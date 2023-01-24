«Барса» использует прием из футбольного симулятора. Набрали свободных агентов, чтобы на них заработать

Выходят из кризиса.

Если вы когда-нибудь играли в симулятор карьеры тренера на компьютере, то наверняка хоть раз пользовались следующей схемой, чтобы нарастить клубный капитал для трансферов: подписывали нескольких свободных агентов на рынке и спустя какое-то время их продавали (или включали в сделку по игрокам, которых изначально хотели купить). Читерный, но работающий ход.

В реальном футболе такие методы применяются редко — обычно клубы заманивают свободных агентов серьезными подъемными и/или гарантией игрового времени. Но оказавшаяся в кризисе «Барселона» вывела эту систему на новый уровень.

Напомним, что летом 2021 года президент сине-гранатовых Жоан Лапорта сообщил, что долги клуба составляют 1,3 миллиарда евро, спустя год появилась информация, что клуб должен футболистам 389 миллионов евро из-за отсрочек зарплат и бонусов. Сам Лапорта называл ситуацию драматичной. Особенно учитывая тот факт, что при огромном зарплатном фонде и даже после ухода Месси «Барса» серьезно превышала допустимый ла лигой потолок зарплат, но при этом имела довольно посредственный для топ-клуба состав.

Действовать нужно было решительно, и новый менеджмент каталонцев неплохо проявил себя на рынке. Летом 2021 года свободными агентами в «Барселону» пришли сразу три весьма статусных футболиста — Мемфис Депай, Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Плюс в рассрочку приобрели у «Манчестер Сити» Феррана Торреса, а зимой забрали из «Арсенала» Пьер-Эмерика Обамеянга (притом забрали бесплатно, хоть у того был действующий контракт с «канонирами»).

К лету 2022 «Барселона» немного поправила финансовое положение за счет спонсорских контрактов и привлечения кредитов — так клуб позволил себе потратить 158 миллионов евро на Левандовски, Рафинью, Кунде и Пабло Торре. Но стратегия подписания свободных агентов никуда не делась — так на «Камп Ноу» оказались Франк Кессье, Андреас Кристенсен, Эктор Бельерин, а также Маркос Алонсо, ставший частью сделки по переходу в «Челси» Обамеянга.

Франк Кессье. Фото Global Look Press

«Мы должны все больше и больше сосредотачиваться на рынке свободных агентов. Дальше их будет только больше», — говорил в октябре спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани. Подтверждение того, что ставка на свободных агентов — четкая стратегия, а не совпадение.

Вообще «Барселоне» на руку сыграли последствия пандемии коронавируса, серьезно изменившие трансферный рынок. Все без исключения клубы начали экономить деньги, упал спрос на звездных игроков с длинными контрактами, а с пролонгацией футболистов возникали проблемы у всех — было сложно удовлетворить финансовые запросы селебрити, привыкших переподписывать контракты на более выгодных условиях. Да и схема стать свободным агентом и получить огромный подписной бонус оказалась очень даже рабочей. Потому неудивительно, что игроки уровня Дибалы, Погба, Ди Марии, Алабы и Рюдигера переходили в новые команды в статусе свободных агентов — до пандемии такие истории можно было представить разве что с большим трудом.

«Барса» же, ко всему прочему, пользовалась своим именем — играть за этот клуб мечтают миллионы подростков по всему миру, и уже сформировавшиеся футболисты тут не являются исключением. Те же Левандовски и Рафинья самостоятельно продавили свои трансферы именно в «Барселону». Примерно та же ситуация получилась у Кристенсена и Кессье (у воспитанника Гарсии тем более), которые отвергали предложения других команд и соглашались на менее выгодные условия от каталонцев, чтобы осуществить мечту.

Маркос Алонсо и Андреас Кристенсен. Фото Reuters

Но интересно другое — «Барселона» подписывала свободных агентов не для того, чтобы в срочном порядке укрепить состав. По сути, полноценное место в старте имели лишь Эрик Гарсия (с приходом Кристенсена и Кунде присевший на лавку) и Обамеянг (отыгравший в Каталонии всего несколько месяцев). Остальные приходили в «Барсу», что называется, для комплекта.

И сейчас мы видим, как каталонский клуб пытается выжимать пользу из этих переходов, которые не сильно повлияли на игру команды. Все это делается для стабилизации бюджета и вписывания в ФФП. Мемфис Депай за полгода до окончания контракта продан в «Атлетико», пусть и за скромные 3 миллиона евро, а Обамеянг летом стал разменной монетой в сделке по Алонсо и помог клубу заработать порядка 12 миллионов.

Как пишет Diario Sport, следующий в списке на продажу — Эрик Гарсия, интерес к которому проявляет «Арсенал» и еще несколько клубов АПЛ. Та же ситуация у запасного правого защитника Эктора Бельерина, которым также интересуются в Англии. Правда, оба покидать «Барсу» не хотят.

Эктор Бельерин. Фото Global Look Press

Интересна ситуация с Франком Кессье, который пришел летом свободным агентом из «Милана», но так и не вытеснил из состава 34-летнего Серхио Бускетса. В принципе, оно неудивительно, учитывая, что это игроки разных профилей, хоть и выступающие на идентичной позиции. По информации Джанлуки Ди Марцио, «Барса» предложила «Интеру» обмен Кессье на Марсело Брозовича, но сам Франк не желает уходить и хочет доказать, что может быть полезен Хави.

Такая трансферная политика «Барселоны» может показаться спорной и даже некрасивой по отношению к игрокам, но клуб оказался в беспрецедентном финансовом кризисе, из которого в срочном порядке нужно выбираться. И, судя по всему, команда Жоана Лапорты готова принимать для этого самые жесткие меры.