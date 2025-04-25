Клубное ТВ «Реала» в гневе из-за назначения судьи на класико в финале Кубка. Припомнили ему все

В Мадриде снова недовольны.

26 апреля в Севилье состоится финал Кубка Испании — на стадионе «Ла Картуха» встретятся «Реал» и «Барселона». Эль Класико традиционно сопровождается высоким напряжением, и на этот раз градус подогревают сами мадридцы: клубное телевидение резко отреагировало на назначение главного судьи.

Почему де Бургос Бенгоэчеа не устраивает «Реал»

В четверг днем в эфире клубного ТВ «Реала» раскритиковали выбор судьи на финал Кубка Испании. На игру назначен Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа, при работе которого мадридцы показывают результаты хуже, чем «Барселона». Также ведущие усомнились в компетентности Бенгоэчеа, ведь он практически не работает на международных турнирах.

«С баскским арбитром у «Реала» всего 64% побед, — посчитали на клубном ТВ «Реала». — В то время как у «Барселоны» этот показатель составляет 81% - невероятная разница, из-за которой команда Анчелотти выиграла только 2 из последних 5 матчей с ним.

Несмотря на допуск к международным играм, УЕФА никогда не назначал его на матчи Лиги чемпионов, а ФИФА — ни на одно из своих соревнований. Это будет уже третий финальный матч между «Реалом» и «Барселоной» с его участием — после Суперкубков 2017 и 2023 годов. В Испании у него есть признание, но за ее пределами — нет», — сказано в эфире.

Арбитру уже доставалось от «Реала»

На клубном ТВ напомнили, что уже высказывали недовольство этим арбитром. В 26-м туре чемпионата Испании-2022/23 «Барселона» обыграла «Реал» 2:1 в матче, который сопровождался спорными решениями. В частности, Бенгоэчеа не удалил Гави за два грубых фола и отменил гол Асенсио из-за офсайда после просмотра ВАР.

«Линии офсайда выглядели сюрреалистично — до сих пор не ясно, почему выбрали именно тот кадр. А в концовке засчитали победный мяч Кессье, хотя перед этим был фол Левандовского на Карвахале. Три ошибки, стоившие «Реалу» чемпионства», — утверждали в эфире.

Также напомнили эпизод с удалением Винисиуса в матче того же сезона с «Валенсией». Тогда бразильца провоцировали расистскими выкриками, а арбитр удалил именно его. Позднее дисквалификацию отменили.

«Реал» и судьи — конфликт на протяжении сезона

Клубное ТВ «Реала» весь сезон воюет с испанским судейским корпусом. Например, после 22-го тура ла лиги, в котором бланкос уступили «Эспаньолу» (0:1), в эфире уничтожали уровень арбитров и критиковали бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейру — в феврале 2023-го испанская прокуратура выяснила, что он на протяжении нескольких лет получал деньги от «Барселоны».

«Это (судейство) то, с чем мадридский «Реал» должен мириться в грязной лиге Негрейры. Можно сказать, что все наоборот, и арбитр был прав, но посмотрите, о чем пишут все средства массовой информации. Еще один день лиги Негрейры», — злились в эфире.

Причем похожую риторику ведущие ТВ использовали и после 23-го тура, когда мадридцы сыграли вничью в дерби с «Атлетико» (1:1). В эфире критиковали решение арбитра назначить пенальти — с него «матрасники» и забили единственный мяч. Работники ТВ совсем не стеснялись в выражениях.

«Лига Негрейры. Ничего не было: мяч прошел дальше, и именно Лино инициировал контакт с Тчуамени. Это коррумпированная Лига Негрейры, именно то, что имели в виду Де Бургос и Сото Градо», — сказали в эфире.