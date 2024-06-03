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Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

Килиан Мбаппе подписал пятилетний контракт с «Реалом»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
Футболист «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе покидает «ПСЖ».
Фото Reuters
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Главная сага последних лет наконец завершилась.

Инсайды о переходе Мбаппе в «Реал» стабильно разгонялись к каждому летнему трансферному окну уже на протяжении нескольких лет. В Мадриде видели Килиана в сливочной футболке, еще когда тот был пацаном, и наконец добились желаемого — в новом сезоне нападающий будет заставлять аплодировать себе «Сантьяго Бернабеу». Трансфер мог произойти намного раньше — изучаем хронологию переговоров Мбаппе и бланкос.

Впервые отказал «Реалу» в 13 лет

В 13 лет жизнь Килиана кардинально изменилась: из академии затхлого «Бонди», где работал его отец, паренька позвали в одну из элитных футбольных школ страны «Клерфортен». Спустя несколько месяцев его пригласили еще выше — сам Зинедин Зидан, тогда спортивный директор «Реала», заинтересовался школьником и позвал на просмотр. Невероятный шанс — Мбаппе явно симпатизировал мадридскому суперклубу и даже стены комнаты заклеивал многочисленными плакатами со звездами «галактикос» (преимущественно на них красовался Криштиану Роналду).

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Приглашение из «Реала» поступило незадолго до 14-летия футболиста — его отцу позвонили из Мадрида и сказали, что сам Зидан приглашает пацана на тренировку. Разумеется, Килиан согласился, а сливочные полностью организовали транспортировку в Испанию. В мадридском аэропорту Мбаппе встречал лично Зинедин.

«Зидан ждал нас на парковке на своей машине, и это был по-настоящему хороший автомобиль, — вспоминал Килиан. — Мы поздоровались, а затем он предложил отвезти меня на тренировку. Он указывал на переднее сиденье, типа: «Давай садись». Но я просто замер и спросил: «Мне снять обувь?» Ха-ха-ха! Не знаю, почему я это сказал. Но это была машина Зизу! Он подумал, что это действительно смешно, и сказал: «Конечно нет, давай залезай». Он отвез меня на тренировочное поле, и я просто подумал: я в машине Зизу. Я Килиан из Бонди. Это нереально. Должно быть, я все еще сплю в самолете. Иногда, даже когда ты действительно о чем-то мечтаешь, происходящее похоже на сон».

Килиан Мбаппе. Как дела у Мбаппе? «ПСЖ» заморозил 80 миллионов евро, но Килиан купил шикарный дом в Мадриде

Несмотря на такие эмоции, трансфер в «Реал» пришлось отложить, хотя Зидан предложил талантливому школьнику контракт. Помочь противостоять мечте и, возможно, совершить поспешное решение Килиану помог отец. Вместе с ним они решили, что в 14 лет слишком рано покидать дом, поэтому выбор пал на академию «Монако», где Мбаппе всего за несколько лет дорос до статуса мировой звезды.

«В конце концов я решил отказать, не хотел покидать дом в таком раннем возрасте. Думаю, из переезда в Мадрид ничего бы не вышло — максимум сидел бы на скамейке. Я сделал выбор в пользу «Монако» и считаю его правильным», — делился француз.

Футболист "ПСЖ" Килиан Мбаппе.
Фото AFP

«ПСЖ» в последний момент увел Мбаппе у «Реала»

В составе монегасков Килиан уже в 18 лет разрывал в Лиге чемпионов и вновь спровоцировал интерес «Реала». Сезон-2016/17 стал вторым в основной команде «Монако»: в предыдущей кампании юноша только адаптировался к взрослому футболу и провел лишь 496 минут во всех турнирах (сделал в них 1+2). Зато первый полноценный год в основе оказался настоящим феноменом — 28+14 за 46 матчей во всех турнирах, шесть голов в плей-офф ЛЧ, в которой он протащил команду до полуфинала, дебют за взрослую сборную и звание лучшего молодого игрока лиги 1.

Летом 2017-го в «Монако» понимали, что точно не удержат такой талант у себя. Главным претендентом на Килиана считался «Реал», в котором Зидан уже работал в качестве тренера и даже выиграл две Лиги чемпионов подряд. К тому же у них оставалась незаконченная история четырехлетней давности, когда совсем юный футболист отказал сливочным. Но в 18 лет Мбаппе снова отклонил предложение Флорентино Переса и сделал выбор в пользу «ПСЖ» — монополист французского чемпионата перебил предложение «Мадрида» по зарплате более чем в два раза (15 миллионов евро в год против семи). Позже выяснилось, что за проспектом приходил и «Манчестер Сити».

Килиан Мбаппе объявил об&nbsp;уходе из &laquo;ПСЖ&raquo;. Мбаппе уходит из «ПСЖ» — теперь официально! В Париже ему предлагали зарплату 70 миллионов евро в год

В 18 Мбаппе все так же думал, что ему слишком рано уезжать из Франции. На этот раз аргументация была другой — он еще ничего не добился на родине, чтобы покорять один из лучших клубов мира. В итоге всего за несколько часов до закрытия трансферного окна «ПСЖ» и «Монако» договорились об аренде, после которой парижане обязывались выкупить Килиана за 180 миллионов евро. Такая схема была необходима, чтобы вписаться в финансовый фейр-плей — ведь тем же летом «ПСЖ» приобрел Неймара за 222 миллиона.

«Он сказал мне: «Вадим, я думаю, еще рано, я парижанин — не хочу вот так уезжать из своей страны. Сначала надо стать великим игроком здесь», — вспоминал логику француза бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев.

Килиан Мбаппе на встрече с Эммануэлем Макроном.
Фото AFP

На Килиана влиял даже президент Франции

В итоге нападающий задержался в «ПСЖ» на семь лет и покинул клуб в статусе свободного агента. При этом «Реал» все эти годы не оставлял попыток подписать Килиана. Первый контракт Мбаппе в Париже был рассчитан до лета 2022-го, за год до его завершения «Мадрид» снова попытался подписать француза. В августе в офис парижан прилетело предложение на 160 миллионов евро, но его отклонили, а президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заявил чуть ли не о вечной связи игрока и команды. «Мы никогда не продадим его, и он никогда не уйдет бесплатно», — сказал мужчина.

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Правда, почти весь сезон-2021/22 не было никаких гарантий, что Мбаппе действительно останется в «ПСЖ» по завершении кампании. Чем ближе подкрадывалась дата завершения контракта, тем сильнее сгущались новости о скором переходе Килиана в «Реал» в статусе свободного агента. Правда, такой сценарий реализовался лишь через два года — в мае 2022-го футболист все же продлился с «ПСЖ». Это произошло под серьезным давлением — Килиана убеждал остаться в Париже даже президент страны Эммануэль Макрон.

Но уже летом 2023-го Килиан объявил, что существующая опция продления на год не будет задействована, — по сути, сообщил об уходе свободным агентом. Так и случилось: Мбаппе наконец соединился с «Реалом», который охотился за ним последние 12 лет. Теперь на «Сантьяго Бернабеу» собралась одна из сильнейших атакующих линий в мире, а француз сам станет кумиром маленьких фанатов бланкос.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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