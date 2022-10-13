«Барселону» перехвалили? У Хави большие проблемы перед класико

Перед класико каталонская команда оказалась в непростой ситуации.

Мечты об идеале

Живой футбол с его драмами, триумфами и трагедиями не заменишь ничем, но, кажется, иногда тренеры в глубине души завидуют футбольным симуляторам, где есть возможность выбрать идеальный состав. В реальности же каких только эпитетов ни придумывали в последнее время к очередной главе великого противостояния «Реала» и «Барселоны». Класико неудачников, класико хромых...

Чистота эксперимента отсутствует, хотя так хочется увидеть двух испанских грандов в их идеальных версиях и понять, кто же из них на данный момент круче. В марте в Мадриде все испортила травма Карима Бензема, из-за чего Карло Анчелотти сыграл без чистых нападающих и получил 0:4. Сейчас у «Реала» не будет Тибо Куртуа, но, несмотря на величие бельгийца, ситуация в «Королевском клубе» не идет ни в какое сравнение с проблемами «Барселоны».

Марк-Андре тер Штеген. Фото Reuters

Странно такое слышать, когда речь идет о самой результативной команде ла лиги, у которой к тому же в пассиве лишь один пропущенный в чемпионате мяч, но последние матчи показали, что вопросов сейчас нет только к Марку-Андре тер Штегену. Понимаю, что кто-то возмущенно произнесет: «А как же Левандовски?!» Только даже оголтелые фанаты польского снайпера будут правы лишь отчасти, а великолепная статистика — девять мячей в ла лиге и пять в еврокубках — не дает полной картины.

Да, в среду случился дубль Леви в безумном матче с «Интером». Однако он не принес сине-гранатовым нужного результата, а в первой игре с тем же соперником и против «Баварии» поляк отыграл вхолостую. Что до национального чемпионата, то там из крепких соперников от Левандовски досталось только «Реалу Сосьедад» да «Севилье», которая выдала один из худших стартов в своей истории. Только все это делает объектом критики отнюдь не каталонскую «девятку». Даже великие нападающие — люди зависимые, и скорее стоит говорить о хрупкости возведенной Хави конструкции, хотя тренер, несмотря на финансовый кризис, получал беспрецедентное усиление состава как зимой, так и летом.

Травмы

Очевидно, что у главного тренера есть объективные трудности, причем первая травма в команде случилась, когда Ферран Торрес проводил премьерное занятие после отпуска. Недавняя же пауза на матчи сборных превратилась для «Барсы» даже не в фильм, а в сериал ужасов. И если потерю Мемфиса Депая с его статусом игрока ротации пережить можно, то остальные травмы стали серьезным ударом.

Хорошо, относительно быстро вернулся в строй Френки де Йонг, универсализм которого может стать для «Барсы» спасением. Только не знаешь даже, где голландец нужнее. На профильной позиции в центре поля, где Педри и Гави сколь талантливы, столь же и легковесны, а Франк Кессье только привыкает к новому для себя стилю и лишь недавно вернулся в строй. Или в обороне, где пожар полыхал и против «Интера», и против «Сельты».

Даже страшно представить, что с нынешней обороной сине-гранатовых может сделать звездная атака «Реала». Без Жюля Кунде, Андреаса Кристенсена и универсала Рональда Араухо, который мог сыграть как в центре, так и справа, перевод в оборону де Йонга кажется едва ли не единственным спасением. Эрик Гарсия талантлив, но он еще сыроват и нуждается в напарнике-лидере, а Жерар Пике, который не поднимался со скамейки запасных до эпидемии травм, на эту роль уже не тянет, что и показала игра с «Интером».

С флангами Хави тоже постоянно экспериментирует. Талантливый Алекс Бальде выходил и слева, и справа. И, кажется, в этом юноше тренерский штаб уверен больше других. По крайней мере, он предпочтительнее и Сержи Роберто, и Жорди Альбы, и Маркоса Алонсо. Хотя на опыт последнего, а также на проведшего классный сезон в «Бетисе» и ныне травмированного Эктора Бельерина надежды были большие.

Футболисты «Барселоны». Фото Reuters

Лучшее враг хорошего?

А как раз надежды не оправдывают многие, хотя на бумаге у сине-гранатовых каждая позиция продублирована почти без потери качества. Например, на флангах атаки, но кто из вингеров сейчас в полном порядке? Ансу Фати хорош, и он быстро нашел общий язык с Левандовски, только история травм каталонской «десятки» заставляет относиться к игроку бережно и дозировать нагрузки.

Много вопросов к Торресу, который никак не вернет былые кондиции и если чем и отличается, так это уникальной способностью губить моменты, которая волшебным образом исчезает только в сборной Испании. И, кстати, вопросы по результативности есть ко всем его конкурентам. Только стоило ли ждать прорыва от Рафиньи, который к 25 годам провел только два сезона с двузначным количеством забитых мячей?

Да и хрустальный Усман Дембеле — это не про голы, а про результативные передачи. В Дортмунде француз был идеальным напарником для Пьер-Эмерика Обамеянга, и в «Барсе» по ассистам в этом году он вне конкуренции. Но доходит уже до того, что некоторые болельщики с грустью вспоминают расставание с Ферраном Хутглой, который сейчас зажигает в сенсационно пробившемся в плей-офф Лиги чемпионов «Брюгге». Он сделал то, о чем «Барсе» остается только мечтать.

Усман Дембеле. Фото Global Look Press

А Хави, беря всю вину и ошибки футболистов на себя, не спорит, когда ему говорят о том, что команда делает в атаке слишком большой акцент на Левандовски, тогда как остальным не хватает таких элементарных вещей, как должное количество ударов по воротам. Особенно из-за штрафной. Возможно, в этом кроется одна из причин пока еще локального кризиса. Ну, и травмы, конечно, сказались, но есть и глобальные моменты.

Не исключено, что безумная конкуренция на ряде позиций и регулярная ротация не дают сформировать стабильный костяк. И это тот случай, когда лучшее — враг хорошего. Добавим сюда и нескончаемую перестройку состава, отчасти вызванную стремлением вписаться в потолок зарплат. В свое время это погубило Роналда Кумана, а Хави за неполный год работы на «Камп Ноу» строит уже третью версию «Барсы», которой до статуса «команды мечты» еще далеко.

И, кстати, вариант 2.0 поверил в верность выбранного пути и свои силы после проигранного «Реалу» полуфинала Суперкубка (2:3). Возможно, и нынешней версии сине-гранатовых кроме времени тоже нужно провести мощное класико, после которого команда станет командой. И только после визита в Мадрид и других сложных игр октября («Вильярреал», «Атлетик», «Валенсия») можно будет понять, не перехвалили ли мощно начавшую сезон «Барселону». Или нынешние сложности — банальные издержки роста?

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак