«Ваш судья — русский, но все схвачено». Огонь от экс-босса «Валенсии» — о попытке подкупа Левникова

Пако Роч был откровенен.

Экс-президент «Валенсии» Пако Роч дал горячее интервью изданию Relevo. Испанец возглавлял «летучих мышей» с 1994 по 1997 год, при нем команда выигрывала серебряные медали чемпионата Испании и вышла в финал Кубка Короля.

Сейчас Рочу 85 лет — он уже давно практически не имеет отношения к футболу. Однако ему есть что рассказать, особенно на волне интереса в Испании к футболу 1990-х. Экс-президент в своем интервью поведал множество историй о себе и той «Валенсии», но главные цитаты выдал между делом.

Роч назвал Винисиуса «куском дерьма»

Бывший владелец «Валенсии» в ходе интервью совсем не стеснялся в выражениях, но особенно жестко он высказался о вингере «Реала» Винисиусе и дискриминации: «Раньше проблем с расизмом не было, или я их не замечал. Ромарио был наполовину чернокожим, и у него не было проблем. Сейчас я говорю не «Реал» Мадрид», а «Настоящий иммигрант» (в оригинале - игра слов: Real Madrid и Real Immigrant. — Прим. «СЭ»). У него в составе восемь чернокожих футболистов, два белых иностранца и один испанец — Карвахаль.

И еще этот Винисиус. Знаете, что он сделал? Перелез через забор на «Месталье» и обвинил болельщика в оскорблениях. В тот день я был на стадионе со своим внуком и сыном. Я спросил у внука: «Что он там кричит?» Внук ответил: «Всякие глупости». Я думал, они назвали его обезьяной. Но нет. А этот парень кричит, что вам дорога в сегунду. После этого наши фанаты не могут посещать несколько следующих матчей, а Винисиусу все прощается. Да, он хороший игрок, но как человек он кусок дерьма», — заявил Пако Роч.

Винисиус. Фото Reuters

«Реал» контролировал судей, а «Барселона» дарила им часы

Немало интересного Роч рассказал про судейские дела в чемпионате Испании. Так, по словам экс-президента «Валенсии», два крупнейших клуба страны полностью контролировали судей.

«Верю ли я в «дело Негрейры» (о подкупе «Барселоной» Хосе Негрейры, чиновника из судейского комитета. — Прим. «СЭ»)? Я всему этому верю. В свое время мне рассказывали, что «Реал» заигрывал с судьями, а «Барселона» покупала им золотые часы Longines, и судьи знали, что после завершения карьеры подарки закончатся. Вот что мне рассказывали. Правда это или ложь? Я не знаю», — сказал Пако Роч.

Функционер даже объяснил на примере: «Мне об этом рассказал бывший судья. Он говорил мне, что однажды был матч «Барселона» — «Эльче» и он подошел и сказал этому бывшему судье: «Не могли бы вы оказать мне услугу? Я хочу пойти и встретиться с судьей матча». Он сказал, что у него есть миллион песет. И добавил: «Если «Барселона» выиграет, я отдам судье миллион песет. Если «Барселона» проиграет, я верну его себе. А если будет ничья, я оставлю себе половину». Все это происходило на протяжении многих лет».

Николай Левников. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Роч пытался подкупить Николая Левникова. Не вышло

Пако Роч тоже грешил подкупами — и признался в этом сам. По его словам, в 1996 году он пытался подкупить Николая Левникова в матче с «Баварией», но президента обманул посредник: «Подкупы были повсюду. Я хотел сделать это через агента из Мадрида, карлика по фамилии Торкаль, который обманул меня... Это было в матче с мюнхенской «Баварией» в Кубке УЕФА. Я узнал о жеребьевке, и мне тут же сказали: «Ты, должно быть, очень волнуешься». И я ответил: «Я? Это «Бавария», должно быть, волнуется».

Этот Торкаль пришел ко мне и сказал: «Пако, ваш судья — сукин сын, он русский, но мы с ним близкие друзья, так что все схвачено, дай мне три миллиона песет...» И я сказал ему, что передам их после игры. Но он ответил, что нужно заплатить заранее. Я отдал ему три миллиона, судья вышел и через 5 минут после начала матча назначил пенальти в ворота «Валенсии», который отразил Субисаррета. В итоге, кажется, мы проиграли тот ответный матч (0:1. — Прим. «СЭ»), но прошли дальше. Но посмотрите, что он сделал со мной. Сукин сын. С этими подкупами полный бардак», — цитирует Пако Роча Relevo.

«Реал» и «Барселона» пока никак не комментировали высказывание бывшего функционера «Валенсии».