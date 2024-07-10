Раскрыты детали презентации Мбаппе в «Реале». Ожидается 80 тысяч зрителей!

Мадрид замер.

Во вторник, 9 июля, завершился путь сборной Франции на Евро-2024: в полуфинале турнира команда Дидье Дешама уступила Испании (1:2). Матч за третье место регламентом чемпионатов Европы не предусмотрен, так что «Трехцветные» отправились домой.

Однако отдохнуть от суеты получится не у всех. Например, французский нападающий Килиан Мбаппе в ближайшее время должен завершить свой переход в «Реал». Напомним, в конце прошлого сезона форвард покинул «ПСЖ» по истечении срока контракта и на правах свободного агента перебрался в мадридский клуб.

Уже утром 10 июля «Реал» выпустил заявление, в котором анонсировал дату и место презентации новичка — вторник, 16 июля, 12.00 по Мадриду, «Сантьяго Бернабеу». В сообщении указано, что до нее президент «Реала» Флорентино Перес примет участие в торжественной церемонии подписания контракта Мбаппе на пять лет, а после состоится пресс-конференция.

Кроме того, мадридцы объявили, что нападающий будет носить на спине номер 9, который оставался вакантным с тех пор, как Карим Бензема уехал в Саудовскую Аравию.

Фото ФК «Реал»

Вторник запомнится всем болельщикам «Реала». AS цитирует свой источник в мадридском клубе: «Это будет самая впечатляющая презентация футболиста в истории». Почему он так считает?

Газета узнала подробности. По ее данным, прямо у выхода из подтрибунных помещений будет установлен длинный подиум, по которому Мбаппе выйдет навстречу Флорентино Пересу и почетному президенту «Реала» Хосе Мартинесу Санчесу. Выход Килиана будет сопровождать живая музыка и захватывающее огненное шоу. На обновленном медиаэкране стадиона, который теперь расположен по всему внутреннему периметру, все это время будут крутить лучшие эпизоды карьеры новичка «Королевского клуба». Над стадионом запустят фейерверк.

Фото Global Look Press

Презентация вдохновлена недавним мадридским концертом популярной американской певицы Тейлор Свифт, который посетило 80 тысяч зрителей. Источник подчеркивает, что и сейчас на «Сантьяго Бернабеу» ждут аналогичное число болельщиков. Для сравнения: в 2009 году за презентацией Криштиану Роналду с трибун стадиона «Реала» наблюдало 80 тысяч человек, а Кака в том же 2009-м и Эден Азар в 2019-м собрали по 50 тысяч зрителей.

По данным AS, зарплата 25-летнего нападающего в «Реале» составит 15 миллионов евро в год. Его первый официальный матч, скорее всего, состоится в Варшаве, где 14 августа «Реал» сразится с «Аталантой» в матче за Суперкубок УЕФА.