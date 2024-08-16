Чемпионат Испании по футболу: основная информация о сезоне-2024/25

Сегодня, 14:30
94-й в истории розыгрыш чемпионата Испании пройдет с 15 августа 2024 года по 25 мая 2025 года. Матчи первого тура состоятся с 15 по 19 августа. Игры заключительного тура запланированы на 25 мая 2025 года.
В турнире принимают участие 20 команд. По итогам сезона-2023/24 из ла лиги выбыли «Гранада», «Альмерия» и «Кадис», из сегунды-2023/24 получили повышение «Леганес», «Вальядолид» и «Эспаньол».
«Алавес»
«Атлетик»
«Атлетико»
«Барселона»
«Бетис»
«Валенсия»
«Вальядолид»
«Вильярреал»
«Жирона»
«Лас-Пальмас»
«Леганес»
«Мальорка»
«Осасуна»
«Райо Вальекано»
«Реал» Мадрид
«Реал Сосьедад»
«Севилья»
«Сельта»
«Хетафе»
«Эспаньол»
Чемпионом Испании в сезоне-2023/24 стал мадридский «Реал». В 38 турах команда Карло Анчелотти набрала 95 очков.
У Испании — четыре прямые путевки в Лигу чемпионов. Их обладателями стали «Реал», «Барселона», «Жирона» и «Атлетико».
В Лиге Европы ла лигу будут представлять «Атлетик» и «Реал Сосьедад», в Лиге конференций выступил «Бетис».
Букмекеры считают действующего чемпиона Испании, мадридский «Реал», главным фаворитом нового сезона ла лиги. Коэффициент на победу «Королевского клуба» перед стартом чемпионата — 1,4, вероятность такого исхода — 88 процентов.
Вторым претендентом на чемпионство букмекеры считают «Барселону» — 4,5. Третьим котируется «Атлетико» — 10,0.
В высшем дивизионе чемпионата Испании выступает только один российский футболист — полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян. Игрок сборной России переехал в ла лигу из «Динамо» в августе 2023 года. Контракт 21-летнего футболиста с клубом из Сан-Себастьяна рассчитан до конца сезона-2028/29.
В прошедшем сезоне Захарян провел 40 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. В начале августа 2024 года Арсен перенес операцию на лодыжке и выбыл из игры на два-три месяца.
15 августа, четверг
20.00. «Атлетик» — «Хетафе»
22.30. «Бетис» — «Жирона»
16 августа, пятница
20.00. «Сельта» — «Алавес»
22.30. «Лас-Пальмас» — «Севилья»
17 августа, суббота
20.00. «Осасуна» — «Леганес»
22.30. «Валенсия» — «Барселона»
18 августа, воскресенье
20.00. «Реал Сосьедад» — «Вальекано»
22.30. «Мальорка» — «Реал»
19 августа, понедельник
20.00. «Вальядолид» — «Эспаньол»
22.30. «Вильярреал» — «Атлетико»
Полностью расписание чемпионата Испании и турнирная таблица ла лиги сезона-2024/25 доступны в разделе сайта «СЭ».
С сезона-2024/25 в России следить за ла лигой можно на «Матч ТВ» и других каналах холдинга, который приобрел права на показ чемпионата Испании. Соглашение рассчитано сразу на семь лет.