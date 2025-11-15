Видео
Испания
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Новости
Видео
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 00:40

Флорентино Перес покидает «Реал»? Что известно о возможной отставке

Подробности возможного ухода Флорентино Переса из «Реала»
Максим Слекишин
корреспондент
Флорентино Перес.
Фото AFP
Может уйти уже в следующем году.

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может покинуть свой пост. Об этом в своих соцсетях сообщил журналист Пепе Альварес. Согласно инсайду, это произойдет в 2026 году, хотя текущие полномочия функционера действуют до 2028-го.

Альварес сообщает, что Перес намерен обеспечить плановую передачу власти независимо от позиции клуба по этому вопросу. При этом конкретные причины возможного ухода источник не называет.

Контекст: стабильность и редкие конфликты

На фоне этих слухов «Реал» демонстрирует уверенную игру. С приходом нового главного тренера Хаби Алонсо команда лидирует в Ла лиге и успешно выступает в Лиге чемпионов.

Внутри клуба в этом году также наблюдается затишье. Из заметных инцидентов — недовольство Винисиуса заменой в недавнем класико с «Барселоной» и строгая дисциплина при Алонсо, которая, по данным СМИ, не устраивает часть игроков.

Еще один эпизод — продолжение бойкота церемонии вручения «Золотого мяча». В этом году делегация от «Реала» вновь не прилетела в Париж, хотя игроки сливочных были в числе претендентов на главную награду. Напомним, в Мадриде игнорируют самую популярную футбольную премию из-за того, что Флорентино Перес был крайне недоволен вторым местом Винисиуса в голосовании «Золотого мяча» в 2024-м. Тогда бразилец уступил полузащитнику «Манчестер Сити» Родри.

Слухи — не впервые

Сообщения о скорой отставке Переса появляются регулярно. Ранее клуб их однозначно опровергал, называя ложными. На этот раз официальных заявлений от «Реала» пока не поступало. Однако вскоре после появления инсайда Альвареса опровержение опубликовала радиостанция Onda Cero — по информации источника, Перес уходить со своего поста не собирается.

Флорентино Пересу 78 лет. Он руководит «Реалом» уже 22 года — был президентом с 2000-го по 2006-й, а в 2009-м вернулся на пост. При нем «Реал» выиграл 37 трофеев, в том числе семь раз победил в Лиге чемпионов.

В январе 2025 года Переса переизбрали президентом «Реала». Срок его полномочий истекает в 2028 году.

15

  • Иньес Андреста

    Что известно об отставке-да ничего неизвестно

    15.11.2025

  • Champ

    Speed-Экспресс!

    15.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнозы футбольных матчей infostavki.ru

    15.11.2025

  • Vitalik Klimov

    Просто в желтуху скатывается СЭ, просто капец

    15.11.2025

  • Millwall82

    ему уже почти под 100 лет, какие такие клубы? Деду на пенсию пора. Всегда удивляло, почему люди его поколения так жадны до власти. Там правнуков надо нянчить, а не футболистов. Дед еще живого Франко застал.

    15.11.2025

  • korkodil

    По Станковичу отработали, Карпин можно сказать уже отработан, на опыте взялись за Переса. :sunglasses::sunglasses::sunglasses:

    15.11.2025

  • Ратель

    Тут любопытнее про Шаби, чем про Переца.

    15.11.2025

  • Sage

    Ну да, это же так демократично, прилететь и разбомбить страну которая устала веками жить под колониальным игом и после того как официально стала незавищимой и решила проводить свою независимую политику, но как же этт "не демократично" быть независимым и тебя возвращают в чувства ракетаки вернуться в колниальоое иго истинно "демомратичического" режима... или настраивать и финансировать десятилетиями население страны, которая сосетсвует с твоим идеологическим и историческим срперником, чтоты оно пошло резать и убивать ту часть населения страны, которая ментально ближе к этому соседу ? А потом вопить на весь Мир, что те плохие пошли защищать тех кого убивали... так кто спровоциповал войну ? А теперь подумай, что было если Россия проводила такую "демократическую" политику и настраивала Кубу, Мексику и тд против ? как бы это называлось и как об этом вопили и жаловались на весь мир ?

    15.11.2025

  • Sage

    ты ещё веришь в демократию ?? :joy::joy::joy:

    15.11.2025

  • Djin Ignatov

    Но у Трампа как и у ВСЕГО США - есть Конституция !!!! Которую не пытаются переделать под себя ! И он руководить не может 22 года !! Сменяемость власти - это и есть ДЕМОКРАТИЯ !

    15.11.2025

  • kolos249

    Это недоброжелатели под Перца копают. Распускают слухи, плетут интриги. Никуда он не уйдёт. А вот от всяких интриганов, наподобие истеричного негра Винни, наверняка раздевалку "Реала" скоро избавят.

    15.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Пепе Альварес какой-то что-то ляпнул, местные пепе из СЭ аж целую статью накатали

    15.11.2025

  • hottie

    Да не уйдет он пока сам не захочет. В его возрасте Трамп 2й раз президентом стал.

    15.11.2025

    ФК Реал
    Флорентино Перес
