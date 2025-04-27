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Сегодня, 14:45

Анчелотти — все? После поражения в класико он близок к уходу в сборную Бразилии

Анчелотти близок к уходу из «Реала»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Карло Анчелотти.
Фото Reuters
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Эра итальянца в «Реале» завершается.
Испания. Кубок. Финал.
26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Барселона
3:2
Реал

26 апреля «Реал» потерпел очередное чувствительное поражение в этом сезоне — уступил «Барселоне» в овертайме (2:3) финала Кубка Испании. После матча сразу несколько источников написали об увеличении шансов ухода главного тренера бланкос в сборную Бразилии.

Что говорят о судьбе Карло

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо написал, что после финала Кубка Испании Бразильская конфедерация футбола уверена в получении зеленого света на официальные переговоры со стороной Анчелотти. По информации Романо, Карло возглавит сборную перед клубным чемпионатом мира — когда основная часть сезона завершится. Представители бразильцев находятся в Мадриде, ожидая решения руководства «Реала», чтобы как можно быстрее сделать предложение клубу.

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Чуть больше конкретики дало испанское медиа Relevo. Как сообщает источник, во время класико на трибунах находился председатель Бразильской конфедерации футбола Диего Фернандеш, чтобы встретиться с Анчелотти и обсудить сотрудничество. Ранее он уже виделся с тренером — обедал с Карло после проигранного «Арсеналу» (1:2) ответного матча 1/4 финала ЛЧ.

По данным медиа, стороны уже договорились о сотрудничестве, а главным вопросом остается дата, когда Анчелотти присоединится к сборной. Фернандеш хочет, чтобы этот день наступил как можно раньше. Существует несколько вариантов: в мае или после 30 июня. Также Relevo пишет, что бразильцы предлагают тренеру долгосрочный контракт — рассчитывают на него на ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Фото Reuters

Анчелотти давно связывают с Бразилией

Слухи об интересе сборной Бразилии к Анчелотти появились даже не в этом сезоне, но сейчас имеют больше всего конкретики. Серьезно их стали обсуждать несколько недель назад после вылета «Реала» из четвертьфинала Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:5 по сумме двух встреч) — мадридцы впервые при Карло не добрались до полуфинала турнира. Экс-форвард команды Роналдо даже уверял, что итальянец возглавил бы бразильцев еще прошлым летом, но он выиграл Лигу чемпионов и остался в Мадриде еще на год.

«Это не было фантазией, потому что я помогал в этом процессе, поговорив с Карло, но его не отпустили... «Реал» отпустил бы его, и Анчелотти пришел бы в сборную Бразилии, но он выиграл Лигу чемпионов и остался еще на год в Мадриде», — приводит Goal слова Роналдо.

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Различные источники сообщали, что на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают возможность увольнения тренера, у которого по контракту остался еще один сезон. Также была информация о недовольстве некоторых футболистов и утраты веры в Анчелотти. Сам Карло уже несколько раз неоднозначно высказывался о своем будущем в клубе.

«Этот вопрос придется решать в ближайшие недели, а не только сегодня», — передает слова итальянского специалиста издание Managing Madrid после поражения в финале Кубка Испании.

«Реал» сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании — за пять игр до конца отстает от «Барселоны» на четыре балла. В 35-м туре ла лиги команде Анчелотти предстоит еще одно класико, которое станет решающим в борьбе за чемпионство.

Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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