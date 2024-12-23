Последний матч Хесуса Наваса: вышел против «Реала» и едва не расплакался в объятиях Модрича

«Сантьяго Бернабеу» красиво проводил 39-летнего испанца.

«Реал» в 18-м туре чемпионата Испании ярко обыграл «Севилью» (4:2). Матч на «Сантьяго Бернабеу» закончил не только календарный год «бланкос», но и карьеру 39-летнего Хесуса Наваса. В честь испанца перед матчем команды устроили красивую акцию прощания.

Навас едва не расплакался

Испанец остался в запасе «Севильи», но перед стартовым свистком игроки обеих команд все равно провели церемонию прощания с чемпионом мира и двукратным победителем Евро в составе «красной фурии». Футболисты выстроились в почетный коридор и встретили ветерана аплодисментами, к которым присоединились трибуны «Сантьяго Бернабеу». В этот момент Хесус едва не расплакался.

«Реал» подготовил для испанца подарок. Его вручил капитан мадридцев — ровесник Хесуса Лука Модрич, который после недавней победы «Реала» над «Пачукой» в Межконтинентальном кубке стал самым титулованным футболистом в истории мадридской команды (28 трофеев). Хорват подарил легенде «Севильи» футболку «сливочных» с автографами всех игроков — два великих футболиста обнялись, а испанец вновь с трудом сдержал эмоции.

Еще более трогательным получилось прощание с домашним стадионом «Севильи» — ранее в 17-м туре команда принимала «Сельту», а Навас вышел с капитанской повязкой и провел на поле 71 минуту. Трибуны «Рамон Санчес Писхуан» посвятили ветерану баннер, а перед стартовым свистком Хесус прошел коридор почета вместе с сыновьями и прослезился.

Навас заканчивает из-за проблем с бедром

Правый защитник стал самым возрастным футболистом в составе сборной Испании на победном чемпионате Европы, который прошел этим летом. По ходу турнира Хесус признался, что выступает с травмированным бедром уже несколько лет и не заканчивает из-за эмоций от игры за родную «Севилью» и «красную фурию». После соревнований Навас объявил о завершении карьеры в сборной, а еще в мае анонсировал окончательный уход из футбола — тогда продлил контракт с «Севильей» до 31 декабря 2024-го на бесплатной основе. Вся его зарплата уходила в фонд клуба, а по истечении соглашения ветеран перейдет на работу в систему андалусийцев.

Незадолго до прощальной игры с «Реалом» Хесус признался, что проблемы с бедром не позволяют продолжать карьеру.

«Стараюсь наслаждаться каждой тренировкой и каждой игрой, выкладываться до последнего дня и отдавать всего себя. Несмотря на проблемы, хочу быть здесь, чтобы партнеры по команде понимали, что такое «Севилья», и отдавали все силы. Для меня эти шесть месяцев уже стали подарком — я показал, что я сильный. Это время было сумасшедшим: после некоторых игр я не мог ходить по два дня. Горжусь тем, что отдал все для болельщиков и «Севильи», — признавался футболист.

Хесус Навас и Лука Модрич. Фото Reuters

Хесус — легенда «Севильи»

Испанец — воспитанник «Севильи» и провел за нее почти всю карьеру: лишь на четыре года (с лета 2013-го по лето 2017-го) уйдя в «Манчестер Сити». Навас провел за клуб рекордные 704 матча, выиграв четыре Лиги Европы, два Кубка Испании, Суперкубок страны и Суперкубок УЕФА. В этом сезоне 39-летний футболист появился в 16 матчах во всех турнирах и отметился одним голом.