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Захарян — в Лиге Европы! «Реал Сосьедад» чудом одолел «Бетис»

«Реал Сосьедад» сыграет в Лиге Европы в сезоне-2024/25
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Арсен Захарян.
Фото Global Look Press
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Напряженнейшая игра.
Испания. Ла Лига. 37-й тур
19 мая, 20:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
0:2
Реал Сосьедад

Так сложилось, что «Реал Сосьедад» и «Бетис» — чуть ли не единственные клубы в Испании, у которых еще осталась турнирная мотивация. А еще получилось, что обе команды бились за попадание в Лигу Европы... и уж совсем необычно, что в предпоследнем туре у них была очная встреча.

В важнейшем матче этого отрезка сезона Арсен Захарян в старт не попал, уступив место в полузащите Мендесу. Вероятно, игра россиянина в прошлом туре против «Валенсии» (там полузащитник отбегал целый час) не убедила Альгуасиля, и он сделал ставку на другого футболиста.

Уже на пятой минуте стало ясно, что тренер не ошибся — выпущенный вместо Захаряна Мендес сначала заработал опасный штрафной, а после сам же его и реализовал, чем задал тон всей игре и разозлил хозяев поля...

Арсен Захарян. Захарян вернулся в стартовый состав, «Реал Сосьедад» — на шестое место. Лига Европы стала ближе

«Бетис» при своих болельщиках такой удар терпеть не планировал и тут же побежал отыгрываться — через несколько минут у зелено-белых мог забить сначала Перес, потом Виллиан; но обоих остановил вратарь «Реал Сосьедад» Ремиро. На 30-й минуте вездесущий Перес вновь мог отличиться. Еще через некоторое время в перекладину зарядил Чади Риад, и казалось, что до перерыва гости точно пропустят.

Но справедливость в футболе торжествует далеко не всегда, поэтому вместо гола «Бетиса» все собравшиеся увидели подарок в раздевалку от «Сосьедада». Отличился Мерино — он и Ойярсабаль воспользовались ошибкой зелено-белых на своей половине поля, перехватив мяч, и все организовали. В итоге на перерыв хозяева ушли в поганом настроении, а приезжие из Сан-Себастьяна — в счастливо-уверенном.

Сдаваться зелено-белые совсем не собирались. «Бетис» сразу же провернул замены и вновь принялся давить — но безуспешно. Хотя команда и владела инициативой, это было больше похоже на возню — передачи, свистки и желтые карточки превратились в 20-минутную пытку. Закончилось это только на 66-й — когда «Бетис» сначала заработал штрафной, а следом пенальти... И не реализовал!

Как бы довершая все невезение хозяев, на 80-й минуте судья отменил гол вездесущего Переса — таково было решение ВАР. В следующее мгновение на поле наконец появился Захарян, но не успел даже толком потрогать мяч. Зато Арсен застал приятное время — когда «Бетис», кажется, смирился с тем, что победить не успеет, и толком перестал атаковать.

Арсен Захарян в&nbsp;2024 году. «В Испании меньше расходов. Две тысячи евро в месяц хватит». Арсен Захарян: как он изменился за год

Все тот же Перес пытался что-то сделать в добавленное время, но безуспешно. По истечении четырех минут, выделенных арбитром, игра закончилась. Важнейшую встречу «Реал Сосьедад» выиграл и в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. С шестой строчки команду из Сан-Себастьяна уже никто не подвинет.

Арсен Захарян
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
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