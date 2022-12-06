«Подпитываюсь от Карпина особой энергетикой». Как российский тренер раскрыл нападающего сборной Испании

Сегодня, 14:15
Валерий Карпин — знаковая фигура для испанского футбола. Отыграв в ла лиге более 11 лет, он сохранил связи с этой страной. Карпин отлично владеет испанским, время от времени дает интервью местной прессе, а какое-то время даже открывал в стране бизнес и был президентом велокоманды. Белокурого полузащитника многие болельщики «Сельты» и «Сосьедада» по праву считают одним из самых ярких легионеров в истории. Тем интереснее, что даже к нынешней сборной Испании Карпин имеет косвенное отношение.
В августе 2014-го Валерий Георгиевич возглавил «Мальорку». Перед этим он не без скандала покинул «Спартак» и решил перезапустить карьеру с чистого листа. О чем сам прямо и говорил: «Вообще, хотелось бы, чтобы в России про меня подзабыли. Пусть что-нибудь другое обсуждают. Устал от околофутбольного шума. От мнений непонятно кого, сравнений непонятно с кем. Когда уходил из «Спартака», то сказал: время все расставит по своим местам. Больше мне добавить нечего. Сейчас хочу просто спокойно работать».
Но о спокойствии пришлось быстро забыть. Это была не та «Мальорка» Эктора Купера, чуть ли не на равных сражавшаяся с «Барселоной» и «Реалом» в конце XX века. На момент прихода Карпина клуб испытывал финансовые трудности, команда несколько лет как болталась во втором дивизионе, а сезон-2013/14 и вовсе завершила на 17-й строчке. В общем, никаким курортом для Валерия Георгиевича на Балеарских островах и не пахло.
«Два года назад было семь садовников, а сейчас два на пять полей. Не хватает рабочих рук, семян, нет абонементов, нет ничего. Вчера мы работали над атакой, но мяч постоянно «дробил» из-за кочек, и игроки злились. Приходим работать, а уходим злыми», — жаловался Карпин.
«Мальорка» тогда была слабой командой, вряд ли кому-то за пределами Испании много скажут фамилии игроков того состава. Кроме одной. Марко Асенсио Виллемсен родился на Мальорке в семье испанца и нидерландки. Отсюда — необычная для Испании вторая фамилия (да и вообще назвали Марко в честь легендарного ван Бастена). В 10 лет он попал в академию главного клуба острова, а в 17 дебютировал за первую команду. Вопреки расхожему мнению, в стартовый состав Асенсио попал не при Карпине. Впервые его выпустил на поле Хосе Луис Ольтра, а после его увольнения юноше давал шансы Луис Каррерас. Так что на момент прихода Карпина за плечами Марко были 20 матчей и один гол во второй лиге.
Новый тренер сразу же поверил в талант Асенсио. В отличие от предшественников, Карпин почти сразу перевел Марко с левого фланга атаки на позицию «десятки» и дал ему свободу для творчества. У Асенсио волшебная левая нога, которой он способен творить удивительные вещи, но роль нацеленного на передачи в штрафную игрока фланга ограничивала таланты парня. У Карпина же в схеме 4-2-3-1 Марко занял позицию под нападающим, но креативил по всему фронту атаки. Как итог — звание игрока месяца по итогам октября и интерес от 20 европейских клубов, в том числе грандов. Особенно настырными были «Реал» и «Барселона», пытавшиеся воспользоваться пунктом в контракте молодого футболиста и забрать его за копейки.
«У Марко кружится голова от всей этой мадридской ерунды, — говорил Карпин в ответ на вопрос о будущем зажигающейся звезды. — Это сложная ситуация для 18-летнего парня, но мы все стараемся ему помочь. Я не продал бы его ни за четыре, ни за 20, ни за 100 миллионов, но это вопрос клуба, решать должно руководство».
«Карпин оказывает мне серьезнейшую поддержку, — говорил сам Асенсио. — Я будто подпитываюсь от тренера особой энергетикой. Он всегда говорит о том, что я должен отгородиться от всех слухов и новостей в прессе. Что должен думать о «Мальорке» и совершенствовании навыков. Он уверен, что если мне суждено однажды оказаться в топ-клубе, то это обязательно произойдет».
Результаты «Мальорки» при Карпине были неоднозначными — команда чередовала успешные и провальные серии, а вопрос о тренерской отставке повис уже к октябрю. Но коуч брал удар на себя и отгораживал футболистов (особенно молодого Асенсио) от критики: «Я уважаю крики болельщиков с трибун. Я бы хотел, чтобы этого конфликта не было, но хорошо, что есть хотя бы какой-то шум. Я не знаю, кричат ли мне, игрокам или еще кому-то, но как минимум есть атмосфера, похожая на футбольную. Пусть все приходят покричать».
