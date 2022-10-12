Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:00

«Барселону» кинули на деньги за счет шантажа? Каталонцев обвели вокруг пальца, не нарушив закон

Марк Бессонов
Корреспондент
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press
1/3
Удивительные условия выкупа Гризманна.

На днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта отчитался о финансовой ситуации в клубе. По его словам, менеджменту за счет тех самых «рычагов» удалось сократить отрицательный зарплатный капитал и получить 98 миллионов евро чистой прибыли.

«Рычаги продемонстрировали, что «Барса» жива и что у нас большие возможности для получения дохода без потери независимости, — говорит Лапорта. — Предыдущее руководство ошиблось в попытке конкурировать с государственными клубами в их темпе. За ними никто не следит, они не соблюдают правила и используют неограниченные ресурсы. Перед нами же встает выбор: или не иметь конкурентоспособный состав, или поставить под угрозу наше экономическое будущее».

Пока сложно сказать, насколько серьезно повлияют эти «рычаги Лапорты» на будущее «Барселоны» — все же клуб взамен денег здесь и сейчас продал весомый процент доходов от телеправ. Но при этом очевидно, что Жоану удалось навести какой-никакой порядок в клубе после бардака Бартомеу.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press
Жоан Лапорта.
Фото Global Look Press

Главная заслуга нового президента — усиление состава и одновременное сокращение зарплатного фонда, чтобы вписаться в лимиты ла лиги. Для этого пришлось провести большую работу, в том числе по трудоустройству лишних игроков. Но идеально исполнить запланированное не вышло. Брейтуэйт, Юмтити, Пьянич, Пуч, Мингеса — все они ушли свободными агентами, хотя имели действующие контракты с клубом (французу и вовсе продолжают платить зарплату). Но есть у «Барселоны» и куда более невнятная история расставания.

Недавно Goal.com поставил Антуана Гризманна на второе место в рейтинге самых провальных трансферов «Барсы» в новом веке. На первом — Филиппе Коутинью. Неоправданные ценники и зарплаты этих футболистов приблизили каталонский клуб к финансовой яме. Купленного за 135 миллионов евро Коутинью этим летом продали в «Астон Виллу» за 20. С Гризманном история вышла сложнее — «Атлетико» согласился взять Антуана в двухгодичную аренду за 20 миллионов евро с правом выкупа за 40. То есть, по сути, «Барселона» собиралась отбить хотя бы половину потраченных на француза денег.

Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Криштиану Роналду. Самые высокооплачиваемые футболисты мира: Мбаппе опередил Месси и Роналду

Но сделать это не удастся. Все дело — в том самом пункте про право выкупа. Изначально сообщалось, что выкуп должен последовать в обязательном порядке летом 2023 года. Однако оказалось, что «Атлетико» будет обязан заплатить «Барсе» 40 миллионов лишь в том случае, если он сыграет не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона. Более того, Гризманн получал бы в Мадриде контракт еще на два года с зарплатой 12 миллионов за сезон. Сейчас «Атлетико» переживает серьезные финансовые трудности, потому такие условия для клуба в текущей ситуации неприемлемы.

Мадридцы не нашли выхода лучше, чем пойти на хитрость. Гризманна стали выпускать на поле исключительно после 65-й минуты. В начале сентября даже появилась новость, что «Барселона» готова судиться с «Атлетико» из-за намеренного ограничения игрового времени футболиста. Но с юридической стороны к ситуации было не подкопаться: выпускать игрока на поле или нет решает тренерский штаб.

«Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты? Антуан — отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — отмахивался от назойливых вопросов президент «Атлетико» Энрике Сересо.

Антуан Гризманн. Фото Global Look Press
Антуан Гризманн.
Фото Global Look Press

В то же время появились слухи, что «Атлетико» через агента Гризманна предложил «Барселоне» 15 миллионов евро за выкуп контракта Антуана здесь и сейчас — сумма выплачивалась бы в течение трех лет. Позже появились слухи, что клубы могут сойтись на 25 миллионах. Похоже на вымогательство? Как бы то ни было, «Барсе» пришлось пойти на сделку — иначе по окончании сезона Гризманн вернулся бы в клуб, а его зарплата серьезно повлияла бы на зарплатный фонд.

18 сентября Антуан впервые в сезоне появился на поле в стартовом составе, затем провел полный матч с «Брюгге» в Лиге чемпионов. А 9 октября «Барселона» сообщила, что Гризманн продан в «Атлетико». По словам спортивного директора каталонцев Матеу Алемани, сумма выкупа составит 20 миллионов евро, еще 4 клуб может получить в виде бонусов. Mundo Deportivo достал еще одну интересную подробность. Если «Атлетико» в дальнейшем продаст игрока за сумму больше 18 миллионов евро, то разница между 18 миллионами и ценой продажи до 40 миллионов пойдет на счет «Барселоны». Эту информацию позже подтвердил Жоан Лапорта.

Кильян Мбаппе. Новый скандал с Мбаппе. Звездный француз чувствует себя обманутым и хочет уйти из «ПСЖ»

«Мы опасались, что если бы дошло до суда, то это заняло бы много времени, — откровенничает президент «Барсы». — Если Гризманн после чемпионата мира вернулся бы в «Барселону», наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 миллионов евро. Можете представить масштаб катастрофы».

Сам Гризманн признался, что сделал все возможное, чтобы остаться в «Атлетико». Видимо, под этим подразумевается пересмотр его контракта. Как минимум две стороны по итогам этой сделки должны остаться довольны. Ну а «Барселона» же была вынуждена согласиться на новые условия трансфера — таковы условия игры в жестком бизнесе под названием футбол.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
Жоан Лапорта
2
2
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тарасов выгнал за пьянки, закончил в 25, уехал на лесоповал. Трагическая карьера звезды сборной СССР
В биатлоне хотят запретить свинец. Пули вредят экологии
В Кремле раскритиковали инициативу G7 по передаче активов России Украине
В WT заявили о панике в обществе США после слов Байдена о «ядерном Армагеддоне»
Утечка обнаружена на нефтепроводе «Дружба» в Польше
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Реал» обгонит «Барселону», Бензема забьет больше Левандовски, а Черышев покинет ла лигу. Прогнозы «СЭ» на чемпионат Испании