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Сегодня, 19:15

Анчелотти требуют посадить на пять лет! Победителя Лиги чемпионов обвиняют в финансовых махинациях

Тренера «Реала» Анчелотти могут посадить на 5 лет за денежные махинациии
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Тренеру «Реала» грозит тюрьма.

В спортивной жизни 65-летнего тренера «Реала» Карло Анчелотти в последнее время сплошной позитив. В минувшем сезоне выиграны ла лига и Лига чемпионов, в июне в команду перешел один из лучших футболистов современности Килиан Мбаппе. Но идиллию разбавили проблемы с законом — прокуратура Мадрида хочет посадить итальянского тренера на пять лет за неуплату налогов.

Карло Анчелотти. Анчелотти хотят посадить на пять лет. Фанатам «Реала» пора начинать переживать?

История получила огласку в марте — тогда испанские медиа впервые сообщили, что местная прокуратура обвинила Анчелотти в налоговом мошенничестве на сумму около 2 миллионов евро в период с 2014 по 2015 год. Карло якобы использовал разветвленную сеть трастов и компаний, чтобы не платить отчисления с доходов, полученных за имиджевые права. Тогда органы запросили 4 года 9 месяцев тюрьмы для тренера.

Теперь дело получило продолжение. Выяснилось, что Анчелотти «отмыл» через Британские Виргинские Острова около 4,5 миллиона евро, не выплатив таким образом испанской казне около миллиона евро за два года. Обвинения два:

  • 2014 год. 2 миллиона евро за имиджевые права от «Реала», неуплата налогов — 386 тысяч евро. Прокуратура просит 2 года тюрьмы;
  • 2015 год. 2,5 миллиона евро от различных фирм (в том числе Nike), неуплата налогов — 675 тысяч евро. Прокуратура просит 3 года тюрьмы.
Карло Анчелотти.
Фото AFP

Итого Анчелотти грозит 5 лет — больше, чем три месяца назад. При этом защита итальянца не согласна с обвинением и считает, что в прокуратуре не учитывают два обстоятельства: Карло выплатил большую часть суммы и намерен вернуть оставшееся. Так что адвокаты просят немедленно смягчить требования.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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