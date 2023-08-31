«Не могу гарантировать, что мне не положат пакет с кокаином в багажник». Как оскандалившийся Рубиалес строил карьеру

Босс испанского футбола и ранее притягивал скандалы.

В мае 1972 года московское «Динамо» сыграло в единственном еврокубковом финале в истории. Бело-голубые отправились на «Камп Ноу», где в матче за Кубок Кубков встретились с «Рейнджерс». Шотландские фанаты нередко устраивали беспорядки. Так произошло и в финале — пьяные болельщики выбегали на поле и бешено поддерживали своих, а в конце матча снова вывалились на газон и устроили драку с полицией и игроками «Динамо» — полузащитнику Йожефу Сабо даже разбили голову.

«Когда последний раз выбежали, было реально страшно. Толпа неслась, на ходу срывая футболки. Помню, прыгнул в какую-то яму — как только не разбился? — и... оказался в раздевалке», — вспоминал игрок «Динамо» Анатолий Байдачный.

Побоище с полицией продолжилось и после финального свистка: шотландцы разносили кафе и магазины возле «Камп Ноу». В результате хаоса погиб один человек, около сотни получили травмы — в том числе один полицейский. В современном мире футбольные стадионы стали безопаснее, но британские арены слишком сильно пропитались духом ненависти к сопернику.

«Помню, весь стадион запел: «Лысый ублюдок, какой счет?» — говорит Луис Рубиалес, все еще президент Королевской футбольной федерации Испании. 29 августа 2009-го «Рейнджерс» принимал «Гамильтон Атлетик», за который выступал испанец. Левый защитник славился грубостью, его грязный стиль впечатлил «Айброкс» — стадион в восторге оскорблял левого защитника соперника, который в том матче отдал единственную голевую передачу в карьере.

Луис Рубиалес против Деку в годы игровой карьеры. Фото Getty Images

До карьеры управленца Рубиалес профессионально играл в футбол и обидно закончил карьеру

Поражение 1:4 на «Айброксе» оказалось последним в карьере испанца. 32-летний защитник объявил, что заканчивает, хотя провел за «Гамильтон Атлетик» всего четыре матча (и во всех проиграл). Мужчина решил сконцентрироваться на усовершенствовании футбольной системы в Испании, от которой пострадал и сам: Луиса дважды вышвыривали из команд, которые переходили под муниципальное управление, из-за сокращения бюджетов.

«Я сыграл три матча в чемпионате и один в Кубке, — вспоминал Рубиалес. — Думаю, в трех из четырех меня признали лучшим игроком команды. Последняя встреча была против «Рейнджерс» на следующий день после моего 32-летия. У меня оставался контракт, но я ушел на пенсию. Физически я все еще был в хорошей форме, но в Испании многие футболисты попадали в ситуацию, подобную той, через которую прошел я. Клубы находились под управлением администрации, а игрокам не платили зарплату. С каждым днем мне звонило все больше и больше игроков. Хави Олива, вратарь «Вильярреала», сказал мне: «Луис, ты должен прийти и стать нашим лидером, ты нам нужен».

Рубиалеса ценили за бескомпромиссность и прямоту — поэтому к нему и обратились коллеги. Большая часть карьеры Луиса прошла в сегунде: в ла лиге защитник отбегал два бодрых сезона в «Леванте», за это время он провел 49 матчей в элите. Жесткий испанец часто собирал предупреждения — почти в каждом пятом матче, при этом заработал всего одно удаление за 11 лет профессиональной карьеры. Отдача на футбольном поле иногда даже мешала: Луис нередко травмировался, а в 2005-м порвал крестообразные связки.

В будущем полезные качества хамоватого стоппера мутировали в объекты хейта чуть ли не всего футбольного мира. Влияние на метаморфозы мужчины наложил короткий отрезок в Шотландии — Рубиалес проникся искренностью, с которой шотландцы относятся к игре. «Там атмосфера до сих пор отражает корни футбола», — заметил испанец.

