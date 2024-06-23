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Сегодня, 22:15

Прорыв фанатов, угрозы в адрес судей, три паузы в матче: безумное возвращение «Малаги» в сегунду!

Болельщики выбежали на поле после матча «Химнастик» — «Малага»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Болельщики выбежали на поле после матча «Химнастик» — «Малага».
Фото Скриншот трансляции матча «Химнастик» — «Малага»
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Теперь стадион «Химнастика» дисквалифицируют.

22 июня состоялся ответный матч между «Химнастиком» и «Малагой» за право выступать во втором дивизионе чемпионата Испании. И «Малага» добилась повышения — после домашней победы (2:1) на чужом поле вырвала ничью в дополнительное время (2:2).

Битва на «Ноу Эстади де Таррагона» проходила в крайне накаленной атмосфере — особенно досталось судейской бригаде Эдера Малло Фернандеса, который после игры составил подробный отчет о происходившем в подтрибунном помещении: «Люди из руководства «Химнастика» агрессивно ломились в судейскую. Дверь раздевалки неоднократно распахивали, звучали угрозы: желали смерти нам, нашим семьям, детям. Охранники говорили, что ничего не могут сделать, потому что «эти люди — владельцы клуба».

«Химнастик» был очень близок к повышению: вел 2:0, причем второй мяч забил уже в овертайме, но все равно упустил победу. «Малага» дважды отличилась — на 108-й и 121-й минутах. Каталонский клуб же с середины второго тайма играл в меньшинстве, что не помешало ему забить два гола.

Первая вспышка агрессии случилась на 33-й минуте, когда с трибун во вратаря «Малаги» швырнули монету. Матч остановили и по громкой связи призвали болельщиков соблюдать порядок.

Вторая пауза произошла на 72-й минуте, когда фанаты зажгли пиротехнику после гола «Химнастика»: местные болельщики выпустили две сигнальные ракеты и швырнули на газон фаер.

На 113-й игру остановили на семь минут, и судьи увели команды с поля.

Стоит отметить, что агрессию к судьям проявляли не только зрители, но и футболисты «Химнастика». Так, Игнасио Гонсалес после удаления отказался уйти в раздевалку и показал неприличный жест ассистенту главного арбитра. В итоге матч он досматривал с трибуны рядом со скамейкой.

Его одноклубник Давид Конча Салас также атаковал рефери, облив водой и прокричав: «Вы бессовестные сукины дети!»

Болельщики &laquo;Сент-Этьена&raquo; выбежали на&nbsp;поле после вылета команды из&nbsp;лиги 1. Ужас во Франции: разъяренные фанаты выбежали на поле и хотели устроить самосуд над игроками

После решающего гола «Малаги» на 121-й минуте на поле выбежали разъяренные фанаты — и гости тут же убежали в раздевалку.

Теперь «Химнастику» грозят серьезные санкции — от длительной дисквалификации стадиона до крупных штрафов.

«Малага» же спустя год после вылета вернулась в сегунду. В ла лиге последний раз команда выступала в сезоне-2017/18.

Футбол
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