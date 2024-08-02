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Сегодня, 10:00

«Реал» собрал суперзвездную атаку. Но у команды большие проблемы в центре защиты

Дмитрий Гирин
Корреспондент
Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.
Фото Global Look Press
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Там банальный недобор игроков.

Полярные линии нападения и обороны

Это лето болельщики «Реала» наверняка запомнят. Наконец-то случилось то, что, с одной стороны, было неизбежным, но превратилось в изрядно утомивший всех сериал, который наконец-то завершен: Килиан Мбаппе теперь будет играть в Мадриде. Посмотреть на презентацию 25-летнего француза пришли 80 тысяч зрителей — полный «Сантьяго Бернабеу». А сам форвард произнес фразу: «Раз, два, три, вперед, «Мадрид» — то же самое во время своего представления в качестве игрока «Реала» сделал в 2009 году Криштиану Роналду.

А спустя несколько дней «Королевский клуб» презентовал еще одного своего звездного новичка — бразильца Эндрика. 18-летний паренек, которого на родине объявили новым некстваном, произнес ту же кричалку (кажется, это теперь станет новой мадридской фишкой), а затем расплакался от переизбытка чувств, вызвав умиление у болельщиков «Реала» по всему миру. Впрочем, карьера молодых бразильцев в «Реале» складывается, как известно, по-разному: на каждого Винисиуса есть свой Рейньер (он, кстати, вернулся в Мадрид из очередной аренды — на этот раз в итальянском «Фрозиноне»).

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Но даже если адаптация Эндрика пойдет тяжело, группа атаки «Реала» все равно впечатляет: Мбаппе, Винисиус, Родриго, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, который здорово проявил себя и в конце прошлого сезона, и на ЧЕ-2024 в составе сборной Турции. Вполне себе очередная инкарнация «галактикос», который сейчас кажется главным фаворитом чемпионата Испании и Лиги чемпионов.

Однако есть одно «но»: за три недели до старта сезона за оборону «Реала» немного боязно, особенно за центральную зону. Потому что в отличие от группы атаки там сейчас попросту недобор исполнителей. По сути, в распоряжении главного тренера Карло Анчелотти в центре защиты есть только пара Эдер Милитао — Антонио Рюдигер. А за ними... нет, не пустота, конечно, но очень много вопросительных знаков.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.
Карло Анчелотти.
Фото Global Look Press

Как выкручиваться Анчелотти?

Давид Алаба по-прежнему лечится после полученного еще в середине декабря разрыва крестообразных связок колена. С момента травмы прошло семь месяцев, но восстановление 32-летнего австрийца идет тяжело. В середине июля мадридское издание As сообщило, что Алаба еще даже не приступил к легким беговым упражнениям и готов будет вернуться на поле не раньше 2025 года.

Ветеран Начо отправился в Саудовскую Аравию. 34-летний уроженец Мадрида, который с детства в «Реале» и провел там всю карьеру, выиграв все, что только можно, и не по одному разу, заслужил немного аравийской роскоши.

Так что помимо Рюдигера и Милитао сейчас у «Реала» есть только один профильный центральный защитник — это Хесус Вальехо, вернувшийся из аренды в «Гранаде». Он находится в системе клуба с 2015 года, но большую часть этого времени ходит по арендам: «Сарагоса», «Айнтрахт», «Вулверхэмптон», трижды «Гранада»... За «Реал» у него набрался 31 матч во всех турнирах, последний из которых — весной 2022-го. При этом Вальехо 27 лет — то есть не приходится говорить, что вот, мол, молодой парень набрался опыта и теперь с ноги вышибет дверь в основу. И еще кое-что: Хесус получил травму и не поехал в предсезонный тур в США. К слову, в прошлом сезоне за «Гранаду» он отыграл в общей сложности 106 минут.

Хесус Вальехо.
Фото Global Look Press

Так что, случись что с Рюдигером или Милитао, особо менять их некем. И дело даже не в пресловутых травмах или дисквалификациях. «Реалу» играть в чемпионате Испании, Лиге чемпионов, клубном чемпионате мира, плюс отлучки в национальные сборные — ротация просто необходима.

Да, есть Орельен Тшуамени. В прошлом сезоне, когда в Мадриде была эпидемия травм защитников, француз опускался в центр обороны из опорной зоны и проявил себя очень хорошо. Там же несколько раз появлялся правый защитник Карвахаль. Но тогда это все же был форс-мажор: возникла внезапно свалившаяся проблема, которую нужно было решать. И потом, если ты переводишь Тшуамени или Карвахаля в центр обороны, то это приводит к целой цепочке перестановок, которые могут отрицательно повлиять на команду.

Ведь в центре поля теперь не будет закончившего карьеру Тони Крооса, а Лука Модрич, который и в прошлом сезоне выходил в основном на замену, стал еще на год старше. Есть опция сдвинуть глубже Беллингема или Гюлера (если это ромб, то англичанин на его боковой грани, а турок на вершине), в ростере есть полезные Дани Себальос и Браим Диас — но все равно это лишняя работа для Анчелотти. Которому и так нужно придумать, как вписать Мбаппе и не потерять при этом баланс.

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Понятно, что и итальянский тренер, и президент «Реала» Флорентино Перес считывают ситуацию лучше нас. Но любопытно, что пока нет (да и особо не было) никаких слухов об интересе клуба к игрокам обороны. The Athletic в своем материале про переход Рикардо Калафьори в «Арсенал» сообщил, что защитником «Болоньи» также интересовались «Реал» и «Бавария». Собирались купить Йоро, но отказались платить за него огромные деньги, и тот уехал в «МЮ». Больше замены не ищут. До конца трансферного окна еще месяц — и это большой срок, но в последнее время «Реал» вообще не совершает каких-то импульсивных покупок на флажке.

Возможно, у Переса и Анчелотти есть план. А может, они считают, что все нормально и причин для опасений нет. Но ситуация любопытная, и будет занятно, если «Реал» начнет испытывать трудности из-за дефицита игроков после такой яркой трансферной кампании.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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