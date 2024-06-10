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«Я не жертва, а палач расистов!» Фанаты, оскорбивших Винисиуса, получили тюремные сроки

Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Марк Бессонов
Заместитель шефа отдела футбола
Винисиус.
Фото Global Look Press
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Такое произошло впервые.

Фанаты за решеткой, Винисиус торжествует

Весенний отрезок для Винисиуса Жуниора получился сверхпродуктивным. Он забивал важнейшие голы в Лиге чемпионов (в том числе став самым молодым игроком в истории турнира, отличившимся в двух финалах), выиграл эту самую ЛЧ и ла лигу в придачу, а еще возглавил список самых подорожавших футболистов по версии Transfermarkt (+30 миллионов евро к стоимости). Впереди важный Кубок Америки, и сейчас многие называют Вини одним из главных претендентов на «Золотой мяч».

 
&laquo;Валенсия&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Винисиус и&nbsp;игроки хозяев. «Испания проецирует в мир имидж расистской страны». Фанаты взбесили звезду «Реала», Винисиус сорвался в ответ

Пока же — в паузу между официальными турнирами — бразильца обсуждают в свете не самой футбольной истории. Трех болельщиков «Валенсии» приговорили к восьми месяцам тюрьмы за расистские оскорбления в адрес вингера «Реала». Осужденным запрещено посещать футбольные матчи в течение трех ближайших лет, они же оплатят все судебные издержки.

«Это решение является отличной новостью для борьбы с расизмом в Испании, поскольку благодаря ему возмещается ущерб, нанесенный Винисиусу, и посылается четкий сигнал тем людям, которые идут на футбольный стадион, чтобы оскорбить людей», — говорит президент ла лиги Хавьер Тебас.

Фото Global Look Press

«Реал» почти сразу опубликовал официальное заявление: «Трое обвиняемых признали вину и опубликовали письмо с извинениями Винисиусу Жуниору, «Реалу» и всем, кто был оскорблен их поведением. Также обвиняемые выразили сожаление и призвали болельщиков искоренить любые проявления расизма и нетерпимости на спортивных соревнованиях.

Это первый обвинительный приговор такого рода, вынесенный уголовным судом. «Реал» вместе с Винисиусом Жуниором продолжит защищать ценности клуба и бороться с расизмом в мире футбола и спорта», — гласит официальное заявление мадридского клуба.

 
Винисиус Жуниор. В Испании начали «охоту» за молодой звездой «Реала». Чем всех так бесит Винисиус Жуниор

Сам Вини тоже не остался в стороне и выкатил пост, в котором явно приветствовал решение суда: «Многие просили меня проигнорировать это, многие говорили, что моя борьба напрасна и что мне нужно просто «играть в футбол». Но, как я всегда говорил, я не жертва расизма. Я палач расистов! Это первое уголовное осуждение в истории Испании не для меня. Это для всех чернокожих. Пусть другие расисты боятся, стыдятся и прячутся в тени. В противном случае я буду здесь. Спасибо ла лиге и «Реалу» за помощь в этом историческом процессе. Дальше — больше».

Футболист «Реала» Винисиус.
Фото Global Look Press

С чего все началось

Инцидент произошел еще в прошлом сезоне, в мае 2023 года, когда «Реал» приехал в гости к «Валенсии». Мадридский гранд победил 1:0, но обсуждали все совсем не футбол. В одном из эпизодов на поле появился второй мяч, и защитник хозяев ударил им в тот, что находился в ногах Винисиуса. Это раскалило обстановку на поле и завело трибуны.

Винисиус услышал оскорбление на расистской почве от одного из зрителей и полез выяснять отношения, показывая на него пальцем. Подключились Милитао, Рюдигер и несколько игроков «Валенсии». Арбитр вскоре успокоил футболистов, и игра возобновилась (бразилец сказал Анчелотти, что готов продолжить), но Вини все же получил свою красную в концовке, ударив соперника по лицу.

 
Винисиус Жуниор и Альваро Мората. Бразилия и Испания сыграли матч против расизма из-за Винисиуса. Игрок плакал на пресс-конференции и злил соперников

После матча Винисиус начал обширную кампанию борьбы с расизмом — его поддержали многие звезды футбола, а сам он давал пресс-конференции и даже назвал Испанию расистской страной.

«Я обратился к людям, которые изучали расизм. И к тем, чьи семьи пережили трудные времена, которые многое знают о рабстве. Я много читаю и изучаю этот вопрос. Если кто-то оскорбляет вас так, что это причиняет вам боль, вы должны бороться с этим. Я знаю, что не собираюсь менять историю и делать Испанию страной без расистов. Как и весь мир. Но я знаю, что могу что-то изменить».

Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Валенсия
ФК Реал
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