Фото AFP

Рубиалес во главе испанского футбола — увольнение тренера перед ЧМ, обвинения в нападении и коррупции

Испанец вырвался из Шотландии ради должности главы Союза игроков Испании — спустя семь месяцев после завершения карьеры он выиграл выборы и занялся улучшением футбола на родине. За семь с половиной лет у руля Рубиалес действительно обезопасил футболистов: скандалы из-за невыплаченных зарплат испарились из испанского футбола.

Луис мог и дальше рулить Союзом игроков, но отправился на повышение и возглавил Королевскую федерацию футбола Испании. Его предшественника Анхеля Марию Вильяра отправили в отставку из-за обвинений в коррупции, растрате и фальсификации документов. Как покажет время, новый кандидат по количеству и масштабу конфликтов переплюнет предшественника.

«Многие люди спрашивали меня, мы получили необходимые подписи для проведения выборов, и с этого все и началось. Семь с половиной лет в качестве главы Союза игроков Испании, и теперь я здесь», — так мужчина отреагировал на победу в выборах.

Чуть меньше чем через месяц Луис показал скверный характер. Перед ЧМ-2018 главный тренер испанцев Хулен Лопетеги незаметно договорился с мадридским «Реалом» — коуч должен был возглавить бланкос после турнира, но в итоге его вышвырнули из сборной перед самым стартом турнира. К слову, в «Реале» тренер продержался всего несколько месяцев. Именно Рубиалес настоял на отставке Лопетеги прямо перед турниром, хотя Хулен мог отработать ЧМ и уйти, — но босс федерации пришел в ярость.

На турнир с «Красной фурией» поехал Фернандо Йерро: до этого экс-защитник имел крошечный опыт одного из ассистентов в «Реале» и был главным в «Овьедо», а в сборной вообще работал спортивным директором. Рубиалеса это не смутило, и в итоге Испания вылетела уже в 1/8 финала, проиграв в серии пенальти сборной России. Далее Испанию возглавил Луис Энрике, который в 2021 году даже довел команду до финала Лиги наций, но на следующем ЧМ «Красная фурия» вновь отлетела в первой стадии плей-офф от андердога — Марокко отправило Энрике в отставку.

В 2020-м вспыльчивый мужчина вообще оказался в суде Валенсии — рассматривали обвинение прокуратуры в нанесении телесных повреждений архитектору, которая в 2017-м занималась ремонтом дома Рубиалеса. Луис встретился с женщиной возле ратуши Валенсии: якобы он агрессивно толкнул ее, после чего схватил за руки и начал трясти. Девушка получила травмы ребра и запястий, а также заявила о посттравматическом стрессовом расстройстве.

Фото Global Look Press

На удивление, скандал не получил широкой огласки, прокурор затребовал от Луиса 21 тысячу евро залога, но он не стал платить. Рубиалес затянул дело еще на несколько слушаний и вышел победителем: архитектор Ясмина Эйд-Мачет заявила не только о нападении, но и о том, что шеф испанского футбола не заплатил ей за работу. Оба факта не доказали. Обвинение предъявили самой женщине за преследование мужчины и его несовершеннолетних дочерей.

«Судья ясно дал понять, что я ни разу не нападал на эту женщину. Очень удовлетворен, что приговор вынесли сегодня без дальнейшего разбирательства. Я полностью оплатил работы и стал жертвой притеснений», — говорил Рубиалес.

Суд завершился в январе 2020-го — всего за полгода до новых выборов президента федерации. Понятно, почему Луис так радовался быстрому завершению процесса: в случае промедления его шансы на переизбрание были бы мизерными. В июле Луиса действительно назначили на новый срок, в тех же выборах участвовал бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс.

Скандалы сопровождали Луиса и в профессиональной деятельности. В последние годы испанский футбол стремится к увеличению заработков и пробует различные варианты — некоторые из них разрабатывает сам президент. Так, благодаря ему Суперкубок Испании с 2019-го проводится в Саудовской Аравии в виде мини-турнира из четырех команд. Идея действительно оказалась неплохой и увеличила доход футбольной федерации, но Рубиалеса обвиняли чуть ли не в создании синдиката.

