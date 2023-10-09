«Барселона» отыгралась с 0:2, черная неделя «Наполи» и победный гол Кокорина

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Англия: нескучные ничьи

«Брайтон», определенно, пришел в себя после 1:6 от «Астон Виллы». С интервалом в четыре дня «чайки» провели два очень эмоциональных и энергозатратных матчах, показав в них не только качественный футбол, но и характер. А ведь спасаться пришлось и отыгрывая два мяча в Марселе, и против «Ливерпуля». Впрочем, для начала команда Роберто Де Дзерби задушила красных прессингом. Гости с трудом выходили из обороны, что обернулось голом после перехвата. Алиссон даже не успел вернуться в ворота.

Потом, правда, игра стала меняться. Салах, которому уже в пятый раз в этом чемпионате ассистировал Нуньес, сравнял счет после остроумного пропуска мяча Эллиотом. А четыре минуты спустя Мо реализовал пенальти. Для египтянина «Брайтон» — самый любимый соперник наряду с «Манчестер Сити». В играх с ними он набрал по 14 результативных баллов, однако в воскресенье этого не хватило для победы. Хозяева вполне заслуженно спаслись, выжав максимум из подачи Марча со штрафного и зевка упустивших Данка защитников «Ливерпуля».

Очень похожей по сюжету и драматизму получилась и параллельная встреча в Лондоне. Здесь тоже хозяева сначала выжали максимум из ошибки соперника, и непонятно куда побежавшего Поупа наказал Эмерсон. После его передачи Соучеку оставалось просто не промахнуться. «Ньюкасл» ответил дублем своей звезды. Отличившийся в третьем матче подряд Исак дважды забил после подач в исполнении Триппьера. В первом случае пришлось прибегнуть к изучению повтора, который показал: швед не находился в офсайде, так как мяч отлетел к нему от игрока «молотобойцев». Ну а спастись хозяевам удалось после решения Дэвида Мойеса поменять Соучека на более творческого исполнителя в лице Кудуса. Его дальний удар с коварными отскоками мяча от газона поставил в тупик вратаря «сорок».

Испания: гол на 17-й секунде

Кошмары «Барселоны» продолжаются. Ощущение, что Хави теряет игроков каждый тур. Педри, Френки де Йонг, Рафинья, Левандовски, а теперь травмировался еще и Кунде. Причем случилось это в тот момент, когда сине-гранатовые горели 0:2, получив две пробоины от Сарагосы. Первую — через 17 секунд с момента стартового свистка! Гол номер два — с обыгрышем нескольких защитников и ударом с носка — и вовсе выглядел унижением чемпиона.

Можно ли было рассматривать это, как что-то невероятное? С учетом имеющегося у «Гранады» статуса самой пропускающей команды чемпионата — да. Но есть же другие цифры. В том числе удивительные, вроде активной беспроигрышной серии против «Барселоны» (+1=2). Но это не означало, что хозяева знают какие-то магические секреты, и они неуязвимы. Это доказал прорыв Жоау Феликса, который в падении переправил мяч в район дальней штанги и помог Ямалю в 16 лет и 87 дней стать автором самого юного гола в истории ла лиги.

А в концовке «Барса» не только спаслась после прострела Бальде на Сержи Роберто, но и могла вырвать победу. Не в пользу каталонцев оказался вердикт ВАР, который зафиксировал небольшой офсайд у Феррана Торреса. Видимо, судьи посчитали, что он отвлекал внимание вратаря, так как пославший мяч в сетку Феликс находился в правильном положении. Только вряд ли «Барсе» стоит сетовать на судьбу: отыграв два мяча, она рисковала проиграть, когда Сарагоса вместо хет-трика довольствовался попаданием в штангу.

Италия: «Рома» оживает?

Совсем недавно тема «Моуринью уже не тот!» снова стала актуальной. Получить 1:4 от «Дженоа» — это унижение. Однако Особенный за неделю то ли исправил ситуацию, то ли создал иллюзии того, что жизнь постепенно налаживается. Точный ответ получить сложно, потому что «Рома» с удовольствием оттопталась на тех, кто объективно ниже классом. Два безответных гола «Фрозиноне», потом — четыре «Лугано» в Лиге Европы.

Теперь под горячую руку «волкам» попал «Кальяри». Поднявшись под началом Клаудио Раньери из серии В, сардинцы пока выглядят не готовыми к новому уровню. Два очка в восьми турах — худший старт в их истории. Неудивительно, что с таким соперником Лукаку довел свой лицевой счет до четырех мячей. За последние 30 лет в Риме лучше первые шесть матчей проводили только Батистута (8) и Эль-Шаарави (5).

