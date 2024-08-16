Чемпионат Испании по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Главное о новом розыгрыше ла лиги.

Даты сезона ла лиги, старт и последний тур

94-й в истории розыгрыш чемпионата Испании пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 15 по 19 августа. Игры заключительного тура запланированы на 25 мая 2025 года.

Все команды — участницы чемпионата Испании

В турнире принимают участие 20 команд. По итогам сезона-2023/24 из ла лиги выбыли «Гранада», «Альмерия» и «Кадис», из сегунды-2023/24 получили повышение «Леганес», «Вальядолид» и «Эспаньол».

«Алавес»

«Атлетик»

«Атлетико»

«Барселона»

«Бетис»

«Валенсия»

«Вальядолид»

«Вильярреал»

«Жирона»

«Лас-Пальмас»

«Леганес»

«Мальорка»

«Осасуна»

«Райо Вальекано»

«Реал» Мадрид

«Реал Сосьедад»

«Севилья»

«Сельта»

«Хетафе»

«Эспаньол» Фото Reuters

Чемпион и участники еврокубков в этом сезоне

Чемпионом Испании в сезоне-2023/24 стал мадридский «Реал». В 38 турах команда Карло Анчелотти набрала 95 очков.

У Испании — четыре прямые путевки в Лигу чемпионов. Их обладателями стали «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико».

В Лиге Европы ла лигу будут представлять «Атлетик» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций выступил «Бетис».

Кто фаворит чемпионата Испании сезона-2024/25

Букмекеры считают действующего чемпиона Испании, мадридский «Реал», главным фаворитом нового сезона ла лиги. Коэффициент на победу «Королевского клуба» перед стартом чемпионата — 1,4, вероятность такого исхода — 88 процентов.

Вторым претендентом на чемпионство букмекеры считают «Барселону» — 4,5. Третьим котируется «Атлетико» — 10,0.

Российские футболисты в ла лиге

В высшем дивизионе чемпионата Испании выступает только один российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Игрок сборной России переехал в ла лигу из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 21-летнего футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29.

В прошедшем сезоне Захарян провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В начале августа 2024 года Арсен перенес операцию на лодыжке и выбыл из игры на два-три месяца.

Арсен Захарян. Фото Global Look Press

Расписание первого тура чемпионата Испании

15 августа, четверг

20.00. «Атлетик» — «Хетафе»

22.30. «Бетис» — «Жирона»

16 августа, пятница

20.00. «Сельта» — «Алавес»

22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»

17 августа, суббота

20.00. «Осасуна» — «Леганес»

22.30. «Валенсия» — «Барселона»

18 августа, воскресенье

20.00. «Реал Сосьедад» — «Вальекано»

22.30. «Мальорка» — «Реал»

19 августа, понедельник

20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»

22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»

Полностью расписание чемпионата Испании и турнирная таблица ла лиги сезона-2024/25 доступны в разделе сайта «СЭ».

Где смотреть трансляции испанской ла лиги

С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании. Соглашение рассчитано сразу на семь лет.