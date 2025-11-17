Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

17 ноября, 19:15

«Барселона» возвращается на «Камп Ноу». Стадион реконструировали больше двух лет — доделывать будут еще дольше

«Барселона» вернется на реконструированный «Камп Ноу» 22 ноября
Артем Белинин
Корреспондент
Футболисты «Барселоны» проводят тренировку на «Камп Ноу».
Фото Reuters
Но клуб теперь дома.

«Барселона» наконец-то возвращается домой. 22 ноября в матче 13-го тура Ла лиги против «Атлетика» каталонцы впервые за два с половиной года выйдут на поле обновленного «Камп Ноу».

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.
22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)
Барселона
Атлетик

Долгожданное возвращение

Последний раз «Барселона» играла на легендарном стадионе 28 мая 2023 года, победив «Мальорку» (3:0). Затем арена закрылась на масштабную реконструкцию, а команда была вынуждена проводить домашние матчи на 50-тысячном Олимпийском стадионе.

Вот так выглядит &laquo;Камп Ноу&raquo; в&nbsp;середине августа 2023 года.Легендарный «Камп Ноу» сносят: что происходит со стадионом «Барселоны»

В заявлении клуб отметил, что наконец получил необходимое разрешение: «Возвращение стало возможным после получения лицензии 1B, которая позволяет увеличить вместимость до 45 401 зрителя. Продолжаем работать над завершением северной части стадиона».

Изначально планировалось, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» еще в августе 2025 года, но из-за задержек с выдачей лицензий от городского совета долгожданное событие переносилось несколько раз.

Фото Reuters

Что нового на стадионе?

Реконструкция точно прошла не зря. На «Камп Ноу» полностью перестроили третий ярус и обновили интерьеры первых двух уровней. Кроме того, «Барселона» освежила «начинку»:

  • сделаны современные раздевалки для игроков;

  • усовершенствованы системы безопасности и пожаротушения;

  • обновлен туннель для выхода команд.

Также каталонцы сделали акцент на адаптивности — на реконструированном «Камп Ноу» будет больше мест для лиц с ограниченными возможностями.

Как отмечает испанская пресса, клуб сознательно дождался получения лицензии на 45 тысяч мест, поскольку 27-тысячная вместимость (этап 1A) не позволяла бы генерировать достаточные доходы.

Фото AFP

Впереди — миллионы

В «Барселоне» уже начали реализацию билетов на матч с «Атлетиком», а с завтрашнего дня их смогут приобрести все желающие. Параллельно стартовала продажа ВИП-мест, плюс запущена абонементная программа.

Возвращение на «Камп Ноу» позволит клубу полностью раскрыть коммерческий потенциал арены. Согласно отчету компании Legends, приведенному изданием Ara, «Барселона» сможет зарабатывать около 350 миллионов евро в год при полной эксплуатации стадиона. Примечательно, что лишь 52 миллиона (15%) будут поступать от абонементов и аренды парковочных мест — остальное клуб планирует получать от премиум-сегмента и туристов.

Лионель Месси.«Вернулся в место, по которому скучаю всей душой». Месси тайно посетил «Камп Ноу» — и намекнул на камбэк в «Барсу»

«Такие доходы должны помочь нам избежать превращения в акционерное общество и сохранить клуб в собственности сосьос», — подчеркивали в руководстве «Барселоны».

Строительная компания Limak продолжит работы над северной частью стадиона, чтобы после новогодних праздников увеличить вместимость до 62 000 зрителей. Полное завершение реконструкции планируется к 2028 году — уже вместе с крышей и посадкой на 105 000 мест.

2

  • Blind.Piew

    >>> Стадион реконструировали больше двух лет — доделывать будут еще дольше. ----------------- Учитывая сколько уже времени в Барселоне достраивают "Саграда Фамилия" (храм Святого Семейства), пожелаю им: В добрый путь!

    17.11.2025

  • фанат

    Да на зависть, слюньки прям. Кстати там не проводят совещаний, советов по развитию физкультуры и спорта в стране с участием президента, премьера, монарха...

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ФК Атлетик (Бильбао)
    ФК Барселона
    Читайте также
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    Дважды осужденный за допинг лыжник Веэрпалу стал сервисменом украинских биатлонистов
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Популярное видео
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя