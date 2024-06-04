Каким будет «Реал» с Мбаппе. Кто окажется на лавке и как совместить Килиана с Винисиусом

Разбор возможных вариантов.

Переход Мбаппе в «Реал» был решенным вопросом еще этой зимой. Теперь о трансфере объявлено официально. Подписание Килиана, несомненно, застолбит за «сливочными» статус главной команды десятилетия.

По переходу вопросов никаких нет — подписали бесплатно, ничего не заплатив «ПСЖ». Ради Мадрида Мбаппе даже пошел на существенное сокращение заработной платы. Правда, пришлось дать приличный подписной бонус, но испанский клуб может себе это позволить.

Мбаппе и «Реал», кажется, созданы друг для друга. Мадридский клуб заходил в сезон-2023/24 без ярко выраженной «девятки» (Хоселу, прости), поэтому Анчелотти переизобрел 4-4-2 с ромбом в центре и сделал форвардами Винисиуса и Родриго, а Беллингему отдал ключевую роль в этой схеме.

Теперь у «Реала» есть классический форвард — логичным выглядит возвращение к привычной суперклубам схеме 4-3-3. Или Мбаппе — не классический форвард? Будем разбираться.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Проблема

У Анчелотти добавилось головной боли — теперь придется как-то умещать на поле всех звездных футболистов. Как мы знаем, Карло — мастер справляться с эго топ-игроков и отличный управленец. Но, кажется, проблемы такого масштаба у него еще не было.

Дело в том, что Мбаппе приходит в команду, в которой на его позиции уже есть футболист — и именно он сейчас лучший в мире. Речь, конечно, о Винисиусе. Именно он в этом сезоне выступал таким «левым форвардом» и врывался в штрафную с фланга.

Мбаппе в этом сезоне играл... ровно так же. Достаточно сравнить тепловые карты Винисиуса и Мбаппе в этом сезоне — они игроки одной и той же позиции.

Варианты решения

Что теперь делать Карло? Вариантов развития событий пока видится три. Начнем с наиболее вероятного.

1. Возвращение к схеме 4-3-3

Для того, чтобы уместить всех звезд атаки на поле, придется поменять тактическую схему. В новой расстановке позицию левого вингера займет Винисиус, форвардом станет Мбаппе, справа останется Родриго. Беллингем при этом будет играть глубже, чем обычно — в таком случае у Джуда наверняка снизится количество забитых мячей.

Есть и другой, но похожий вариант — схема-гибрид 4-3-3 с превращением в 4-4-2 в обороне. Тогда Винисиус займет место слева, нападающими будут Мбаппе и Родриго, а правым полузащитником — Вальверде. Плюс еще куда-то надо уместить Беллингема.

2. Родриго — аут

При таком раскладе расстановка останется прежней — 4-4-2 ромб. На острие ромба продолжит играть Беллингем, левым форвардом останется Винисиус, а вот место правого нападающего займет Мбаппе. Родриго отправится полировать скамейку.

Этот вариант кажется менее вероятным — Родриго, на самом деле, один из самых недооцененных футболистов этого «Реала». И если журналисты этого могут не замечать, отправляя бразильца в другие клубы, то в тренерском штабе Анчелотти точно знают цену нападающему. К тому же, Мбаппе куда привычнее играть ближе к левому флангу, чем справа.

3. Тренерская рулетка

Самый невероятный вариант — расстановка останется примерно такой же, только при этом угадать, кто будет играть, станет невозможно. Примерно как Пеп Гвардиола в «Сити», Карло Анчелотти вполне может начать проводить тотальную ротацию: то Винисиус, то Мбаппе, то Родриго — схема при этом может быть любой.

Такая опция выглядит не самой оптимальной — кажется, что игроки такого масштаба должны играть практически в каждом матче. Да и Анчелотти — не Гвардиола, от него вряд ли стоит ждать того, что он будет по максимуму ротировать звезд.

Родриго. Фото Reuters

Пострадавшие

При любом раскладе, описанном выше, останутся футболисты, которым будут отведены роли за кулисами. Таким игроком может стать Родриго, но, наверное, он все же продолжит быть футболистом основы.

Зато точно можно сказать, что страдать продолжат Арда Гюлер и Браим Диас. При этом если Браим выезжал в этом сезоне за счет своей универсальности, то Гюлеру, похоже, стоит куда-нибудь уйти за постоянной игровой практикой.

Браим после двух лет аренды в «Милане» все же остался в «Реале» и не прогадал — он 18 раз вышел в стартовом составе в ла лиге и при этом играл и в центре, и слева, и справа. Он все равно остается игроком запаса, но хотя бы может рассчитывать на какое-то игровое время.

Гюлер же боролся с травмами и тяжелым набором формы — вышел в старте всего четыре раза. Теперь в команду придет Мбаппе, и хотя он форвард, а не полузащитник, Арде все равно не будет отведено больше минут. Все дело в универсальности других футболистов — лучшей опцией сейчас выглядит Браим, при надобности его роль может выполнить и Родриго.

Трансфер Мбаппе задел еще одного игрока. Серьезно пострадает Эндрик, который этим летом наконец-то переберется из «Палмейраса» в столицу Испании. «Реал» крупно потратился на тинейджера — трудно представить, что он не входит в планы клуба.

Но где Эндрик будет играть — большой вопрос. Конечно, сезон длинный, время найдется всем, но пока очевидно, что бразилец не станет главной звездой. Может, оно и к лучшему — мы знаем, что бывает с молодыми футболистами, на которых клуб делает ставку (это камень в огород «Барселоны»). Кстати, стоит добавить, что, судя по тепловой карте, Эндрик тяготеет к правому флангу — возможно, Родриго стоит насторожиться вдвойне.

Конечно, не забываем про Хоселу — сообщается, что он перейдет в «Реал» на постоянной основе. Думаем, футболист готов к роли глубокого запасного — его мечта уже сбылась, он вписал свое имя в историю клуба и способен принести пользу тогда, когда потребуется.

Так как будет играть «Реал»?

Наверное, на этот вопрос пока не может дать ответа и сам Анчелотти. Пока выглядит очевидным вариант с тройкой нападения Винисиус — Мбаппе — Родриго с Беллингемом в роли бокс-ту-бокса, но как оно будет на деле, покажет только время.

Очевидно, что эта проблема решаема. Дон Карло получил в свое распоряжение еще одного универсального футболиста, количество возможных расстановок уже близится к бесконечности.

Все из обозначенной тройки нападения могут играть как на фланге, так и в центре. Анчелотти теперь способен удивить любого противника — ко всем возможным вариантам подготовиться будет просто невозможно. Мбаппе на фланге? Винисиус на острие? Беллингем в роли вингера? Возможно все.

Даже если вы не любите «Реал», придется быть готовым к тому, что эта команда продолжит доминировать в Европе. Если вас не радуют успехи «сливочных», то стоит порадоваться тому, что в следующем сезоне мы будем наблюдать за самыми настоящими «галактикос» — можно просто наслаждаться их игрой.