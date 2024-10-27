В Испании достается не только Винисиусу. В класико расистские оскорбления кричали Ямалю

17-летний испанец ответил после матча.

26 октября «Барселона» на выезде уничтожила «Реал» в класико (4:0). Третий мяч каталонцев на 77-й минуте забил 17-летний Ламин Ямаль — после гола болельщики мадридцев начали оскорблять футболиста на расовой почве.

Что произошло

Ямаль отмечал гол около трибун с фанатами «Реала», которые излили злобу расистскими оскорблениями в адрес 17-летнего испанца. Фанаты называли футболиста «чертовым негром» и «гребаным мавром» (мавры — население древней Мавритании. — Прим. «СЭ»), а также советовали «идти на светофор» — имеется в виду поведение попрошаек на испанских улицах, которые просят милостыню у стоящих на перекрестке водителей.

В ответ на оскорбления партнер Ямаля Алехандро Бальде показал трибунам фамилию молодого нападающего. По данным Relevo, после этого хейт полился и в сторону левого защитника. Сам 17-летний автор гола во время игры никак не отреагировал на происходящее.

Эдуардо Камавинга и Ламин Ямаль. Фото Reuters

«Реал» и ла лига осудили произошедшее

Инцидент возмутил многих. «Реал» мгновенно опубликовал объявление, в котором осудил поведение своих болельщиков и анонсировал расследование, чтобы идентифицировать злодеев.

«Наш клуб глубоко сожалеет об оскорблениях, которые вчера вечером несколько болельщиков выкрикнули в одном из углов стадиона. Мы начали расследование, чтобы найти авторов этих постыдных оскорблений и принять соответствующие дисциплинарные и судебные меры», — говорится в заявлении клуба.

С похожей риторикой выступила ла лига. В заявлении организации говорится, что она обратилась в полицию и проинформировала о произошедшем прокурора отдела по преступлениям на почве ненависти и дискриминации.

«Ла лига решительно осуждает эти события на «Сантьяго Бернабеу» и остается твердой в своем стремлении искоренить любые проявления расизма и ненависти на стадионах и за их пределами. В спорте нет места этому злу», — сообщает ла лига.

С осуждением произошедшего выступили многие личности и организации, некоторые из которых даже не относятся к спорту. На защиту Ямаля встали Высший спортивный совет Испании, министр миграции и инклюзивности Испании Эльма Саис и другие. «Мы не допустим, чтобы агрессия, которую мы не терпим в других сферах, стала нормой в спорте», — выступила Саис.

Для поиска нарушителей начато расследование. Его будет вести Государственная комиссия по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте — в ее состав входят Высший спортивный совет Испании, полиция, Гражданская гвардия, Федерация футбола Испании, ла лига и Генеральная прокуратура.

Ламин Ямаль. Фото AFP

Как отреагировал Ямаль

Испанец не повелся на провокацию во время игры, но изящно ответил после финального свистка — заявил, что даже не слышал болельщиков «Реала», игравшего дома.

«Мы пришли за победой и были очень уверены в себе. После второго забитого мяча осознали, что хотим забить максимально много. Очень приятно, когда наших фанатов слышно отчетливее, чем болельщиков соперника на их стадионе. Это что-то невероятное, поэтому мы очень довольны», — передает его слова Cadena SER.

Родители Ламина родом из Африки: отец из Марокко, мать из Экваториальной Гвинеи. Марокканская сборная даже пыталась переманить к себе воспитанника «Барселоны», однако 8 сентября 2023 года он в 16-летнем возрасте дебютировал за взрослую «Красную фурию». Сам Ямаль родился в Испании.