Весной 2022-го хакеры слили диалоги организаторов турнира в WhatsApp — одним из них оказался тогда еще игрок «Барселоны» Жерар Пике. Пике — один из главных бизнесменов в мире футбола, а компания Kosmos выступила посредником в соглашении между футбольной федерацией и Sela, саудовской компанией спортивного маркетинга. За это фирма Пике получила 24 миллиона евро комиссии и доходы от каждого розыгрыша турнира.

Схема с комиссией Пике выглядела как отмыв денег. Вдобавок доходы компании отличались в зависимости от команд, которые участвовали в Суперкубке. Казалось, что после этого Рубиалеса точно вышвырнут из Королевской федерации, но мужчина снова остался. Он собрал пресс-конференцию, на которой увильнул от неудобных вопросов рассказами о тяжелом детстве, переломе ног в юном возрасте и мафии, которая хочет его дискредитировать.

Луис Рубиалес целует футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо. Фото Global Look Press

«Комиссию Kosmos платит Саудовская Аравия, а не федерация, — заявил Рубиалес на пресс-конференции. — У нас нет финансовых отношений с Пике или его компанией. Доверяю полиции и надеюсь, что она поймает мафию, которая это сделала. Расстроен тем, что СМИ отдают приоритет ложным новостям, а не краже личной информации с моего телефона. Я возглавляю RFEF уже четыре года, и на меня нападают с тех пор, как я решил баллотироваться в президенты. Идет кампания по моей дискредитации. Я не могу гарантировать, что однажды они не положат пакет с кокаином в багажник моей машины».

Рубиалес снова вышел чистым, а его место во главе федерации оказалось неприступным. При этом его обвиняли в том, что он мутными схемами собирал деньги на строительство дома, без согласия записывал разговоры с политиками, нанял модель в качестве секретаря, шпионил за лидером профсоюза игроков и организовывал оргии за счет Королевской федерации. Но доказательств снова не нашли.

Ни в одном деле против него так и не выдвинули официальных обвинений, но если сложить все скандалы Рубиалеса, может показаться, что он действительно не самый лучший руководитель. Может, Луис и правда не старался навариться на деятельности федерации, но разногласия с президентом ла лиги Хавьером Тебасом намекают на обратное. Мужчина согласовал контракт о проведении некоторых матчей чемпионата в США, что тоже подняло бы доходы испанского футбола. Но сделка прошла мимо Рубиалеса — он же и не дал ей воплотиться. Кажется, как будто он просто обрубил сделку, которая не принесла бы ему выгоды.

«Очень трудно объяснить, что происходило с Рубиалесом в течение последних нескольких лет, — сказал Тебас после инцидента с Рубиалесом на женском чемпионате мира. — У меня такое ощущение, что многие люди до сих пор не понимают, с чем нам, представителям руководящих органов футбола, приходится сталкиваться в общении с ним как с президентом RFEF. Женоненавистнические жесты, нецензурная брань, протокольная катастрофа и оскорбления, вызванные этой последней глобальной катастрофой, не являются неожиданностью и имеют очевидные предпосылки, которые должны были предотвратить появление новой жертвы.

Фото Global Look Press

Оскорбления, высокомерие, шантаж, угрозы, шпионаж и преследование, мошенничество с использованием федеральных органов — это то, от чего мы страдаем и что осуждаем. Cписок женщин и мужчин, которых Луис Рубиалес обижал на протяжении многих лет, слишком велик. И это необходимо прекратить. Рубиалес заинтересован во лжи и представлении меня в качестве заговорщика, чтобы спрятаться за ложной равноудаленностью и уйти от своих скандалов и безобразий. Ничто не может быть дальше от истины».

Мужчина действительно очень сильно заботится о репутации — в августе он даже подал в суд на «Википедию», которая, по его словам, опубликовала дискредитирующую информацию. На его странице находится описание всех скандалов, но Рубиалес обратил на это внимание после происшествия на женском чемпионате мира, где он на награждении поцеловал в губы испанскую футболистку Дженни Эрмосо.

Это происшествие выглядит как финал карьеры Рубиалеса — даже ФИФА отстранила его от должности. Сам Луис проигнорировал призывы к увольнению и пока сохраняет должность. Но теперь ему будет бороться куда сложнее — против него весь мир, а не местные системы, разбирательства с которыми мужчина без проблем обходил.