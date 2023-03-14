Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

Каталонский клуб погружается в пучину скандала.

Лапорта не обвиняемый

Когда готовый вцепиться мертвой хваткой в неправильно поставленную запятую президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что у возглавляемой им организации нет юридических оснований для санкций в отношении «Барселоны», кому-то могло показаться, что сине-гранатовые выйдут сухими из воды. А история о том, как каталонский клуб за почти два десятка лет выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре более семи миллионов евро, забудется за давностью лет.

Однако в первых комментариях Тебаса звучала и другая мысль. О том, что лига включится в процесс в том случае, если прокуратура обнаружит в деле криминальную составляющую. И вот она появилась в виде обвинений сразу по трем пунктам — коррупции в спортивном бизнесе, недобросовестном управлении и фальсификации документов.

В числе обвиняемых кроме уже упоминавшегося Негрейры фигурируют бывшие президенты «Барсы» Сандро Россель и Жозеп Бартомеу, а также входившие в руководство сине-гранатовых Оскар Грау и Альберто Солер. Интересно, что выплаты проводились и во время первого президентства Жоана Лапорты, однако закон обратной силы не имеет и на прошлый этап работы клубного босса не распространяется. Так что он как максимум выступит в роли свидетеля и будет опрошен следователями.

Сложнее всех, судя по всему, придется Бартомеу. Тем более интерес правоохранителей возник еще в его смутную эпоху. Больше того, согласно информации El Confidencial, клуб сам прокололся, решив добиться налоговых вычетов с сумм, которые проходили через фирмы сына Негрейры, оказывавшие «Барсе» услуги по видеоконсалтингу.

Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.

Тактическая пауза

«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента технического судейского комитета за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения серьезные, и фигурантам дела могут грозить как штрафы, так и тюремное заключение сроком до шести лет. Но что будет на деле? Прежде всего, речь о доказательной базе, с которой у следствия могут возникнуть серьезные проблемы. Например, Негрейра, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, воспользовался правом отказаться от показаний. Так что мы вряд ли узнаем детали истории о том, как уже после ухода со своего поста он якобы предлагал «Барсе» помощь с ВАР. Насколько это серьезно, понять уже невозможно, так как клуб данное сообщение проигнорировал.

На данный момент конкретики в действиях прокуратуры мало. Очевидно, что следователям нужны конкретные и доказанные случаи подкупа судей. Пока их нет, и не факт, что они появятся в деле. Разве что работающий сейчас ВАР Хавьер Эстрада Фернандес подал заявление на Негрейру, заявив, что тот имел или мог иметь влияние на судей и в действиях чиновника был корыстный мотив. Только это не факты, а предположения.

Тем более технический судейский комитет не имеет отношения к назначениям арбитров и только оценивает их работу. Некоторые эксперты даже предполагают, что заявления правоохранителей в большей степени медийны, а информационная ответная атака идет полным ходом. Пока неофициальная, но близкие к клубу СМИ уже выдали тонны материалов, вспомнив, как во времена сотрудничества с Негрейрой команда из-за ошибок судей лишалась титулов. Раскопали даже историю из прошлого века и цитату главы испанских судей Хосе Пласы, заявившего: «Пока я здесь, «Барса» не выиграет чемпионат».

А на официальном уровне сине-гранатовые держат тактическую паузу, наняв независимых юристов, и планируют, что Лапорта даст развернутые комментарии, изучив все материалы и вникнув в суть дела. Сейчас все свелось к заявлению, в котором говорится: «Барселона» будет способствовать расследованию. Заключение прокурора, которое включает в себя жалобу, всего лишь следственная гипотеза. Именно в судебном расследовании, которое стартует совсем скоро, нужно будет подтвердить или опровергнуть обвинения".

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Удар из Мадрида

В свою очередь, Лапорта ограничился адресованной болельщикам записью в соцсетях: «Вы можете быть спокойны. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой кампании против ее чести, в которую вовлечены все. Мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется исправиться».

Данный комментарий, возможно, даже не появился бы, если бы не позиция «Реала». Союзник сине-гранатовых в проекте по созданию Суперлиги разочаровал каталонцев своим заявлением по итогам срочного заседания совета директоров, созванного после выдвинутых каталонской прокуратурой обвинений. «Королевский клуб» выразил обеспокоенность серьезностью дела, заявил о доверии к правовой системе и в защиту своих законных прав готов присутствовать в суде, когда процесс будет открыт.

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Это почти нож в спину. А может быть, желание угодить болельщикам. Или даже формальность, так как обвинения готово поддержать большинство клубов ла лиги. Однако есть масса нюансов. Например, в материале El Mundo указывается, что формулировки в заявлении прокуратуры не такие жесткие, как ожидалось, и там присутствуют пункты, на основании которых судья может даже отказать в открытии дела.

Тем более у «Барсы» есть опыт серьезных юридических споров. В свое время Верховный суд Испании оправдал заключенного под стражу и обвинявшегося в мошенничестве Росселя. Этот экс-президент и Бартомеу также вышли победителями из дела с трансфером Неймара. А сейчас эксперты, упоминая крайние меры наказания вплоть до ликвидации юридического лица, в основном сходятся во мнении, что дело в худшем случае ограничится штрафами.

Правда, на данный момент на «Барсу» ополчился весь испанский футбол, и в воскресенье в Бильбао болельщики по ходу игры скандировали: «В сегунду!» — демонстрируя фальшивые купюры с эмблемой каталонцев и словом «мафия». А какой была реакция трибун, когда арбитр отменил в концовке гол «Атлетика»! Кажется, в этой истории все только начинается по-настоящему, и самое интересное в «деле Негрейры» впереди.