«Подпитываюсь от Карпина особой энергетикой». Как российский тренер раскрыл нападающего сборной Испании

История работы с Марко Асенсио в «Мальорке».

Валерий Карпин — знаковая фигура для испанского футбола. Отыграв в ла лиге более 11 лет, он сохранил связи с этой страной. Карпин отлично владеет испанским, время от времени дает интервью местной прессе, а какое-то время даже открывал в стране бизнес и был президентом велокоманды. Белокурого полузащитника многие болельщики «Сельты» и «Сосьедада» по праву считают одним из самых ярких легионеров в истории. Тем интереснее, что даже к нынешней сборной Испании Карпин имеет косвенное отношение.

Карпин уехал на Мальорку, чтобы «спокойно поработать», но и в Испании столкнулся с проблемами

В августе 2014-го Валерий Георгиевич возглавил «Мальорку». Перед этим он не без скандала покинул «Спартак» и решил перезапустить карьеру с чистого листа. О чем сам прямо и говорил: «Вообще, хотелось бы, чтобы в России про меня подзабыли. Пусть что-нибудь другое обсуждают. Устал от околофутбольного шума. От мнений непонятно кого, сравнений непонятно с кем. Когда уходил из «Спартака», то сказал: время все расставит по своим местам. Больше мне добавить нечего. Сейчас хочу просто спокойно работать».

Но о спокойствии пришлось быстро забыть. Это была не та «Мальорка» Эктора Купера, чуть ли не на равных сражавшаяся с «Барселоной» и «Реалом» в конце XX века. На момент прихода Карпина клуб испытывал финансовые трудности, команда несколько лет как болталась во втором дивизионе, а сезон-2013/14 и вовсе завершила на 17-й строчке. В общем, никаким курортом для Валерия Георгиевича на Балеарских островах и не пахло.

Марко Асенсио и Валерий Карпин. ФК «Мальорка»

«Два года назад было семь садовников, а сейчас два на пять полей. Не хватает рабочих рук, семян, нет абонементов, нет ничего. Вчера мы работали над атакой, но мяч постоянно «дробил» из-за кочек, и игроки злились. Приходим работать, а уходим злыми», — жаловался Карпин.

«Мальорка» тогда была слабой командой, вряд ли кому-то за пределами Испании много скажут фамилии игроков того состава. Кроме одной. Марко Асенсио Виллемсен родился на Мальорке в семье испанца и нидерландки. Отсюда — необычная для Испании вторая фамилия (да и вообще назвали Марко в честь легендарного ван Бастена). В 10 лет он попал в академию главного клуба острова, а в 17 дебютировал за первую команду. Вопреки расхожему мнению, в стартовый состав Асенсио попал не при Карпине. Впервые его выпустил на поле Хосе Луис Ольтра, а после его увольнения юноше давал шансы Луис Каррерас. Так что на момент прихода Карпина за плечами Марко были 20 матчей и один гол во второй лиге.

Карпин раскрыл Асенсио в новой роли — за несколько месяцев он заслужил предложение от «Реала»

Новый тренер сразу же поверил в талант Асенсио. В отличие от предшественников, Карпин почти сразу перевел Марко с левого фланга атаки на позицию «десятки» и дал ему свободу для творчества. У Асенсио волшебная левая нога, которой он способен творить удивительные вещи, но роль нацеленного на передачи в штрафную игрока фланга ограничивала таланты парня. У Карпина же в схеме 4-2-3-1 Марко занял позицию под нападающим, но креативил по всему фронту атаки. Как итог — звание игрока месяца по итогам октября и интерес от 20 европейских клубов, в том числе грандов. Особенно настырными были «Реал» и «Барселона», пытавшиеся воспользоваться пунктом в контракте молодого футболиста и забрать его за копейки.

«У Марко кружится голова от всей этой мадридской ерунды, — говорил Карпин в ответ на вопрос о будущем зажигающейся звезды. — Это сложная ситуация для 18-летнего парня, но мы все стараемся ему помочь. Я не продал бы его ни за четыре, ни за 20, ни за 100 миллионов, но это вопрос клуба, решать должно руководство».

Валерий Карпин в «Мальорке». ФК «Мальорка»

«Карпин оказывает мне серьезнейшую поддержку, — говорил сам Асенсио. — Я будто подпитываюсь от тренера особой энергетикой. Он всегда говорит о том, что я должен отгородиться от всех слухов и новостей в прессе. Что должен думать о «Мальорке» и совершенствовании навыков. Он уверен, что если мне суждено однажды оказаться в топ-клубе, то это обязательно произойдет».

Результаты «Мальорки» при Карпине были неоднозначными — команда чередовала успешные и провальные серии, а вопрос о тренерской отставке повис уже к октябрю. Но коуч брал удар на себя и отгораживал футболистов (особенно молодого Асенсио) от критики: «Я уважаю крики болельщиков с трибун. Я бы хотел, чтобы этого конфликта не было, но хорошо, что есть хотя бы какой-то шум. Я не знаю, кричат ли мне, игрокам или еще кому-то, но как минимум есть атмосфера, похожая на футбольную. Пусть все приходят покричать».

Асенсио договорится с «Реалом» о переходе уже зимой, а «Мальорку» покинет летом 2015-го, спустя несколько месяцев после отставки Карпина. Марко поедет играть в Мадрид, Валерий Георгиевич — тренировать в Армавир. Но испанец никогда не забывал своего наставника из России. В 2017 году Асенсио попросили назвать особенного тренера в своей карьере. «Карпин в «Мальорке», он придал мне уверенность в ключевой момент карьеры», — ответит он.

Марко Асенсио на чемпионате мира. Фото Global Look Press

Ну а Карпин перед стартом ЧМ-2018 выложит фото с Асенсио из отеля, где остановилась сборная Испании, и подпишет его так: «С Марко, самым талантливым игроком, которого я когда-либо тренировал».

В Мадриде Асенсио не стал масштабной звездой. Был полезным игроком ротации, забивал красивые голы (хоть и реже, чем от него ждали), но после травмы «крестов» в сезоне-2019/20 до сих пор не может вернуться на былой уровень. Контракт Марко с «Реалом» истекает летом, ходят слухи, что его заберет «Барселона» (на это намекает даже Педри). В сборной Испании Асенсио тоже не центральная фигура, но Луис Энрике ценит его за многосторонность и умение сыграть на нескольких позициях. А также за старание и дисциплину. На этих постулатах держатся игровые принципы сегодняшней сборной Испании, и Асенсио этим принципам полностью соответствует. Ну а Карпину на этом ЧМ определенно есть кем гордиться.