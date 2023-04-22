Президент «Реала» объявил «Барселоне» войну. Отношения главных клубов Испании — на критическом уровне

В ход пошла даже политика.

В начале 2010-х годов противостояние «Реала» и «Барселоны» вышло на космический уровень. И дело не только в силе обеих команд и дуэли Роналду с Месси. Приехавший в Испанию Жозе Моуринью объявил войну своему бывшему клубу — на поле футболисты «Реала» не стеснялись самых жестких способов остановки каталонской тики-таки, ну а сам португалец на конференциях подливал масла в огонь регулярными нападками на оппонента.

Итогом той вражды стали натянутые отношения лидеров в сборной Испании, атмосфера взаимной неприязни между болельщиками и, возможно, уход из «Барселоны» Пепа Гвардиолы, взявшего годичный отпуск.

Казалось, те времена уже стали историей — отношения между клубами нормализовались и класико сейчас потеряли тот уровень накала, что был раньше. Однако за последние полтора месяца все резко изменилось. И кажется, что нынешний конфликт двух великих клубов будет даже более серьезным и разрушительным, чем при Моуринью и Гвардиоле.

Начало конфликта

Катализатором и главной причиной раскола стало «дело Негрейры», которое многие называют чуть ли не самым громким скандалом в истории испанского футбола. Напомним, что в марте прокуратура Барселоны подала иск на бывших президентов «Барсы» Сандро Росселя и Жозепа Бартомеу, обвиняя тех в коррупции и незаконных выплатах вице-президенту технического судейского комитета Хосе Марии Энрикесу Негрейре. Негрейра предоставлял каталонскому клубу информацию о судьях и с 2001 по 2018 год заработал на этом порядка 7,3 миллионов евро. Теперь «Барсе» грозят самые суровые санкции вплоть до отстранения от еврокубков и ссылки в низший дивизион.

Как только информация просочилась в прессу, президент «Реала» Флорентино Перес созвал срочное заседание совета директоров. Вскоре клуб объявил, что будет участвовать в судебном процессе как потерпевшая сторона, а позже — что выступит на стороне обвинения. Впервые за долгие годы был отменен обед президентов «Реала» и «Барселоны» перед класико. Также на матче они не сидели рядом, как это принято.

Атмосфера начала накаляться и между командами. Выяснение отношений между Гави и Себальосом во время класико стало первым сигналом, что терки на уровне руководства постепенно перетекают и в спортивную плоскость. Продолжились конфликты между футболистами и в недавней игре на «Камп Ноу». А на матче с «Челси» фанаты «Реала» скандировали оскорбительные кричалки про дело Негрейры в адрес «Барселоны».

Гави. Фото Global Look Press

Начало информационной войны

17 апреля Жоан Лапорта выступил на специальной пресс-конференции, чтобы объяснить позицию клуба по делу Негрейры. Президент говорил, что было собрано 629 документов и 43 диска с доказательствами, а также жаловался, что «Барселону» обвинили без суда и следствия, хотя основным принципом судопроизводства является презумпция невиновности. При этом ничего конкретного о самих взаимодействиях с Негрейрой Лапорта не рассказал. Зато выдал очень резонансный спич в адрес «Реала»:

«Хочу отметить участие одного клуба в судебном процессе в качестве частного обвинителя. Клуба, который утверждает, что чувствует себя ущемленным, и которому всегда помогали судьи. Клуба, который считался командой режима и был близок к политической элите. Также на протяжении 70 лет большинство президентов испанского технического судейского комитета были бывшими сотрудниками, футболистами и боссами «Реала». Они все эти годы выбирали тех, кто должен вершить правосудие».

Слова Лапорты вызвали бурнейшую реакцию в Испании. Особенно его фраза про «команду режима» — явный намек на покровительство Франсиско Франко, правление которого многие ассоциируют в первую очередь с репрессиями в Каталонии и других регионах Испании с высоким уровнем местного национализма и сепаратизма.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Болельщики «Реала» требовали от своего клуба официального ответа. И «Реал» ответил. На следующий день в официальных аккаунтах мадридцев появился четырехминутный видеоролик, в котором рассказывается о связях Франко с «Барселоной». В частности, утверждается, что диктатор трижды спасал каталонский клуб от банкротства и получал от него награды, был включен в число официальных членов клуба («сосьо»), а также что при нем сине-гранатовые восемь раз выигрывали ла лигу.

Тут же последовала реакция из Каталонии. Пресс-секретарь правительства региона Патрисия Плаха заявила: «Для организации масштаба «Реала» неприлично и безответственно давать ложную информацию. Каталонское правительство публично осуждает видео, которые является неуважительным в отношении тысяч людей, пострадавших от режима Франко».

«Преследования, попытки переписать историю, выставив угнетателей жертвами угнетенных, — «Реал» делает с «Барселоной» то же самое, что они десятилетиями делали с Каталонией», — возмущается бывший глава правительства региона Карлес Пучдемон.

«Этот ролик — самое постыдное из всего, что вообще можно было сделать. Думаю, так же считает любой, у кого есть хотя бы две извилины», — слова вице-президента «Барселоны» по маркетингу Жюли Гуя.

Испанские СМИ пишут, что Перес объявил Лапорте информационную войну и скоро появится еще ряд роликов. Такого накала между «Реалом» и «Барселоной» не было уже очень давно. И, кажется, это еще далеко не точка кипения. Что уж говорить, раз даже скандальному президенту ла лиги Хавьеру Тебасу приходится примерять на себя роль миротворца: «Это попытка отвлечь внимание от насущных проблем испанского футбола. Забудьте про это. Раньше и динозавры жили».