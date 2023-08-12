Легендарный «Камп Ноу» сносят: что происходит со стадионом «Барселоны»

«Барселона» начинает первый сезон во время реконструкции «Камп Ноу»

Как идет реконструкция главной арены Каталонии.

«Барселона» начинает новый сезон и проведет его вне родного стадиона «Камп Ноу». Знаменитую арену продолжают сносить.

Свой последний матч на легендарном стадионе в его известном виде «Барса» провела 28 мая. В этот день чемпионы Испании разгромили «Мальорку» — 3:0, после чего попрощались со старой ареной.

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С 1922 года основным стадионом каталонцев был «Лес Кортс», вмещавший 60 000 зрителей. Строительство новой арены на 100 000 мест, спустя много лет получившей название «Камп Ноу», началось в 1954 году.

Фото ФК «Барселона»

Красочное открытие самого большого в Европе футбольного стадиона состоялось 24 сентября 1957 года.

Фото ФК «Барселона»

Долгое время официальным названием стадиона было «Эстадио дель Клуб де Футболь Барселона» (дословно — «Стадион футбольного клуба «Барселона»). Большинство болельщиков называло арену «камп ноу» («новое поле»), по отношению к старой арене «Лес Кортс». Только в 2001 году после опроса журналистов и фанатов президент сине-гранатовых Жоан Гаспар официально утвердил нынешнее название.

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На стадионе прошли полуфинал и матч за третье место чемпионата Европы-1964.

Фото Global Look Press

К чемпионату мира в Испании 1982 года трибуны стадиона в Барселоне увеличили до 120 000 мест. Здесь состоялась церемония открытия и прошли пять игр турнира.

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В 1998 год арену вновь перестроили. ФИФА запретила использование стоячих мест на стадионах. Число кресел после реконструкции составило 98 934. 26 мая 1999 года их заполнили болельщики во время знаменитого финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Баварией». На «Камп Ноу» прошли матчи девяти финалов европейских турниров.

Фото Getty Images

8 августа 1992 года сборная Испании обыграла в Барселоне команду Польши в финале Олимпиады.

Фото Дмитрий Солнцев, архив «СЭ»

Помимо футбола «Камп Ноу» принимал многочисленные концерты мировых звезд. На площадке стадиона выступали Фрэнк Синатра, Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти, Майкл Джексон, Хулио Иглесиас и другие знаменитости.

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За 65 лет своей истории «Камп Ноу» видел много великолепных матчей и звезд мирового футбола. Но инфраструктура арены к нынешнему моменту перестала соответствовать современным требованиям.

Несмотря на то что «Барселона» находится в непростой финансовой ситуации, руководство сине-гранатовых приступило к дорогостоящей реконструкции своей главной арены. Бюджет проекта составляет более 1,5 миллиарда евро.

Фото Reuters

В начале июня сняли кресла с трибун, и за дело взялась тяжелая строительная техника.

Фото AFP

Фото Global Look Press

К августу завершен снос верхнего яруса на основной трибуне и начался демонтаж козырька на противоположной. Несмотря на аномальную жару, работы ведутся полным ходом.

Фото AFP

Фото AFP

До конца следующего года «Барса» будет играть на Олимпийском стадионе Барселоны. Вместимость главной арены летней Олимпиады 1992 года на горе Монжуик — всего 50 тысяч зрителей. Поэтому убытки каталонского клуба могут составить до 100 миллионов евро в год.

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В сезоне-2024/25 «Барселона» планирует вернуться на «Камп Ноу», но будет играть при 50 процентах заполненных мест от полной вместимости. Реконструкция должна закончиться по ходу сезона-2025/26.

Фото AFP

После окончания строительства «Барса» начнет рассчитываться по кредитам за строительство и использовать доход от функционирования обновленного «Камп Ноу». По прогнозам руководства клуба, он может составлять около 250 млн евро в год.

Фото ФК «Барселона»

Фото AFP

Современный стадион «Барселоны» будет вмещать 106 000 зрителей, иметь выдвигающуюся крышу, эскалаторы и лифты для обычных болельщиков и инвалидов — все, что отвечает современным требованиям пятизвездочной футбольной арены.

Фото ФК «Барселона»

И, конечно, вновь распахнет свои двери знаменитый музей «Барселоны», чтобы рассказать любителям футбола о легендарной истории клуба из Каталонии.