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23 мая, 23:00

Естественная красота и успешная бизнесвумен: как выглядит жена Тони Крооса

Отдел фото «СЭ»
Футболист Тони Кроос и его жена Джессика
Фото Global Look Press
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Джессика Кроос успешно совмещает бизнес и заботу о семье.

Полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос объявил, что не станет продлевать контракт с клубом и завершит футбольную карьеру после чемпионата Европы. А дома его всегда ждет любимая жена Джессика. Давайте посмотрим, как выглядит супруга немецкого футболиста.

Фото Getty Images

Будущие супруги познакомились еще в подростковом возрасте, и, по словам самой девушки, это была не любовь с первого взгляда. Тем не менее молодые люди поняли, что их свела сама судьба, и начали встречаться.

Фото Global Look Press

До того как связать себя узами брака в 2015 году, пара состояла в отношениях пять лет, за которые Джессика успела подарить футболисту сына Леона. После пышной свадьбы у них родились дочь Амели и второй сын Фин. Тони обожает своих детей и увековечил даты их рождения в виде татуировок.

Фото Global Look Press

Джессика живет вместе с детьми в Испании, на Мальорке. Она нашла свое призвание в бизнесе и заботе о своем муже и детях и обеспечивает Тони надежный тыл и поддержку. Вторая половинка футболиста — успешная женщина, у нее своя линия одежды и модных аксессуаров.

Фото Global Look Press

Пара успевает заниматься благотворительностью. Тони основал свой собственный фонд, который оказывает помощь детям с тяжелыми заболеваниями.

Джессика Кроос
Фото Getty Images
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Тони Кроос
Фото
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