Давид Алаба не играет с декабря 2023 года. Когда ждать возвращения австрийца?

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Серьезные травмы ключевых игроков преследуют «Реал» второй сезон подряд: в августе прошлого года Куртуа порвал «кресты» на тренировке, Эдер Милитау сделал то же самое в матче против «Атлетика» три дня спустя. Арда Гюлер лечился с июля до конца года, Тшуамени получил перелом стопы в октябре, а Винисиус Жуниор неоднократно выбывал из-за проблем с бедром.
Команда справилась — выиграла чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а все названные футболисты вернулись на высший уровень. А бразильский вингер так эффективно провел отрезки без повреждений, что, видимо, вот-вот получит «Золотой мяч». Но нашлось место и настоящей футбольной трагедии.
17 декабря «Реал» принимал «Вильярреал» в ла лиге. Игра стала роковой для Алабы, который покинул поле еще в первом тайме — заболело колено после рядового стыка. Уходил защитник в сопровождении врачей, он не мог опираться на левую ногу. Через пару часов клуб опубликовал итоги обследования: разрыв крестообразной связки.
На следующий день австрийца прооперировали на родине, в Инсбруке. Сообщалось о девяти месяцах восстановления, что означало пропуск остатка сезона и чемпионата Европы, на который сборная Давида к тому моменту уже отобралась. И, как выяснилось, прогноз был даже оптимистичным.
Почти сразу стало ясно, что процесс реабилитации затягивается. Колено заживало гораздо медленнее, чем ожидалось, — об этом регулярно писали испанские СМИ, среди которых Marca и Relevo. «Реал» при этом публично поддерживал Алабу и не спешил с выводами по поводу его будущего в команде, хотя до конца контракта осталось меньше двух лет.
Сам футболист тоже не отдалялся от коллектива: повторил культовое празднование со стулом после прохода «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов и вместе со всеми проводил на пенсию Крооса, поучаствовав в почетном коридоре для немца. Интересно, что добрые слова пришли и из «Барсы», потому что там играет Левандовски, семь лет деливший с Давидом мюнхенскую раздевалку. «Будь сильным», — обратился к приятелю поляк в соцсетях.
Такая реакция мадридского клуба примечательна еще и потому, что австриец тогда занимал второе место по зарплате во всей Испании — 22,5 миллиона евро в год. Больше было только у Левандовски, а летом между ними вклинился Мбаппе, опустив Алабу на третью строчку.
В 2021 году именно деньги часто назывались главной причиной его перехода из «Баварии» в «Реал» — оклад вырос более чем вдвое. Экс-игрок мюнхенцев Юрген Колер оказался в ряду приверженцев этой теории: «Он покидает «Баварию» из-за денег, и я могу понять это. Ему 28 лет, он хочет длительный контракт. В свое время я перешел из «Баварии» в «Ювентус» также из-за денег. Конечно, переход был полезным с точки зрения личностного развития, но это не было моей первой мыслью. Я знаю, что если бы сказал так, то выглядел бы красиво в глазах других. Карьера футболиста коротка, поэтому я полностью понимаю Алабу».
А вот Давиду захотелось выглядеть хорошо в глазах других, поэтому трансфер он обосновал так: «Всегда трудно, когда какой-то период подходит к концу. Не секрет, что в «Баварии» я себя чувствую как дома. Ухожу из клуба со слезами на глазах, но в то же время смотрю в будущее. Я решил попробовать что-то новое, сделать шаг вперед. Чтобы стать сильнее, нужно покинуть зону комфорта. Иногда нужно шагнуть в неизвестность, чтобы вырасти». Если что, слова Колера на два месяца старше цитаты Алабы. Личностное развитие, шагнуть вперед, чтобы вырасти, — Юрген предвидел, что скажет коллега.
Октябрь 2024 го принес «Реалу» плохие новости о состоянии защитника. 10 го числа появился слух, согласно которому Давид вернется лишь в январе, но уже через четыре дня сразу несколько европейских источников всех шокировали: 32 летний Алаба может завершить карьеру. Согласно последним данным, организм игрока не справляется. Говорят, австриец испытывает невыносимые боли от не самых сильных нагрузок. Кости в колене трутся друг о друга, а от хряща между ними, грубо говоря, ничего не осталось, он разрушен. Позднее, впрочем, инсайдеры опровергли слухи об уходе из футбола.
К сожалению, за последние годы мы по разным причинам потеряли немало звезд, которым, казалось, еще играть и играть: Эден Азар, Кроос, Бэйл, Агуэро, Тиагу Алькантара. Хочется верить, что Алаба не пополнит этот список. После 30 го дня рождения Давид ничуть не сдал и великолепно смотрелся в Мадриде. К безграничному универсализму и стабильности добавился опыт, Анчелотти очень ценил игрока. Неспроста же клуб платит ему настолько большие деньги. Будет красиво, если австриец преодолеет колоссальные сложности и повторит (как минимум) рекорд Гиггза по чемпионствам в топ-лигах. Остался всего один трофей. Стимул достойный.