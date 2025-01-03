У «Барсы» все меньше шансов на регистрацию Ольмо. Клубы ла лиги пойдут в суд, если Дани внесут в заявку

Блокируют рычаги Лапорты.

«Барселона» выкручивается в условиях финансовых проблем, но в январе из-за них может потерять свободным агентом летнего новичка Дани Ольмо. Каталонцы заплатили за футболиста 55 миллионов евро, но до сих пор не зарегистрировали его на вторую часть сезона.

Суд дважды отказал в регистрации Ольмо

Вместе с Дани вне заявки находится 23-летний нападающий Пау Виктор. Каталонцы не вписываются в лимит зарплат в 426 миллионов евро, из-за чего не могут зарегистрировать футболистов. Ольмо играл в первой половине сезона благодаря травме Андреса Кристенсена — датчанин выбыл на несколько месяцев, по правилам ла лиги на его место можно заявить игрока с зарплатой не больше 80 процентов выбывшего.

С возвращением Кристенсена Ольмо пропал из заявки. Руководство «Барсы» рассчитывало повторить схему и зарегистрировать испанца на место вратаря Марка-Андре Тер Штегена, который травмирован до конца сезона. Однако ла лига отказала — правило не должно работать для обхода зарплатного потолка, чем сине-гранатовые и занимаются.

«Запаса зарплаты Тер Штегена достаточно для регистрации Ольмо и Пау, мы работаем над привлечением денег для оформления», — жаловался президент клуба Жоан Лапорта.

Остальные схемы руководства «Барсы» тоже провалились: не помогли рекордная сделка с Nike на 1,7 миллиарда евро и продажа ВИП-мест на «Камп Ноу», который в данный момент реконструируют. Апелляция каталонцев дважды была отклонена.

В клубе также обратились за помощью в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF), но она оставила решение ла лиги в силе.

«После огромных усилий, предпринятых для восстановления отношений Королевской федерации с ла лигой, все мосты не могут быть разрушены из-за [одного] вопроса, который к тому же регулируется. Это «Барса» должна была соблюдать правила», — приводит AS слова представителя федерации.

Фото Global Look Press

Клубы ла лиги угрожают «Барселоне» судом

Несмотря на отказы, ситуация с заявкой Дани по-прежнему не ясна. Сам Ольмо может уйти из «Барсы» свободным агентом, но вместе со своим представителем говорит о преданности клубу и пока никуда не собирается. Каталонцы рискуют потерять на футболисте кучу денег: в случае ухода придется выплатить всю оставшуюся по контракту зарплату — это 9 миллионов евро в год до лета 2028-го.

Однако в клубе все еще уверены в его заявке — по данным Sport.es, руководство команды считает, что это произойдет в ближайшее время. Все-таки должна помочь продажа ВИП-мест на «Камп Ноу»: деньги поступят в ближайшие дни и это позволит вписать Дани в потолок зарплат.

Вот только большинство команд ла лиги против этого рычага Лапорты. По информации Diario Sport, руководство клубов следит за ситуацией с Ольмо и обратится в суд с требованием признать весь сезон недействительным, если Дани все-таки будет зарегистрирован.

Ламин Ямаль и Дани Ольмо. Фото AFP

Какие шансы, что Ольмо все же заявят

Ла лига и Королевская испанская футбольная федерация не собираются помогать «Барселоне» в этом вопросе.

«Ла лига приветствует тот факт, что в ответ на просьбы о временных мерах такого рода положение бюджетных правил лиги не было отменено, поскольку это могло бы серьезно подорвать равенство условий соревнований. Ла лига всегда руководствовалась этим принципом, особенно учитывая Закон о спорте Испании. Он гласит, что финансовый фейр-плей «оказался очень полезным для обеспечения жизнеспособности и честности соревнований», — говорится в заявлении ла лиги.

Похоже, уверен в заявке испанца только Лапорта, которого фанатское движение «Барсы» накануне попросило уйти в отставку. Больше информации о ситуации с испанцем ожидается на пресс-конференции главного тренера сине-гранатовых Ханси Флика перед кубковой игрой с «Барбастро». Ольмо в этом сезоне провел 15 матчей во всех турнирах и отметился шестью голами.