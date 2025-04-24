Кто возглавит баскскую команду?

«Реал Сосьедад» сообщил о расставании с главным тренером Иманолом Альгуасилем по окончании текущего сезона. Тренер несколько лет успешно работал с басками, но результаты нынешней кампании расстраивают болельщиков. В команде уже заверили, что уход Альгуасиля не повлияет на будущее Арсена Захаряна.

Альгуасиль отлично ладил с Арсеном

Россиянин присоединился к клубу летом 2023 года — на тот момент Альгуасиль руководил командой почти пять лет: многих игроков вывел на новый уровень и добился немалых успехов. Иманол впечатлился талантом молодого атакующего полузащитника и утверждал, что Захарян точно станет топ-футболистом. Даже в этом сезоне, когда Арсен практически не играет из-за травм, тренер продолжает в него верить.

«Мы говорим про отличного игрока. Вы не должны сомневаться в Арсене. Мы не осознаем, через что проходит Захарян. Это талант, который покажет свои сильнейшие качестве лишь тогда, когда полностью привыкнет к нам, скорости и стилю игры в испанской лиге. Мы готовы подождать. Это молодой и очень перспективный парень», — подчеркивал Альгуасиль.

В восторге от взаимоотношений с тренером был и сам россиянин. «Супертренер, мне нравится. Эмоциональный, на тренировках не дает покоя. Нравится с ним работать, одно удовольствие. Какие-то общекомандные действия, как открываться и мыслить по-другому. Я пока в фазе изучения испанского языка, когда выучу — будет легче», — рассказал Захарян «Матч ТВ».

Имя нового тренера «Сосьедада» пока неизвестно, но в клубе уже заверили, что на будущем Захаряна уход Альгуасиля не скажется. В россиянина по-прежнему верят. «Арсен — большой талант и важный игрок для будущего клуба, и это не изменится», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Фото Global Look Press

Иманол — легенда «Реал Сосьедад»

Решение об уходе Альгуасиля объявили на следующий день после поражения «Реал Сосьедад» от «Алавеса» (0:1) в 33-м туре ла лиги — это уже третий подряд матч без побед. Нынешний сезон для басков складывается тяжело: команда рискует впервые за пять лет не попасть в еврокубки, занимая в чемпионате лишь девятое место. В текущей кампании они вылетели в 1/8 финала Лиги Европы от «Манчестер Юнайтед» (2:5 по сумме двух игр), а до этого вообще участвовали в Лиге чемпионов.

Клуб привык к еврокубкам именно благодаря Альгуасилю, который проделал мощную работу. Иманол возглавил «Реал Сосьедад» в декабре 2018-го и привел его к первому за 33 года трофею — Кубку Испании-2019/20. Также при нем баски отбирались в еврокубки столько же раз, сколько за весь предыдущий XXI век, и заняли четвертое место в ла лиге — в текущем столетии клуб забирался выше лишь однажды (был вторым в кампании-2002/03).

Альгуасиль — настоящая легенда «Реал Сосьедад». Испанец не только успешно тренировал команду шесть с половиной лет, но и провел в ней девять лет в качестве игрока. Иманол — воспитанник басков, и всю тренерскую карьеру он провел в родной команде. С 2011-го работал с коллективами разных возрастов, пока не добрался до основы.