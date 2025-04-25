Что нужно знать о финальном матче Кубка Испании — очередном класико.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

Дата и место проведения матча

«Барселона» и «Реал» сыграют в финале Кубка Испании в субботу, 26 апреля. Матч пройдет на стадионе «Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток — в 23.00 по московскому времени.

Путь соперников к финалу Кубка Испании

«Барселона» и «Реал» стартовали с турнире с 1/16 финала.

Каталонцы обыграли «Барбастро» (4:0), «Бетис» (5:1), «Валенсию» (5:0). В полуфинале сине-гранатовые в двухматчевом противостоянии победили «Атлетико» (4:4, 1:0).

Мадридцы обыграли «Минеру» (5:0), (5:2 д.в.), «Леганес» (3:2). В полуфинале столичный клуб победил «Реал Сосьедад» (1:0, 4:4 д.в.).

Фото Global Look Press

Статистика матчей «Барселона» — «Реал»

За всю историю «Барселона» и «Реал» провели между собой больше трех сотен матчей.

В официальных турнирах до финала Кубка Испании-2025 соперники сыграли друг с другом 259 класико. Из них в чемпионате Испании — 189, в Кубке — 37, в Суперкубке — 18.

По числу побед «Реал» опережает «Барселону» — 105 против 102 при 52 ничьих (разность мячей — 435-428). Мадридцы имеют перевес по числу выигранных класико в лиге — 79 против 75 при 35 ничьих (304-305), в Кубке лидируют каталонцы — 16 выигранных матчей против 13 при 8 ничьих (68-69).

Фото Global Look Press

Ориентировочный состав «Барселоны»

В списке потерь каталонцев — вратарь Марк-Андре тер Штеген, защитник Алехандро Бальде, полузащитники Марк Касадо и Марк Берналь, нападающий Роберт Левандовски.

Ориентировочный состав «Барселоны»: Щенсны — Кунде, Мартинес, Араухо, Мартин — Гави, Ольмо, Педри — Ямаль, Торрес, Рафинья.

Фото Global Look Press

Ориентировочный состав «Реала»

В списке потерь мадридцев — защитники Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Ферлан Менди, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.

Ориентировочный состав «Реала»: Куртуа — Васкес, Асенсио, Рюдигер, Гарсия — Тчуамени, Вальверде, Беллингем — Родриго, Эндрик, Винисиус.

Кто судит матч «Барселона» — «Реал»

Главный судья — Рикардо де Бургос Бенгоэчеа. Выбор этого арбитра раскритиковали на «Реал ТВ». Как посчитали на клубном канале мадридского клуба, при работе Бенгоэчеа «сливочные» имеют 64 процента побед, в то время как сине-гранатовые — 81. При этом судья международной категории ни разу не получал назначения УЕФА на матчи Лиги чемпионов и ФИФА — на игры сборных.

Помощники арбитра в финале Кубка Испании — Икер де Франсиско Грихальба и Альер Перес де Мендиола. Резервный судья — Матео Бускетс Феррер. Видеоарбитр — Пабло Гонсалес Фуэртес.

Фото Global Look Press

Что говорят о матче «Барселона» — «Реал»

Тибо Куртуа, вратарь «Реала»:

— Мы предельно сосредоточены и в предвкушении финала. Это очень важно для команды, для наших болельщиков. Мы хотим дать нашим фанатам повод для радости, хотим показать, какая мы команда.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны»:

— Хорошо ли иметь на один выходной больше «Реала»? Может быть, а может — и не быть. Мы тоже сыграли много встреч.

У Мадрида отличная команда и один из лучших тренеров в мире. Анчелотти — джентльмен, я испытываю к нему огромное уважение. В субботу мы будем играть против «Мадрида» Карло, и я с удовольствием жду матч, потому что Анчелотти — невероятный тренер.

«Барса» и «Реал» Мадрид — великие клубы, и вполне естественно, что титулы разыгрываются между лучшими командами. Нам предстоит провести с ними еще две встречи, мы хотим взять Кубок и лигу, а потому должны их победить. Это будет нелегко, но мы должны сосредоточиться на этом.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

— Это финал, и, возможно, именно соперник является фаворитом. Но финал является финалом — и все может произойти. В финале мы можем сыграть в 4-4-2 с шестью полузащитниками и без нападающего. Нам нужно хорошо защищаться, и я уверен, что мы это сделаем, а также создадим моменты у чужих ворот.

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Прогнозы на матч «Барселона» — «Реал»

Константин Генич, комментатор «Матч ТВ»:

— В моей жизни было много матчей «Реала» с «Барселоной». Как правило, мои ожидания не совпадают с реальностью, тем более в этом класико будет разыгрываться трофей. Мы помним, каким был матч в первом круге чемпионата Испании, когда «Реал» был на ходу, играл дома, а «Барселона» только спаивалась, думала, в какой футбол играть, но победила 4:0. Мадридцы не смогли подстроиться под тактику соперника с высокой обороной, один Мбаппе раз восемь или девять попадал в офсайд, пару мячей не были засчитаны.

Возможно, в субботу будет дополнительное время и серия пенальти, но спрогнозировать точно не берусь. У «Реала» есть козыри, еще больше козырей — у «Барселоны». К концу апреля у команд накопилась определенная усталость, впереди у них «класико» в чемпионате, где «Барселоне» надо удерживать преимущество в четыре очка и не подпускать к себе «Реал», есть полуфинал Лиги чемпионов с «Интером». «Реал» уже вылетел из еврокубка, небольшое преимущество может быть на его стороне. Мне кажется, что все же шансы 50 на 50. («Матч ТВ»)

Владислав Радимов, бывший футболист «Зенита», «Осасуны» и сборной России:

— «Барселона» была явным фаворитом матча до минувшей недели, однако победа мадридского «Реала» над «Атлетиком» из Бильбао произвела на меня очень сильное впечатление. Мадридская команда смотрелась очень мощно. Теперь у меня закрались сомнения в победе «Барсы».

Что касается тяжелой победы «Реала» над «Хетафе», то это не аргумент, потому что тяжело представить «Барселону», владеющую мячом менее 40 процентов игрового времени, как это делал «Хетафе». Напротив, именно «Реал» скорее будет в роли «Хетафе» в предстоящем класико. (Программа «Евротур» на «Матч ТВ»)

Букмекеры с небольшим преимуществом отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на победу каталонцев в основное время — 2.15, победа «Реала» котируется как 3.00, а ничья — 3.90. Коэффициент на победу в финале сине-гранатовых — 1.67, мадридцев — 2.20.

Где смотреть матч «Барселона» — «Реал»

В прямом эфире трансляцию финала Кубка Испании бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального телеэфира).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию финала Кубка Испании. Ключевые события игры «Барселона» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.