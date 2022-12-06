Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:15

«Подпитываюсь от Карпина особой энергетикой». Как российский тренер раскрыл нападающего сборной Испании

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Карпин и Марко Асенсио.
Фото Соцсети
Марко Асенсио и Валерий Карпин.
Фото ФК «Мальорка»
Марко Асенсио на чемпионате мира.
Фото Global Look Press
Валерий Карпин в «Мальорке».
Фото ФК «Мальорка»
1/4
Telegram Дзен
История работы с Марко Асенсио в «Мальорке».

Валерий Карпин — знаковая фигура для испанского футбола. Отыграв в ла лиге более 11 лет, он сохранил связи с этой страной. Карпин отлично владеет испанским, время от времени дает интервью местной прессе, а какое-то время даже открывал в стране бизнес и был президентом велокоманды. Белокурого полузащитника многие болельщики «Сельты» и «Сосьедада» по праву считают одним из самых ярких легионеров в истории. Тем интереснее, что даже к нынешней сборной Испании Карпин имеет косвенное отношение.

Валерий КАРПИН. «Мальорка» заполучила амбициозного тренера". Европа — о назначении Карпина

Карпин уехал на Мальорку, чтобы «спокойно поработать», но и в Испании столкнулся с проблемами

В августе 2014-го Валерий Георгиевич возглавил «Мальорку». Перед этим он не без скандала покинул «Спартак» и решил перезапустить карьеру с чистого листа. О чем сам прямо и говорил: «Вообще, хотелось бы, чтобы в России про меня подзабыли. Пусть что-нибудь другое обсуждают. Устал от околофутбольного шума. От мнений непонятно кого, сравнений непонятно с кем. Когда уходил из «Спартака», то сказал: время все расставит по своим местам. Больше мне добавить нечего. Сейчас хочу просто спокойно работать».

Но о спокойствии пришлось быстро забыть. Это была не та «Мальорка» Эктора Купера, чуть ли не на равных сражавшаяся с «Барселоной» и «Реалом» в конце XX века. На момент прихода Карпина клуб испытывал финансовые трудности, команда несколько лет как болталась во втором дивизионе, а сезон-2013/14 и вовсе завершила на 17-й строчке. В общем, никаким курортом для Валерия Георгиевича на Балеарских островах и не пахло.

Марко Асенсио и Валерий Карпин. Фото ФК «Мальорка»
Марко Асенсио и Валерий Карпин.
ФК «Мальорка»

«Два года назад было семь садовников, а сейчас два на пять полей. Не хватает рабочих рук, семян, нет абонементов, нет ничего. Вчера мы работали над атакой, но мяч постоянно «дробил» из-за кочек, и игроки злились. Приходим работать, а уходим злыми», — жаловался Карпин.

«Мальорка» тогда была слабой командой, вряд ли кому-то за пределами Испании много скажут фамилии игроков того состава. Кроме одной. Марко Асенсио Виллемсен родился на Мальорке в семье испанца и нидерландки. Отсюда — необычная для Испании вторая фамилия (да и вообще назвали Марко в честь легендарного ван Бастена). В 10 лет он попал в академию главного клуба острова, а в 17 дебютировал за первую команду. Вопреки расхожему мнению, в стартовый состав Асенсио попал не при Карпине. Впервые его выпустил на поле Хосе Луис Ольтра, а после его увольнения юноше давал шансы Луис Каррерас. Так что на момент прихода Карпина за плечами Марко были 20 матчей и один гол во второй лиге.

Карпин раскрыл Асенсио в новой роли — за несколько месяцев он заслужил предложение от «Реала»

Новый тренер сразу же поверил в талант Асенсио. В отличие от предшественников, Карпин почти сразу перевел Марко с левого фланга атаки на позицию «десятки» и дал ему свободу для творчества. У Асенсио волшебная левая нога, которой он способен творить удивительные вещи, но роль нацеленного на передачи в штрафную игрока фланга ограничивала таланты парня. У Карпина же в схеме 4-2-3-1 Марко занял позицию под нападающим, но креативил по всему фронту атаки. Как итог — звание игрока месяца по итогам октября и интерес от 20 европейских клубов, в том числе грандов. Особенно настырными были «Реал» и «Барселона», пытавшиеся воспользоваться пунктом в контракте молодого футболиста и забрать его за копейки.

«У Марко кружится голова от всей этой мадридской ерунды, — говорил Карпин в ответ на вопрос о будущем зажигающейся звезды. — Это сложная ситуация для 18-летнего парня, но мы все стараемся ему помочь. Я не продал бы его ни за четыре, ни за 20, ни за 100 миллионов, но это вопрос клуба, решать должно руководство».

Валерий Карпин в «Мальорке». Фото ФК «Мальорка»
Валерий Карпин в «Мальорке».
ФК «Мальорка»

«Карпин оказывает мне серьезнейшую поддержку, — говорил сам Асенсио. — Я будто подпитываюсь от тренера особой энергетикой. Он всегда говорит о том, что я должен отгородиться от всех слухов и новостей в прессе. Что должен думать о «Мальорке» и совершенствовании навыков. Он уверен, что если мне суждено однажды оказаться в топ-клубе, то это обязательно произойдет».

