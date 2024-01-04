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Испания

Сегодня, 12:00

Мбаппе все же перейдет в «Реал»? Новые детали переговоров по эпохальному трансферу

Килиан Мбаппе может стать футболистом «Реала» летом 2024 года
Артем Никулин
корреспондент отдела футбола
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Либо сейчас, либо никогда.

С наступлением 2024 года Килиан Мбаппе может свободно вести переговоры с клубами о летнем трансфере: контракт француза с «ПСЖ» заканчивается 30 июня, но в нем есть опция продления, потому будущее форварда очень туманно. Ожидаемо, что СМИ начали писать о новой волне интереса со стороны «Реала», который предпримет очередную попытку подписать футбольную суперзвезду.

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«Реал» готовит финальное предложение Мбаппе, а его мать недовольна Пересом

Первые новости появились уже 29 декабря. Marca сообщила, что мадридский клуб свяжется с Килианом в первые дни января на тех же условиях, что и в 2022-м. Флорентино Перес предложит Мбаппе годовую зарплату в 26 миллионов евро и бонус за подписание контракта в размере 130 миллионов. Скорее всего, это предложение будет окончательным: «Реал» не хочет давать форварду баснословную зарплату, чтобы не создавать напряжение в раздевалке и не участвовать в торгах с конкурентами. Вопрос хотят решить уже в этом месяце.

Если Мбаппе снова откажется от предложения Переса, то в «Реале» окончательно забудут о кандидатуре Килиана. Президент мадридцев в таком случае переключится на Эрлинга Холанна, которого Флорентино котирует на одном уровне с французом.

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Кстати, журналисты снова начали допрашивать Карло Анчелотти по поводу Мбаппе. Итальянец парирует вопросы СМИ как только может: «Вы [обращается к журналисту, задавшему вопрос], должно быть, один из тех новеньких, которые не знают, что я не буду говорить об этом. Я не буду касаться этой темы».

При этом уже сейчас появляются новости, что мать Килиана, Файза Ламари, недовольна текущими переговорами с Мадридом. В большей части это связано с тем, что в испанской прессе публикуется уйма инсайдов об агрессивном методе переговоров Переса, который ставит ультиматум стороне Мбаппе. Файза считает, что эти статьи появляются с подачи президента «Реала» и оказывают давление на ее сына. Файзу сумел успокоить генеральный директор мадридцев Хосе Анхель Санчес, который вступил с ней в открытые переговоры.

Килиан Мбаппе.
Фото AFP

Кто может помешать трансферу?

Пока что пресса сообщила только об одном конкуренте «Реала» в гонке за Мбаппе — это «Ливерпуль». Мерсисайдцы считают, что француз станет отличной заменой для Мохамеда Салаха — контракт египтянина заканчивается в 2025 году, но его уход возможен и этим летом: 31-летним вингером активно интересуются в Саудовской Аравии.

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В «ПСЖ», конечно, отдавать Мбаппе не хотят. L'Equipe сообщает, что столичный клуб настроен оптимистично по этому вопросу и уверен, что Килиан счастлив в команде. Они считают, что француз продлит контракт с клубом и никуда не уйдет. Для парижан Мбаппе — главный актив, ради которого пожертвовали Неймаром и Месси. Дополнительные проблемы создает и нынешняя репутация «ПСЖ». С уходом Мбаппе в клубе не будет суперзвезды, а игроки калибра Холанна и другие отдают предпочтение АПЛ или «Реалу» с «Барселоной».

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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