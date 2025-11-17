Но клуб теперь дома.

«Барселона» наконец-то возвращается домой. 22 ноября в матче 13-го тура Ла лиги против «Атлетика» каталонцы впервые за два с половиной года выйдут на поле обновленного «Камп Ноу».

Чемпионат Испании. Ла лига. 13-й тур.

22 ноября, 18:15. Camp Nou (Барселона)

Долгожданное возвращение

Последний раз «Барселона» играла на легендарном стадионе 28 мая 2023 года, победив «Мальорку» (3:0). Затем арена закрылась на масштабную реконструкцию, а команда была вынуждена проводить домашние матчи на 50-тысячном Олимпийском стадионе.

В заявлении клуб отметил, что наконец получил необходимое разрешение: «Возвращение стало возможным после получения лицензии 1B, которая позволяет увеличить вместимость до 45 401 зрителя. Продолжаем работать над завершением северной части стадиона».

Изначально планировалось, что «Барселона» вернется на «Камп Ноу» еще в августе 2025 года, но из-за задержек с выдачей лицензий от городского совета долгожданное событие переносилось несколько раз.

Фото Reuters

Что нового на стадионе?

Реконструкция точно прошла не зря. На «Камп Ноу» полностью перестроили третий ярус и обновили интерьеры первых двух уровней. Кроме того, «Барселона» освежила «начинку»:

сделаны современные раздевалки для игроков;

усовершенствованы системы безопасности и пожаротушения;

обновлен туннель для выхода команд.

Также каталонцы сделали акцент на адаптивности — на реконструированном «Камп Ноу» будет больше мест для лиц с ограниченными возможностями.

Как отмечает испанская пресса, клуб сознательно дождался получения лицензии на 45 тысяч мест, поскольку 27-тысячная вместимость (этап 1A) не позволяла бы генерировать достаточные доходы.

Фото AFP

Впереди — миллионы

В «Барселоне» уже начали реализацию билетов на матч с «Атлетиком», а с завтрашнего дня их смогут приобрести все желающие. Параллельно стартовала продажа ВИП-мест, плюс запущена абонементная программа.

Возвращение на «Камп Ноу» позволит клубу полностью раскрыть коммерческий потенциал арены. Согласно отчету компании Legends, приведенному изданием Ara, «Барселона» сможет зарабатывать около 350 миллионов евро в год при полной эксплуатации стадиона. Примечательно, что лишь 52 миллиона (15%) будут поступать от абонементов и аренды парковочных мест — остальное клуб планирует получать от премиум-сегмента и туристов.

«Такие доходы должны помочь нам избежать превращения в акционерное общество и сохранить клуб в собственности сосьос», — подчеркивали в руководстве «Барселоны».

Строительная компания Limak продолжит работы над северной частью стадиона, чтобы после новогодних праздников увеличить вместимость до 62 000 зрителей. Полное завершение реконструкции планируется к 2028 году — уже вместе с крышей и посадкой на 105 000 мест.