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Скандалы

Сегодня, 16:45

«Барселону» могут отправить во второй дивизион из-за дела Негрейры. Что известно?

«Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры
Артем Никулин
корреспондент
Игрок «Барселоны» Рафинья.
Фото Reuters
Документ по делу Негрейры.
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Новые подробности скандала.

Весной этого года в Испании разгорелось дело Негрейры — «Барселону» обвинили в выплатах бывшему вице-президенту испанского технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Сообщалось, что он на протяжении 17 лет (с 2001 по 2018 год) консультировал клуб по делам, связанным с судейством. За это время вице-президент получил от каталонцев около 7,5 миллиона евро.

Спустя несколько месяцев глава Следственного суда Барселоны признал действия сине-гранатовых мошенническими. Обвинения предъявлены не только Негрейре, но и его сыну, а также двум экс-президентам клуба Сандро Росселю и Жозепу Бартомеу.

 
Жоан Лапорта. Скандал с выплатами судьям набирает обороты. «Барселону» обвиняют и прокуратура, и клубы во главе с «Реалом»

Сразу после предъявления обвинений гражданская гвардия начала обыски штаб-квартиры судейского комитета для поиска необходимых документов. По сообщению El Mundo, это застало врасплох работников комитета. Также был проведен обыск в офисе испанского арбитра Луиса Медины Канталехо, который судил матчи с 1998 по 2009 год. В его компьютерах искали информацию, связанную с работой Негрейры.

Заместитель директора издания также опубликовал в соцсетях документ, который Негрейра отправил «Барселоне». В нем Хосе упоминает, что клуб платил ему за «доверие и услуги».

Документ по делу Негрейры.

Тебас не спешит с санкциями, а Хави уверен, что подкупа не было

Глава ла лиги Хавьер Тебас уже дал комментарий: «В деле Негрейры необходимо дальнейшее расследование, чтобы четко определить уровень влияния на повышение в классе, понижение, назначение судей. Сам факт попытки влияния уже уголовно наказуем. Судья сказал это в своем постановлении несколько недель назад. Это уже спортивная коррупция. Выплата Негрейре от «Барсы» — это очень серьезное нарушение. Если целью было влияние на судей, то это преступление.

Мы подумаем о санкциях, когда решится вопрос. Я считаю, что есть признаки нерегулярных платежей. Дело близко к разрешению».

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» не планирует делать новых заявлений. Сообщается, что каталонцы ожидали, что против клуба выдвинут новое обвинение. На пресс-конференции перед матчем с «Севильей» о новостях спросили Хави, но он дал весьма сухой комментарий.

 
Хосе Мария Энрикес Негрейра. Бан в еврокубках, понижение в классе и жуткий позор. В ближайшее время «Барселона» может окунуться в ад

«На следующей неделе будет еще одна новость [по делу Негрейры], через 15 дней другая. Так же через месяц. Вы уже знаете мое мнение, почитайте архивы газет. У меня никогда не было ощущения, что судьи нам помогали. Никогда», — заявил главный тренер команды.

Агенство Efe утверждает, что никаких арестов на текущий момент не планируется. Но если факт перевода денег будет подтвержден, то «Барселону» обвинят во взяточничестве. Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если вина будет доказана, то «Барселону» могут сослать в сегунду и отстранить от участия в еврокубках.

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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