Асенсио договорится с «Реалом» о переходе уже зимой, а «Мальорку» покинет летом 2015-го, спустя несколько месяцев после отставки Карпина. Марко поедет играть в Мадрид, Валерий Георгиевич — тренировать в Армавир. Но испанец никогда не забывал своего наставника из России. В 2017 году Асенсио попросили назвать особенного тренера в своей карьере. «Карпин в «Мальорке», он придал мне уверенность в ключевой момент карьеры», — ответит он.
Ну а Карпин перед стартом ЧМ-2018 выложит фото с Асенсио из отеля, где остановилась сборная Испании, и подпишет его так: «С Марко, самым талантливым игроком, которого я когда-либо тренировал».
В Мадриде Асенсио не стал масштабной звездой. Был полезным игроком ротации, забивал красивые голы (хоть и реже, чем от него ждали), но после травмы «крестов» в сезоне-2019/20 до сих пор не может вернуться на былой уровень. Контракт Марко с «Реалом» истекает летом, ходят слухи, что его заберет «Барселона» (на это намекает даже Педри). В сборной Испании Асенсио тоже не центральная фигура, но Луис Энрике ценит его за многосторонность и умение сыграть на нескольких позициях. А также за старание и дисциплину. На этих постулатах держатся игровые принципы сегодняшней сборной Испании, и Асенсио этим принципам полностью соответствует. Ну а Карпину на этом ЧМ определенно есть кем гордиться.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования
|И
|М
|О
|1
|Нидерланды
|3
|5-1
|7
|2
|Сенегал
|3
|5-4
|6
|3
|Эквадор
|3
|4-3
|4
|4
|Катар
|3
|1-7
|0
|И
|М
|О
|1
|Аргентина
|3
|5-2
|6
|2
|Польша
|3
|2-2
|4
|3
|Мексика
|3
|2-3
|4
|4
|Сауд. Аравия
|3
|3-5
|3
|И
|М
|О
|1
|Япония
|3
|4-3
|6
|2
|Испания
|3
|9-3
|4
|3
|Германия
|3
|6-5
|4
|4
|Коста-Рика
|3
|3-11
|3
|A
|20.11 19:00
|
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
|
0
2
|B
|21.11 16:00
|
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
|
6
2
|A
|21.11 19:00
|
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
|
0
2
|B
|21.11 22:00
|
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
|
1
1
|C
|22.11 13:00
|
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
|
1
2
|D
|22.11 16:00
|
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
|
0
0
|C
|22.11 19:00
|
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
|
0
0
|D
|22.11 22:00
|
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
4
1
|F
|23.11 13:00
|
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
|
0
0
|E
|23.11 16:00
|
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
|
1
2
|E
|23.11 19:00
|
Испания
Коста-Рика
|
7
0
|F
|23.11 22:00
|
Бельгия
Канада
|
1
0
|G
|24.11 13:00
|
Швейцария
Камерун
|
1
0
|H
|24.11 16:00
|
Уругвай
Корея
|
0
0
|H
|24.11 19:00
|
Португалия
Гана
|
3
2
|G
|24.11 22:00
|
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
|
2
0
|B
|25.11 13:00
|
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
|
0
2
|A
|25.11 16:00
|
Катар
Сенегал
|
1
3
|A
|25.11 19:00
|
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
|
1
1
|B
|25.11 22:00
|
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
|
0
0
|D
|26.11 13:00
|
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
|
0
1
|C
|26.11 16:00
|
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
|
2
0
|D
|26.11 19:00
|
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
|
2
1
|C
|26.11 22:00
|
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
|
2
0
|E
|27.11 13:00
|
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
|
0
1
|F
|27.11 16:00
|
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
|
0
2
|F
|27.11 19:00
|
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
|
4
1
|E
|27.11 22:00
|
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
|
1
1
|G
|28.11 13:00
|
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
|
3
3
|H
|28.11 16:00
|
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
|
2
3
|G
|28.11 19:00
|
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
|
1
0
|H
|28.11 22:00
|
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
|
2
0
|A
|29.11 18:00
|
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
|
1
2
|B
|29.11 22:00
|
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
|
0
3
|B
|29.11 22:00
|
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
|
0
1
|D
|30.11 18:00
|
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
|
1
0
|D
|30.11 18:00
|
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
|
1
0
|C
|30.11 22:00
|
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
|
0
2
|C
|30.11 22:00
|
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
|
1
2
|F
|01.12 18:00
|
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
|
0
0
|F
|01.12 18:00
|
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
|
1
2
|E
|01.12 22:00
|
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
|
2
1
|E
|01.12 22:00
|
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
|
2
4
|H
|02.12 18:00
|
Корея
Португалия
|
2
1
|H
|02.12 18:00
|
Гана
Уругвай
|
0
2
|G
|02.12 22:00
|
Камерун
Бразилия
|
1
0
|G
|02.12 22:00
|
Сербия
Швейцария
|
2
3
|М
|Г+П
|
|
Килиан Мбаппе
Франция
|4
|7 (5 + 2)
|
|
Альваро Мората
Испания
|3
|4 (3 + 1)
|
|
Лионель Месси
Аргентина
|4
|4 (3 + 1)