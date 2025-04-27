Эра итальянца в «Реале» завершается.

Испания. Кубок. Финал.

26 апреля, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)

26 апреля «Реал» потерпел очередное чувствительное поражение в этом сезоне — уступил «Барселоне» в овертайме (2:3) финала Кубка Испании. После матча сразу несколько источников написали об увеличении шансов ухода главного тренера бланкос в сборную Бразилии.

Что говорят о судьбе Карло

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо написал, что после финала Кубка Испании Бразильская конфедерация футбола уверена в получении зеленого света на официальные переговоры со стороной Анчелотти. По информации Романо, Карло возглавит сборную перед клубным чемпионатом мира — когда основная часть сезона завершится. Представители бразильцев находятся в Мадриде, ожидая решения руководства «Реала», чтобы как можно быстрее сделать предложение клубу.

Чуть больше конкретики дало испанское медиа Relevo. Как сообщает источник, во время класико на трибунах находился председатель Бразильской конфедерации футбола Диего Фернандеш, чтобы встретиться с Анчелотти и обсудить сотрудничество. Ранее он уже виделся с тренером — обедал с Карло после проигранного «Арсеналу» (1:2) ответного матча 1/4 финала ЛЧ.

По данным медиа, стороны уже договорились о сотрудничестве, а главным вопросом остается дата, когда Анчелотти присоединится к сборной. Фернандеш хочет, чтобы этот день наступил как можно раньше. Существует несколько вариантов: в мае или после 30 июня. Также Relevo пишет, что бразильцы предлагают тренеру долгосрочный контракт — рассчитывают на него на ЧМ-2026 и ЧМ-2030.

Фото Reuters

Анчелотти давно связывают с Бразилией

Слухи об интересе сборной Бразилии к Анчелотти появились даже не в этом сезоне, но сейчас имеют больше всего конкретики. Серьезно их стали обсуждать несколько недель назад после вылета «Реала» из четвертьфинала Лиги чемпионов от «Арсенала» (1:5 по сумме двух встреч) — мадридцы впервые при Карло не добрались до полуфинала турнира. Экс-форвард команды Роналдо даже уверял, что итальянец возглавил бы бразильцев еще прошлым летом, но он выиграл Лигу чемпионов и остался в Мадриде еще на год.

«Это не было фантазией, потому что я помогал в этом процессе, поговорив с Карло, но его не отпустили... «Реал» отпустил бы его, и Анчелотти пришел бы в сборную Бразилии, но он выиграл Лигу чемпионов и остался еще на год в Мадриде», — приводит Goal слова Роналдо.

Различные источники сообщали, что на «Сантьяго Бернабеу» рассматривают возможность увольнения тренера, у которого по контракту остался еще один сезон. Также была информация о недовольстве некоторых футболистов и утраты веры в Анчелотти. Сам Карло уже несколько раз неоднозначно высказывался о своем будущем в клубе.

«Этот вопрос придется решать в ближайшие недели, а не только сегодня», — передает слова итальянского специалиста издание Managing Madrid после поражения в финале Кубка Испании.

«Реал» сохраняет шансы на победу в чемпионате Испании — за пять игр до конца отстает от «Барселоны» на четыре балла. В 35-м туре ла лиги команде Анчелотти предстоит еще одно класико, которое станет решающим в борьбе за чемпионство.