У «Наполи» получилась невероятно эмоциональная неделя. Сначала — завершившийся драматичным поражением лигочемпионский триллер с «Реалом» (2:3). Теперь — смотревшаяся на одном дыхании игра с «Фиорентиной», которая рискнула сыграть в Неаполе на встречных курсах. И ведь это работало! Больше того, на каких-то отрезках «фиалки» брали игру под контроль. Например, во второй половине, когда счету уже был равным, и это принесло успех Бонавентуре — самому результативному полузащитнику серии А (4 гола и 2 передачи).

У хозяев же с завершающей стадией атаки наблюдались проблемы, что заставило Руди Гарсию пойти на радикальные меры и заменить снова не скрывавшего недовольства тренерским решением Осимхена. Только ни Симеоне, ни Распадори ничего не добились. Напротив, Гонсалес добил хозяев голом в компенсированное время. У набравшей 17 очков «Фиорентины» лучший старт с 2015 года, и она заслуженно выбила чемпиона из первой четверки.

Германия: синхронная поступь фаворитов

«Байер» сохранил лидерство, снова выдав яркую игру. Команда Хаби Алонсо поймала сумасшедший кураж, и сама ловит кайф от того, что делает на поле. А как еще воспринимать гол впервые в карьере отличившегося в трех матчах подряд Хофманна после изумительного паса пяткой в исполнении Вирца?! А передача латераля Гримальдо на коллегу по амплуа Фримпонга — почти обыденность. Судя по всему, остающимся непобедимыми после десяти официальных матчей леверкузенцам по силам замахнуться на достижение 28-летней давности. Тогда «Байер» под началом Эриха Риббека споткнулся в пятнадцатой по счету игре против «Баварии». Сейчас же матч с мюнхенцами уже позади (2:2).

У «Баварии» тот же результат и тот же счет. Хотя аналогичного лидеру куража не наблюдалось. Но это в том числе вина непривычно безыдейного и беззубого «Фрайбурга», который не заставлял чемпионов раскручиваться на полную мощь. Хватило того, что есть. Включая удачу, которая помогла Коману открыть счет. Француз скорее навешивал, но если игрок именно так хотел перебросить вратаря — он гений. Как бы там ни было, после такого играть стало легче, и можно было покуражиться, как разыгравшие при втором взятии ворот симпатичную двухходовку Кейн и Сане. А еще защитник Ким Мин Джэ набил рекорд текущего сезона, отдав 171 передачу! Таких показателей в бундеслиге не было более четырех лет.

Франция: шедевр Обамеянга

Далер Кузяев в этот раз остался в резерве и вступил в игру, когда ее исход не вызывал сомнений. Причем «Гавр» на «Велодроме» сам осложнял себе жизнь. За первый тайм гости успели поразить свои ворота и остаться в меньшинстве. А в промежутке между этим эпизодами позволили Обамеянгу наконец-то забить первый гол в лиге 1, издевательски перебросив голкипера. Настоящим же украшением матча стало третье взятие ворот. Перед ним Обамеянг, казалось, не удержится на ногах и упустит мяч за пределы поля, но он ухитрился пасом пяткой вывести на пустой угол Сарра. Случилось это уже на глазах появившегося на поле на 59-й минуте Кузяева.

«Ренн» — один из самых неудобных соперников для «ПСЖ». В прошлом сезоне красно-черные добились немыслимого — выиграли у чемпиона оба матча. Да еще и всухую (1:0, 2:0). Однако после лигочемпионского унижения в Ньюкасле Луис Энрике провел работу над ошибками и, отказавшись от экспериментальной расстановки с четырьмя игроками атаки, принес парижанам первую за пять лет победу в Ренне! При схеме 4-3-3 в запасе остался Коло Муани, но когда француз заменил Гонсалу Рамуша, эффект получился мгновенным. Он быстро восстановил статус-кво, ответив своим голом на успех сократившего отставание Гуири.

Кипр: русский джокер

Если в Лиге Европы в четверг Александр Кокорин не использовал отличный момент, то три дня спустя — и тоже выйдя на замену — россиянин принес победу «Арису» в противостоянии с «Анортосисом» (3:2). Замыкая с острого угла подачу со штрафного, наш легионер поразил цель рикошетом от защитника. Для Кокорина это первый гол в набирающем ход чемпионате Кипра и второй в сезоне. С турнирной точки зрения воскресная победа важна для «Ариса». Действующий чемпион обошел поверженного конкурента по дополнительным показателям и занимает второе место, отставая от «Аполлона» всего на одно очко.

Статистика дня

2 первых места в таблице «Арсенал» и «Тоттенхэм» (как минимум к 8-му туру) в прошлый раз занимали 19 октября 1984 года.

3 поражения подряд в голландском чемпионате «Аякс» потерпел впервые с 1999 года.

3-м — после Неймара и Роберто Фирмино — бразильцем, который за последние десять сезонов забил более 50 мячей и отдал более 50 результативных передач в лигах топ-5, стал вингер «Лацио» Фелипе Андерсон.

229 матчей провел в бундеслиге защитник «Айнтрахта» Хасебе. Японец повторил клубный рекорд для иностранных футболистов.