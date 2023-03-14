0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 11:00

Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
1/2
Telegram Дзен
Каталонский клуб погружается в пучину скандала.

Лапорта не обвиняемый

Когда готовый вцепиться мертвой хваткой в неправильно поставленную запятую президент ла лиги Хавьер Тебас заявил, что у возглавляемой им организации нет юридических оснований для санкций в отношении «Барселоны», кому-то могло показаться, что сине-гранатовые выйдут сухими из воды. А история о том, как каталонский клуб за почти два десятка лет выплатил бывшему вице-президенту технического судейского комитета Королевской федерации футбола Хосе Марии Энрикесу Негрейре более семи миллионов евро, забудется за давностью лет.

Однако в первых комментариях Тебаса звучала и другая мысль. О том, что лига включится в процесс в том случае, если прокуратура обнаружит в деле криминальную составляющую. И вот она появилась в виде обвинений сразу по трем пунктам — коррупции в спортивном бизнесе, недобросовестном управлении и фальсификации документов.

Футболисты &laquo;Барселоны&raquo;. Новый скандал вокруг «Барселоны». Команду могут лишить очков или исключить из ла лиги из-за работы с судьями

В числе обвиняемых кроме уже упоминавшегося Негрейры фигурируют бывшие президенты «Барсы» Сандро Россель и Жозеп Бартомеу, а также входившие в руководство сине-гранатовых Оскар Грау и Альберто Солер. Интересно, что выплаты проводились и во время первого президентства Жоана Лапорты, однако закон обратной силы не имеет и на прошлый этап работы клубного босса не распространяется. Так что он как максимум выступит в роли свидетеля и будет опрошен следователями.

Сложнее всех, судя по всему, придется Бартомеу. Тем более интерес правоохранителей возник еще в его смутную эпоху. Больше того, согласно информации El Confidencial, клуб сам прокололся, решив добиться налоговых вычетов с сумм, которые проходили через фирмы сына Негрейры, оказывавшие «Барсе» услуги по видеоконсалтингу.

Налоговики увидели нарушения, а уже позже обратили внимание на явно завышенные цены и выявили признаки проведения фиктивных платежей. В итоге пытавшийся сэкономить 900 тысяч евро клуб мог отделаться штрафами на примерно такую же сумму. Но так как процесс затянулся и согласие каталонцев с претензиями запоздало, дело передали в прокуратуру, а она принялась разматывать клубок.

Тактическая пауза

«Барселона» установила и поддерживала строго конфиденциальное устное соглашение с Негрейрой, чтобы он на правах вице-президента технического судейского комитета за деньги совершал действия, выгодные «Барселоне» в судействе", — говорится в заявлении прокуратуры.

Обвинения серьезные, и фигурантам дела могут грозить как штрафы, так и тюремное заключение сроком до шести лет. Но что будет на деле? Прежде всего, речь о доказательной базе, с которой у следствия могут возникнуть серьезные проблемы. Например, Негрейра, у которого диагностирована болезнь Альцгеймера, воспользовался правом отказаться от показаний. Так что мы вряд ли узнаем детали истории о том, как уже после ухода со своего поста он якобы предлагал «Барсе» помощь с ВАР. Насколько это серьезно, понять уже невозможно, так как клуб данное сообщение проигнорировал.

2&nbsp;марта. &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Барселона&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. Хави нашел конспекты Бердыева? «Барселона» обыграла «Реал» в кубковом полуфинале

На данный момент конкретики в действиях прокуратуры мало. Очевидно, что следователям нужны конкретные и доказанные случаи подкупа судей. Пока их нет, и не факт, что они появятся в деле. Разве что работающий сейчас ВАР Хавьер Эстрада Фернандес подал заявление на Негрейру, заявив, что тот имел или мог иметь влияние на судей и в действиях чиновника был корыстный мотив. Только это не факты, а предположения.

