Новичок «Барсы» весил 100 кг и весной 2014-го лечился в Крыму. Как врачи из Евпатории помогли Гюндогану запустить топ-карьеру

Неожиданный поворот.

Илкай Гюндоган в сантиметре от перехода в «Барселону» — контракт по схеме «2+1». Пока официального подтверждения нет, но все детали уже согласованы — стороны просто ждут, когда игрока можно будет зарегистрировать. Дебютировав за «блауграну», немец, по сути, исполнит все клубные мечты — он уже был капитаном команды, бравшей требл, доминировал в АПЛ, работал с Пепом, Клоппом и Тухелем; осталось сыграть за одного из испанских столпов — и игра пройдена.

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Но блестящая карьера у Илкая вполне могла и не сложиться — когда он был на самом трамплине карьеры, будущее в профессиональном спорте подвисло на нитке. Почти 10 лет назад, в августе 2013 года, молодой Гюндоган впервые испытал сильные боли в спине. Случилось это на 27-й минуте товарищеского матча против сборной Парагвая — для хавбека это был только восьмой матч за бундестим. А девятого могло и не случиться — потому что причины той боли в спине оказалась серьезнее, чем медицинский штаб установил изначально.

Гюндогану прогнозировали стандартное 14-дневное восстановление, но шла неделя за неделей и футболисту не становилось лучше, только хуже. Илкай не выходил на поле, мало тренировался — а скоро боли стали настолько сильными, что он не мог существовать без таблеток. Так прошел почти год — немец забросил физкультуру и распух до 100 килограммов. Карьера была под угрозой.

«Боруссия», за которую тогда пылил Илкай (и до травмы делал это удачно — «Барселона» приходила за ним еще в те времена), предлагала Гюндогану операцию. Но так как любые вмешательства в позвоночник чрезвычайно опасны для здоровья, Илкай не спешил — вместо этого попросил у клуба разрешение самостоятельно решить проблему.

Дортмундцы дали молодому таланту зеленый свет — что-то делать было нужно. Гюндоган посоветовался с сестрой — и та подсказала ему дорогу в Крым: «Моя двоюродная сестра — игрок волейбольной сборной Турции. У нее была схожая травма, и она успешно вылечилась там», — рассказывал позднее Илкай.

Изначально медиа писали о том, что Гюндоган отправится в военный госпиталь, но это оказалось полуправдой — полузащитника ждал санаторий в Евпатории. Будущий капитан «Сити» поехал практически без сомнений. Вот как описывал визит звезды директор санатория Юрий Пархоменко: «Гюндоган получил информацию о нас из интернета. Плюс какие-то у него были знакомые, которые побывали здесь раньше и рассказали об этом месте. Он не просто пришел и тут же купил путевку, он долго думал. Вначале попросил показать ему, что мы здесь делаем, чем занимаемся. Затем взял два дня на принятие решения, и в итоге решился ехать к нам. Мы, в свою очередь, брали его с опаской, ведь понимали, что это не простой человек».

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Интересно то, что Гюндоган попал на полуостров в самый яркий период его современной истории — весной 2014 года. Илкай застал даже референдум — но, несмотря на творившиеся вокруг политические сдвиги, евпаторийские врачи сделали свою работу профессионально. Они составили Гюндогану отличный план лечения — именно благодаря ему немец решился на операцию в Германии. Все прошло успешно — уже летом Илкай тренировался в основе дортмундской «Боруссии». По словам вышеупомянутого Пархоменко, футболисту все понравилось. Еще бы — все прошло так хорошо, что Гюндоган через два года укатил в «Сити» к Пепу Гвардиоле, выведя карьеру на новый уровень.

Теперь эта история странным образом подошла к концу — «горожане» не договорились с 32-летним Гюндоганом о продлении контракта, хотя главный тренер все время был от игрока в восторге, а сам Илкай являлся ключевым игроком «требл-состава» и даже капитаном команды. Тем не менее продления не случилось. Немец — почти игрок «Барселоны», и, если вдруг он вернет каталонцев на вершины, всем причастным нужно помнить — есть в этом заслуга в том числе и врачей из Евпатории.