16-летний бразилец хочет быть как Роналду. Он перейдет в «Реал» и бросил девушку ради популярной тиктокерши

Эндрик познает прелести жизни звезды.

«Реал» опередил другие топ-клубы в борьбе за бразильского вундеркинда Эндрика. Парень фантастически играл на молодежном уровне, а на турнирах U-20 был одним из лучших — и это в пятнадцатилетнем возрасте. Мадридцы с учетом бонусов могут раскошелиться на 72 миллиона евро и ждут талант у себя через два года. До совершеннолетия форвард продолжит играть за «Палмейрас».

Фото Global Look Press

Вполне вероятно, что настолько резкие повороты в карьере вскружили голову молодому человеку. Ранее Эндрик заявлял, что его кумиром является Криштиану Роналду. Получается, что он уже начал следовать по пути легендарного португальца. Игра за топ-клуб Европы — дело решенное, теперь надо бы обзавестись и звездной подругой.

Осенью бразилец решил, что его девушка Лара Эрнандес больше не подходит ему, и расстался с ней. Лара, которая всегда поддерживала Эндрика, была очень расстроена и отреагировала прощальным постом в соцсетях.

— К сожалению, не всегда все складывается так, как мы этого хотим. Я просто знаю, что действительно любила тебя все это время, и самое печальное, что все заканчивается именно так, как и должно было закончиться. Я всегда буду любить тебя и надеюсь, что ты добьешься всего, о чем мечтал.

Лара Эрнандес с футболистом. Фото Соцсети

Лара — девушка скорее скромная и непубличная, а будущей звезде Бразилии, вероятно, требуется партнер со схожим статусом. И Эндрик очень быстро нашел такую девушку. Ею стала популярная в Бразилии тиктокерша Диниффер Борхес с полмиллиона подписчиков в TikTok. Пара попала на видео, где они танцевали и обнимались явно не как друзья. Диниффер, кстати, и самой не чужд спорт — она увлекается волейболом.

Эндрик танцует с Диниффер Борхес. Кадр из видео TikTok

Здесь есть и привычная красота, и спортивное тело, в общем, все, что требуется молодому футболисту с деньгами и славой.

Будет ли она душой болеть за успехи Эндрика или просто встречается с ним ради раскрутки своей персоны? Покажут ближайшие годы. Как и то, стоит ли футболист своих миллионов и не окажется ли очередным примером того, как роскошная жизнь и бесконечные вечеринки загубят большой талант.