Результаты «Мальорки» при Карпине были неоднозначными — команда чередовала успешные и провальные серии, а вопрос о тренерской отставке повис уже к октябрю. Но коуч брал удар на себя и отгораживал футболистов (особенно молодого Асенсио) от критики: «Я уважаю крики болельщиков с трибун. Я бы хотел, чтобы этого конфликта не было, но хорошо, что есть хотя бы какой-то шум. Я не знаю, кричат ли мне, игрокам или еще кому-то, но как минимум есть атмосфера, похожая на футбольную. Пусть все приходят покричать».

Асенсио договорится с «Реалом» о переходе уже зимой, а «Мальорку» покинет летом 2015-го, спустя несколько месяцев после отставки Карпина. Марко поедет играть в Мадрид, Валерий Георгиевич — тренировать в Армавир. Но испанец никогда не забывал своего наставника из России. В 2017 году Асенсио попросили назвать особенного тренера в своей карьере. «Карпин в «Мальорке», он придал мне уверенность в ключевой момент карьеры», — ответит он.

Марко Асенсио на чемпионате мира. Фото Global Look Press
Марко Асенсио на чемпионате мира.
Фото Global Look Press

Ну а Карпин перед стартом ЧМ-2018 выложит фото с Асенсио из отеля, где остановилась сборная Испании, и подпишет его так: «С Марко, самым талантливым игроком, которого я когда-либо тренировал».

В Мадриде Асенсио не стал масштабной звездой. Был полезным игроком ротации, забивал красивые голы (хоть и реже, чем от него ждали), но после травмы «крестов» в сезоне-2019/20 до сих пор не может вернуться на былой уровень. Контракт Марко с «Реалом» истекает летом, ходят слухи, что его заберет «Барселона» (на это намекает даже Педри). В сборной Испании Асенсио тоже не центральная фигура, но Луис Энрике ценит его за многосторонность и умение сыграть на нескольких позициях. А также за старание и дисциплину. На этих постулатах держатся игровые принципы сегодняшней сборной Испании, и Асенсио этим принципам полностью соответствует. Ну а Карпину на этом ЧМ определенно есть кем гордиться.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Валерий Карпин
Марко Асенсио
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Мальорка
5
3
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
ЧМ-2022
Главное
Новости
Статьи
Все новости
Все новости
Все статьи
Групповой этап
Плей-офф
Сетка
A
B
C
D
E
F
G
H
И М О
1 Нидерланды Нидерланды 3 5-1 7
2 Сенегал Сенегал 3 5-4 6
3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
Матчи группы
Раскрыть
20.11
19:00
Катар
Эквадор
0 : 2
21.11
19:00
Сенегал
Нидерланды
0 : 2
25.11
16:00
Катар
Сенегал
1 : 3
25.11
19:00
Нидерланды
Эквадор
1 : 1
29.11
18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
Раскрыть
21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
Раскрыть
22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
Матчи группы
Раскрыть
22.11
16:00
Дания
Тунис
0 : 0
22.11
22:00
Франция
Австралия
4 : 1
26.11
13:00
Тунис
Австралия
0 : 1
26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
И М О
1 Япония Япония 3 4-3 6
2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
Матчи группы
Раскрыть
23.11
16:00
Германия
Япония
1 : 2
23.11
19:00
Испания
Коста-Рика
7 : 0
27.11
13:00
Япония
Коста-Рика
0 : 1
27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
Раскрыть
23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Скрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
3 : 1
04.12
22:00
Англия
Сенегал
3 : 0
05.12
18:00
Япония
Хорватия
пен 1 : 3
1 : 1
05.12
22:00
Бразилия
Корея
4 : 1
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
Хорватия
Бразилия
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
Англия
Франция
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
П
1 1
3 1
Хорватия
П1 4.00 X 3.30 П2 2.12
05.12 22:00
Бразилия
4
1
Корея
П1 1.25 X 6.70 П2 13.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
П1 3.80 X 3.20 П2 2.22
09.12 18:00
Хорватия
09.12
18:00
Бразилия
П1 9.00 X 4.90 П2 1.41
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
Англия
10.12
22:00
Франция
П1 3.10 X 3.40 П2 2.45
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
3
0
Сенегал
П1 1.63 X 3.90 П2 6.50
04.12 18:00
Франция
3
1
Польша
П1 1.39 X 5.00 П2 9.50
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 7.50 X 4.30 П2 1.52
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 5
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		4 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Бразилия

 		3 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		4 7 (5 + 2)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
Читайте также
Кокорин о Зареме Салиховой: «Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели?»
Экс-форвард «Анжи» Это'О ударил человека ногой по лицу на ЧМ-2022. Что его спровоцировало?
Мужчина в камуфляже расстрелял машину с полицейскими под Ростовом
Зеленский посетил передовую в Славянске
Российские военные взяли в плен пятерых украинцев в первом бою в Марьинке
Как улучшить урожай
Материалы сюжета: ЧМ-2022, плей-офф: кто вышел из групп и сыграет в 1/8 финала
Это'О ударил болельщика ногой в голову. Что спровоцировало президента камерунской федерации футбола?
Сборная Нидерландов арендовала яхту на выходные в Катаре после выхода в четвертьфинал ЧМ-2022
Лайшев назвал чемпионат мира в Катаре убогим из-за отсутствия России
Спиридонов резко раскритиковал сборную Польши после вылета с ЧМ в Катаре
Силкин: «Ловрен хорошо играет, приносит пользу сборной Хорватии»
Нигматуллин оценил игру Ливаковича в серии пенальти против Японии: «Он делал все четко»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

От предательства «Реала» до смерти дочери. Биография Луиса Энрике