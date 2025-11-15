Нет, это была не Эрмосо.

Бывший президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попал в новый скандал. Экс-функционера закидали яйцами на презентации собственной книги, причем сделал это близкий родственник Рубиалеса.

Будет суд

Инцидент произошел 13 ноября на презентации книги Matar a Rubiales (в переводе — «Убить Рубиалеса»), посвященной событиям из жизни функционера. Посреди мероприятия в зале появился мужчина в шапке и наушниках и принялся закидывать Луиса яйцами.

Рубиалес сперва испугался, но через секунду кинулся на обидчика с кулаками. Отомстить не успел — того оперативно вывели из зала. Позднее экс-президент федерации рассказал, что яйца в него кидал собственный дядя — и пообещал засудить родственника:

«Он бросал в меня яйца, потому что он ненормальный. Придется подать на него в суд, ведь я подумал, что он вооружен. Я пошел за ним, потому что боялся, что с семьей что-то случится. К счастью, меня остановили. Не знаю, было ли у него оружие или что-то такое. Я увидел беременную женщину с двумя маленькими детьми и подумал о детях. Если бы я его схватил, сейчас была бы другая ситуация», — сказал Луис изданию Periodista Digital.

Самого дядю журналисты тоже опросили — он заявил, что хотел закидать племянника не только яйцами: «Я в полном порядке, чувствую себя прекрасно. Зачем ему со мной судиться? У меня был еще пакетик с хлебными палочками, тоже думал запустить их в него», — цитирует дядю Telecinco.

Примечательно, что это не первый дядя, который ополчился на Рубиалеса. Яйцами в него кидался Луис Рубен — про него мало что известно. А вот про другого родственника, Хуана Рубиалеса, информации больше. Он трудился у племянника на должности главы администрации в RFEF, но после увольнения мощно приложил Луиса — обвинил во всех грехах.

«Он уволил меня, как при Франко — тогда к министрам посылали водителей с записками об их увольнении. Он отправил мне письмо по электронной почте в 22.30.

Я предупреждал его, что есть вещи, которые мне не нравятся. Он сказал мне, что ему тяжело видеть, как миллионы проходят через его руки, а он с них ничего не имеет. Именно тогда я начал замечать в Рубиалесе качества, которых не видел раньше — он стал очень амбициозным человеком, помешанным на деньгах, роскоши, сексе... Наши пути начали расходиться, и он понял, что я не собираюсь быть его сообщником», — рассказывал Хуан Telecinco в 2024-м.

Луис Рубиалес. Фото AFP

Рубиалес против всех

Напомним, Рубиалес возглавлял RFEF с 2018 года, а летом 2023-го попал в громкий скандал — на награждении женской сборной Испании в честь победы на чемпионате мира поцеловал в губы Дженни Эрмосо. Футболистка обвинила Рубиалеса в домогательстве, и карьера функционера рухнула: он потерял все посты, в том числе должность вице-президента УЕФА, а также был отстранен на три года от любой футбольной деятельности. В 2025 году суд признал Луиса виновным в сексуальном домогательстве и оштрафовал на 11 тысяч евро.

Сам Рубиалес так и не признал своей вины. Он говорил, что поступил опрометчиво, но извиняться не собирался. Утверждал, что спрашивал разрешения у Эрмосо, и она якобы согласилась. Многим эта версия показалась несерьезной, но Луис стоял на своем. За сутки до презентации книги он снова повторил эту мысль в интервью:

«Мне нужно было вести себя как президенту. Но после этого все слишком раздули и исказили — ситуация того не заслуживала. Я до сих пор не попросил прощения, потому что я спрашивал у нее разрешения, и она согласилась», — заявил функционер El Chiringuito.

Рубиалес добавил, что скандал, по его мнению, раздули ультралевые с целью прикрыть другие проблемы правительства. Тут уже вплелась политика, и все стало еще запутаннее, чем раньше.