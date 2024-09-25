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Сегодня, 16:40

«Реал» потерял Мбаппе на три недели. Он пропустит дерби с «Атлетико»

Мбаппе получил травму и пропустит три недели
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press
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А ведь все только наладилось.

25-летний форвард «Реала» Килиан Мбаппе получил травму в матче 7-го тура ла лиги с «Алавесом» (3:2) и пропустит примерно три недели. О случившемся заявил сам королевский клуб. «После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами «Реала», у Килиана Мбаппе была диагностирована травма двуглавой мышцы бедра левой ноги. Ожидаем развитие событий», — сказано в обращении.

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Непростое начало

Неудачи преследуют Килиана Мбаппе с тех пор, как он перешел в «Реал». Он отличился за новый клуб в дебютной игре, поразив ворота «Аталанты» в матче за Суперкубок УЕФА, но в чемпионате Испании все обстояло куда хуже.

В августовских матчах против «Мальорки», «Вальядолида» и «Лас-Пальмаса» Килиан не смог отметиться ни одним результативным действием. Голы к французу пришли только в 4-м туре, когда он оформил дубль в игре против «Бетиса». С тех пор Мбаппе забивал в каждой встрече в рамках ла лиги (включая поединок с «Алавесом», в котором он получил травму), а также отличился в Лиге чемпионов.

Всего сейчас на счету Мбаппе семь голов и одна голевая передача, большинство из этих результативных действий были совершены в последних встречах. Травма Килиана прервала очень хорошую серию.

Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Что пропустит Мбаппе?

В своем заявлении «Реал» не дал почти никакой конкретики — ни сроков восстановления, ни характера полученной травмы. Поэтому можно лишь догадываться, сколько на самом деле пропустит француз — в любом случае речь идет о неделях. Если травма получена в легкой форме, то форвард действительно пропустит две или три недели.

Более тяжелая форма, такая как полный разрыв мышцы бедра, потребует куда больше времени на лечение и реабилитацию. Обычно на это уходит до двух-трех месяцев. К счастью для болельщиков «Реала», испанские СМИ сообщают, что у Килиана все не так плохо и он пропустит максимум три недели.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). Мбаппе и Винисиус устрашают. «Реал» планирует продлить удачную серию встреч с «Алавесом»

Если это действительно так, то Мбаппе точно пропустит мадридское дерби с «Атлетико» (29 сентября) и матч Лиги чемпионов с «Лиллем» (2 октября). Вероятнее всего, Килиан также не сыграет с «Вильярреалом» в ла лиге 5 октября и не поедет в сборную на матчи Лиги наций с Израилем (10 октября) и Бельгией (14 октября). Зато к матчу с дортмундской «Боруссией» 22 октября и класико с «Барселоной» 26 октября француз должен успеть.

Килиан Мбаппе
ФК Алавес
ФК Реал

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