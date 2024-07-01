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Мбаппе добавили на сайт «Реала», но его футболку нельзя купить! В чем прикол?

Мбаппе добавили на сайт «Реала», но его футболку нельзя купить
Гоша Чернов
Корреспондент
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
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Придется ждать презентации.

1 июля в Испании открылось трансферное окно, и клубы стали обновлять странички с составами команд. Например, у мадридского «Реала» на сайте появились профили двух новых нападающих — француза Килиана Мбаппе и бразильца Эндрика.

Пока, правда, эти профили скудны на информацию. В частности, у экс-нападающего «ПСЖ» не указано даже имя, а лицо явно искусственно «приклеено» к футболке с помощью компьютерных программ. Игровых номеров ни у Эндрика, ни у Мбаппе также нет. Но это все равно крупное событие для болельщиков «Реала»: сага о трансфере французского форварда тянулась несколько лет, 4 июня клуб официально объявил о переходе звезды, а в этот понедельник Мбаппе появился на сайте.

Профили Килиана Мбаппе и Эндрика добавили на сайт «Реала».
Фото Скриншот

Разумеется, болельщики сразу же ринулись в фаншоп за покупками. Продажа футболок с фамилией француза обещает «Реалу» гигантскую прибыль, но, к удивлению, «Королевский клуб» не спешит их реализовывать.

Вы можете убедиться в этом сами. Если зайти в онлайн-магазин «Реала» и попытаться приобрести футболку с фамилией Мбаппе, то у вас ничего не выйдет. Система выдаст ошибку со словами: «Имя и номер этого игрока в настоящее время недоступны для персонализации. Пожалуйста, следите за обновлениями!»

Футболку Килиана Мбаппе на сайте «Реала» невозможно купить.
Фото Скриншот

Но это еще не все. «Реал» предусмотрел все возможные комбинации и запретил писать на футболке «Килиан», «К.Мбаппе», «Мбапе», «Мбааппе» и так далее. Эндрика этот запрет тоже касается.

Почему так? Скорее всего, мадридцы ждут начала презентации обоих футболистов, которая назначена на 16 июля. Вероятно, дело еще и в том, что игроки пока не выбрали номера и то, как именно будут написаны их имена на футболках.

Marca добавляет, что в бане находятся как минимум 276 вариантов написания имени звездного француза. Кроме того, издание сообщает, что существует список из 320 фамилий, которые также запрещено указывать. В их числе есть бывшие футболисты мадридского клуба: Рамос, Зидан, Роналдо, Криштиану Роналду, Каземиро, Бензема, Пушкаш, Марсело, Рауль, Ди Мария, Кассано, Варан, Игуаин, Кака, Бекхэм, Касильяс, Редондо, Гути, Хенто, Роберто Карлос, Ди Стефано, Камбьяссо.

Килиан Мбаппе покидает &laquo;ПСЖ&raquo;. Есть главный трансфер года — Мбаппе перешел в «Реал». Килиан мог оказаться в Мадриде еще 12 лет назад

Не даст система и нанести на футболку «Реала» фамилию звезд других клубов. В бане находятся: Месси, Холанн, Неймар, Роналдиньо, Лукаку, Фати, Левандовски, Жоау Феликс, Пеле, Де Брейне, Канте, Агуэро, Погба, Марадона, Гнабри, Иньеста, Хави, Торрес, Хуанфран, Тотти, Гризманн, Кейн.

Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» на правах свободного агента. По данным COPE, Килиан будет зарабатывать в Испании 30 миллионов евро в год. Сейчас он в составе сборной Франции выступает на чемпионате Европы и в понедельник вместе с ней вышел в четвертьфинал.

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК Реал
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