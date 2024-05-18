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Страдал из-за панических атак, ломал беговые дорожки и отказался от зарплаты. Хесус Навас — легенда «Севильи»

Хесус Навас остается в «Севилье»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
Хесус Навас.
Фото Global Look Press
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Мечтал завершить карьеру дома, и сделает это.

16 мая «Севилья» объявила об уходе капитана команды Хесуса Наваса. 38-летний футболист хотел продлить контракт, но долго ждал предложения от клуба. Казалось, на этом все, но история внезапно получила продолжение. Спустя два дня стало известно, что контракт с легендой продлят до конца года, а затем Навас завершит карьеру и сам решит, в какой должности продолжит свою работу в клубе. От зарплаты на этот период футболист отказался — он будет перечислять ее в благотворительный фонд.

Союз Хесуса и «Севильи», который суммарно продолжался 17 сезонов, — история большой, нет, бескрайней любви. Патологической и, как видите, порой безрассудной.

Хесус с детства страдал агорафобией — это страх больших пространств и толпы незнакомых людей. В случае Наваса расстройство особенно остро проявлялось в боязни покидать родные места. Игрок родился в пригороде Севильи Лос-Паласьос-и-Вильяфранка и до глубокой зрелости страдал от последствий психологического заболевания.

Например, у Хесуса всего три матча за сборную Испании U21, а со взрослой национальной командой он не съездил на победный Евро-2008. Все из-за паники от одной только мысли о длительном отъезде. Это не фигура речи, футболиста в буквальном смысле охватывали панические атаки..

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Дебют в главной сборной состоялся лишь в 2009 году — за неделю до 24-летия футболиста, хотя приглашения поступали и раньше. Серьезную помощь в адаптации оказал старый знакомый по «Севилье», которого Хесус считал братом, — Серхио Рамос. Возможно, без его присутствия в сборной Навас не выиграл бы ни чемпионат мира-2010, ни Евро-2012. Их всегда селили в один номер, чтобы зажатому пареньку было поспокойнее.

С клубами ситуация долго оставалась тяжелой. В 2006 году отказ от Хесуса получил уже договорившийся с «Севильей» «Челси», в 2010-м — «Арсенал». Игрок постепенно учился справляться с удушающими мыслями, но до последнего не мог осмелиться на трансфер куда-то повыше. Нужна была уверенность.

И ее дал «Сити». В Манчестере так хотели Наваса, что организовали трансфер его брата Марко в местный «Бери» из четвертого дивизиона. Родственники жили в соседних домах и регулярно виделись. А еще к тому моменту на «Этихаде» образовалась целая испаноговорящая диаспора — Давид Сильва, Хави Гарсия, Тевес, Агуэро, Фернандиньо, Демичелис, Сабалета, Негредо. Вполне убедительно, даже для нашего тревожного героя.

Хесус Навас в составе «Манчестер Сити».
Фото Global Look Press

Хесус освоился быстрее ожидаемого, об этом говорит разрыв контракта между «Бери» и Марко, который случился уже через полгода. «Были трудные моменты. Я рад, что преодолел проблемы и сосредоточился на футболе, который значит для меня все.

Я хорошо устроился в Англии. Я тихий парень. Мне нравится ходить в кино с женой и гулять с сыном. Это почти то же самое, что я делал дома", — говорил Навас. Последнее предложение — исчерпывающее.

За четыре года испанец один раз стал чемпионом Англии и дважды забрал Кубок лиги. Гвардиола переделал соотечественника из вингера в защитника. Хесус и раньше периодически выходил пониже, но Пеп «опустил» его насовсем. Пока в АПЛ не просекли, что «Сити» превращается в машину для убийств, Навас был эффективен. На него не так много давили и оставляли пространство, а на поле свободные зоны его совсем не пугали, в отличие от повседневности. Выручала и запредельная скорость — в юности футболист ломал беговые дорожки во время тренировок. Машина просто не выдерживала интенсивности нагрузок.

Со временем против «Сити» стали играть более закрыто, а Хесус так и не сэволюционировал в фулбека мечты Пепа. В 2017 году пришла пора уходить. Клуб и раньше пытался отдать игрока, но Гвардиола был против. «Было бы здорово завершить карьеру в «Севилье». Это клуб, который дал мне все», — заявлял Навас в 2015-м. Есть предположения, куда испанец отправился дальше?

Конечно, он вернулся. Провел дома еще семь счастливых лет, взял две Лиги Европы. А теперь уходит. И делает это в статусе рекордсмена клуба по сыгранным матчам — почти с двукратным отрывом от второго места, у него их 684, а у идущего следом Маноло Хименеса — 366.

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В составе «Севильи» Навас завоевал восемь трофеев. Очень солидно для Испании, учитывая, что речь не о «Барсе» или «Реале». Хесус не объявлял о завершении карьеры, но представить его где-то еще крайне сложно. Он и сам вряд ли представляет.

Вероятно, Хесус съездит на грядущий чемпионат Европы, не зря ведь легенду вызывали на несколько последних сборов подряд, включая мартовские товарняки. Четыре года назад Навас именно в Германии выиграл первый трофей с «Севильей» после возвращения. История могла бы красиво закольцеваться, если бы Хесус завершил карьеру летом. Но путь Наваса — это про преданность, и тут эффектным ходам порой нет места.

Хесус Навас
Футбол
Сборная Испании по футболу
ФК Севилья
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