Тем более технический судейский комитет не имеет отношения к назначениям арбитров и только оценивает их работу. Некоторые эксперты даже предполагают, что заявления правоохранителей в большей степени медийны, а информационная ответная атака идет полным ходом. Пока неофициальная, но близкие к клубу СМИ уже выдали тонны материалов, вспомнив, как во времена сотрудничества с Негрейрой команда из-за ошибок судей лишалась титулов. Раскопали даже историю из прошлого века и цитату главы испанских судей Хосе Пласы, заявившего: «Пока я здесь, «Барса» не выиграет чемпионат».

А на официальном уровне сине-гранатовые держат тактическую паузу, наняв независимых юристов, и планируют, что Лапорта даст развернутые комментарии, изучив все материалы и вникнув в суть дела. Сейчас все свелось к заявлению, в котором говорится: «Барселона» будет способствовать расследованию. Заключение прокурора, которое включает в себя жалобу, всего лишь следственная гипотеза. Именно в судебном расследовании, которое стартует совсем скоро, нужно будет подтвердить или опровергнуть обвинения".

Жоан Лапорта
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Удар из Мадрида

В свою очередь, Лапорта ограничился адресованной болельщикам записью в соцсетях: «Вы можете быть спокойны. «Барса» невиновна в том, в чем ее обвиняют, и стала жертвой кампании против ее чести, в которую вовлечены все. Мы будем защищать «Барсу» и доказывать невиновность клуба. Многим придется исправиться».

Данный комментарий, возможно, даже не появился бы, если бы не позиция «Реала». Союзник сине-гранатовых в проекте по созданию Суперлиги разочаровал каталонцев своим заявлением по итогам срочного заседания совета директоров, созванного после выдвинутых каталонской прокуратурой обвинений. «Королевский клуб» выразил обеспокоенность серьезностью дела, заявил о доверии к правовой системе и в защиту своих законных прав готов присутствовать в суде, когда процесс будет открыт.

Смотрите чемпионат Испании по футболу — только в Okko

Это почти нож в спину. А может быть, желание угодить болельщикам. Или даже формальность, так как обвинения готово поддержать большинство клубов ла лиги. Однако есть масса нюансов. Например, в материале El Mundo указывается, что формулировки в заявлении прокуратуры не такие жесткие, как ожидалось, и там присутствуют пункты, на основании которых судья может даже отказать в открытии дела.

3 июня 2013 года. Барселона. Сандро РОССЕЛЬ и НЕЙМАР. «Пилите, Шура, пилите». Кто зарабатывает на «откатах»: от «Алании» до «Барселоны»

Тем более у «Барсы» есть опыт серьезных юридических споров. В свое время Верховный суд Испании оправдал заключенного под стражу и обвинявшегося в мошенничестве Росселя. Этот экс-президент и Бартомеу также вышли победителями из дела с трансфером Неймара. А сейчас эксперты, упоминая крайние меры наказания вплоть до ликвидации юридического лица, в основном сходятся во мнении, что дело в худшем случае ограничится штрафами.

Правда, на данный момент на «Барсу» ополчился весь испанский футбол, и в воскресенье в Бильбао болельщики по ходу игры скандировали: «В сегунду!» — демонстрируя фальшивые купюры с эмблемой каталонцев и словом «мафия». А какой была реакция трибун, когда арбитр отменил в концовке гол «Атлетика»! Кажется, в этой истории все только начинается по-настоящему, и самое интересное в «деле Негрейры» впереди.

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Жоан Лапорта
6
32
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эльче»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор
«Сельта» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 21-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Севилья»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Мальорка» — «Реал»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Хетафе»: чемпионат Испании, 20-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Валенсия»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Барселона»: чемпионат Испании, 17-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Реал Сосьедад»: чемпионат Испании, видеообзор
«Осасуна» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Барселона»: чемпионат Испании, 19-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
«Валенсия» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/4 финала, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рабоче-крестьянская победа «Барсы» в класико. А как еще обыграть «Реал» в гостях без двух лидеров?