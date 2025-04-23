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Сегодня, 12:45

Винисиусу пригрозили баном на два года, но на самом деле он чист. Объясняем почему

Винисиусу грозит дисквалификация на два года
Артем Белинин
Корреспондент
Винисиус Жуниор.
Фото Getty Images
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Итальянская компания пытается найти лазейку.

Нападающему «Реала» Винисиусу грозит длительная дисквалификация от ФИФА, сообщает инсайдер Джанлука ди Марцио. 24-летний бразилец подозревается во владении двумя клубами, за что может быть отстранен от футбола на срок до двух лет.

Какие клубы якобы купил Винисиус

По данным итальянского инсайдера, жалоба на Винисиуса поступила в ФИФА в начале апреля. Итальянская компания Tiberis посчитала, что вингер «Реала» причастен к покупке двух профессиональных футбольных клубов компанией ALL Agenciamento Esportivo. Последняя принадлежит отцу Винисиуса, а также его агенту.

По словам ди Марцио, речь идет об «Атлетике» из бразильской серии В и «Алверке» из португальской сегунды. Интересно, что именно попытка Винисиуса купить клуб на родине привела к конфликту. Tiberis — не случайные активисты, обнаружившие нарушение правил, а владельцы 16 процентов акций «Атлетика». Компания претендовала на контрольный пакет — однако в конце января 2025 года его приобрела ALL Agenciamento Esportivo.

Нападающий &laquo;Реала&raquo; Винисиус Жуниор.Винисиус хочет купить клуб из Португалии. Сделку ведет агентство Jay-Z

Организация, аффилированная с Винисиусом, сделала это напрямую, минуя преимущественное право Tiberis. После жалобы коммерческий суд Сан-Паулу приостановил сделку, разбирательства продолжаются до сих пор. Вероятно, жалоба в ФИФА — часть этой битвы за «Атлетик» из города Сан-Жуан-дел-Рей.

Шансы есть?

Как сообщает ди Марцио, Tiberis обвинил Винисиуса в нарушении статьи 20 кодекса этики ФИФА и статьи 22 кодекса спортивного правосудия Испанской футбольной федерации. Оба правила посвящены конфликтам интересов.

Ди Марцио считает, что риск есть. «Ситуация вызывает опасения, поскольку может не только нарушить спортивный баланс соревнований, но и повлечь за собой целый ряд рисков — от получения игроком-владельцем льготных контрактов до возможного влияния на результаты матчей, а также нетипичного привлечения других футболистов и даже потенциальных налоговых нарушений», — пишет инсайдер.

Фото Getty Images

При этом оба правила не запрещают действующим игрокам покупку футбольных клубов. Та же статья 20 кодекса этики ФИФА только обязует футбольных деятелей не допускать конфликта интересов и регламентирует наказание за нарушение данной статьи.

1. Лица, подпадающие под действие данного кодекса, не должны исполнять свои обязанности (в частности, готовить или участвовать в принятии решений) в ситуациях, когда наличие существующего или потенциального конфликта интересов может повлиять на выполнение этих обязанностей.

Конфликт интересов возникает, если у лица, подпадающего под действие кодекса, имеются или могут казаться имеющимися вторичные интересы, которые могут повлиять на его способность исполнять обязанности добросовестно, независимо и целенаправленно. К вторичным интересам относятся, помимо прочего, возможное получение выгоды этим лицом или связанными с ним сторонами, как это определено в кодексе.

Винисиус может перейти в&nbsp;клуб в&nbsp;Саудовской Аравии за&nbsp;один миллиард евро.В Саудовской Аравии готовы заплатить миллиард евро за Винисиуса. Ранее ему предлагали контракт на ту же сумму

2. До избрания, назначения или приема на работу лица, подпадающие под действие кодекса, обязаны раскрыть любые связи и интересы, которые могут привести к возникновению конфликта интересов в контексте предполагаемой деятельности.

3. Лица, подпадающие под действие кодекса, не должны исполнять свои обязанности (в частности, готовить или участвовать в принятии решений) в ситуациях, когда существует риск, что конфликт интересов может повлиять на их выполнение.

Любой такой конфликт должен быть немедленно раскрыт и доведен до сведения организации, в которой лицо исполняет свои обязанности.

4. Нарушение данной статьи наказывается соответствующим штрафом в размере не менее 10 000 швейцарских франков, а также отстранением от участия в любой деятельности, связанной с футболом, на срок до двух лет. В особо серьезных случаях и/или при повторных нарушениях может быть назначено отстранение от участия в любой футбольной деятельности сроком до пяти лет.

Фото Getty Images

Поскольку прямого запрета нет, ФИФА предстоит решить, приводит ли владение клубом из португальской сегунды и замороженная сделка в Бразилии к конфликту интересов. При этом нет никаких сведений, что федерация действительно проводит расследование в отношении Винисиуса.

Добавим, что изначально статья на эту тему была опубликована и на сайте авторитетного СМИ Marca, но позже она пропала — вероятно, испанские журналисты поняли, что дисквалификация Вини на самом деле не грозит.

Винисиус с&nbsp;наградой &laquo;Лучший игрок&raquo; по&nbsp;версии ФИФА.Поведение Винисиуса многих бесит, но приз игрока года он заслужил. Разве кто-то был лучше?

На горизонте — новый контракт

Разговоры о длительной дисквалификации Винисиусу сейчас не к месту — по данным Marca, бразилец почти договорился с «Реалом» о новом контракте. Актуальное соглашение действует до 2027 года, новое может быть заключено до 2030-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского форварда в 200 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор
ФК Реал
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