«Меня называли обезьяной». Мбаппе дал огромное интервью о сборной, подозрениях в изнасиловании и Месси

Откровенный Килиан.

Килиан Мбаппе дал большое интервью для французского телеканала Canal+. Разговор анонсировали за несколько дней до релиза — футболист заявил, что наступил момент высказаться на многие темы и быть наконец услышанным людьми. Приводим главные цитаты из интервью 25-летнего футболиста.

О сборной Франции и «Реале»

«Евро-2020 был переполнен ложью с первого до последнего дня. Меня называли обезьяной — нет проблем. Меня обвиняли в неудачах — нет проблем! Я всегда ставил сборную Франции на первое место, делал все, чтобы представлять ее наилучшим образом, отдавал ей все силы. Я нос сломал за нее, а люди говорят, что мне наплевать на сборную. Я сосредоточен на «Реале», но я никогда не отказывался от национальной команды».

Об осенних невызовах в сборную

«Моя любовь к сборной Франции не изменилась. Я скучаю по ней, потому что давно там не был. В сентябре я заранее поговорил с тренером и попросил не брать меня на сбор, потому что я только прибыл в Мадрид, а отпуск был очень коротким. В октябре я получил травму, не попал в список вызванных в сборную. Мы пообщались с тренером, и он сказал мне, что лучше не будет вызывать меня в ноябре. Он — босс, я следую его решениям. Я хотел поехать в сборную, но не могу сказать, почему меня не вызвали».

О депрессии

«У меня нет депрессии. У меня были моменты, когда я уставал, но не был в депрессии. Некоторые люди действительно впадают в депрессию, и им надо помогать. В какой-то момент я был измотан: не было отдыха, я был разочарован своей спортивной карьерой. Но это (вопросы о депрессии. — Прим. «СЭ») разговор ради разговора, причин поднимать эту тему нет».

О трофеях

«Я уже многого добился. Какой большой трофей мне еще не покорился? Лига чемпионов — я в лучшем клубе для победы в ней. Еще чемпионат Европы. И почему бы однажды не принять участие в Олимпийских играх? Индивидуальные трофеи тоже имеют значение — конечно, я говорю о «Золотом мяче». Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы выиграть его, — много вещей на поле и за его пределами. Если я сделаю все, что нужно для победы, я стану лучшим».

О злости на Месси

«Я уважаю Месси, потому что он живая легенда, но я был зол, как черт после финала чемпионата мира! На первой тренировке в «ПСЖ» после Катара мы растопили лед. Первое, что мы сделали, это посмеялись. Он сказал мне: «Ты уже выиграл один раз, теперь настала моя очередь». Мы вместе вспомнили финал. Я думаю, это нас сблизило. Я многому у него научился, он все делает хорошо. На тренировках я научился большему, чем в матчах с ним. У меня не было барьеров или стеснения. Я подходил к нему и спрашивал: «Как ты это делаешь?».

О подозрениях в изнасиловании

«Я совсем не ожидал этого и был удивлен. Это недоразумение. Я не получал повесток в суд, ничего. Никогда не чувствовал себя причастным к этому делу. Знаю не больше, чем все остальные. Некоторые люди говорили об этом в прессе, но шведское правительство ни о чем не заявляло. У меня было пять дней отпуска. Я должен был поехать в другое место, в более открытый город. Тренер (Карло Анчелотти. — Прим. «СЭ») сказал мне: «Поезжай туда, где никого нет, где тебя не увидят». Я ответил: «Я — Килиан. Меня заметят везде».

Об отношениях

«Однажды я был влюблен в женщину — надеюсь, это случится еще раз. Я был создан для того, чтобы пережить те моменты, но не уверен, что человек рядом со мной будет готов к этому».