Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито

13 ноября, 20:30
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зол из-за неожиданного визита экс-нападающего каталонцев Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, Лапорта не знал о визите Месси на стадион «Барселоны» и не давал разрешения на пропуск. Теперь функционер намерен провести внутреннее расследование, чтобы установить, кто именно пустил Лео на «Камп Ноу», и наказать нарушителей.
Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта настаивает на неукоснительном соблюдении должностных инструкций. По мнению президента, Месси не должен был без разрешения и ведома клуба посещать стадион, несмотря на свой легендарный статус.
Приезд Лео действительно наделал много шума — аргентинец посетил «Камп Ноу», который сейчас находится на реконструкции, ночью 10 ноября. И сразу же выложил фотографии.
Как стало известно позднее, Месси не согласовывал визит с клубом и лично обратился к персоналу с просьбой запустить его внутрь. Работавшие на арене люди без проблем открыли двери легенде клуба.
По итогам поездки Лео написал в социальных сетях, что мечтает вновь поиграть за «Барселону». «Вчера вечером вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не просто для красивого прощания — чего мне так и не удалось сделать...» — заявил Месси.
Многие в Испании сразу же посчитали, что так Лео анонсирует возможное возвращение или даже участие в президентской гонке «Барселоны», которая намечена на весну следующего года.
Последнее вполне вероятно. Как недавно сообщало издание ABC, Месси может поддержать на выборах кого-нибудь из оппонентов Лапорты, с которым у него натянутые отношения.
А вот возвращение в «Барселону» в качестве игрока исключено — во всяком случае при нынешнем президенте. Он сам об этом заявил, рассказывая о последствиях визита Лео на арену. «Месси на «Камп Ноу»? Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.
У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно. Но нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока», — отметил Лапорта в интервью Catalunya Radio.
Посмотрим, как сложится в итоге. Возможно, решение по возвращению Лео принимать будет другой руководитель.
14.11.2025
Фирсыч
Зарплату персоналу Месси платит?
14.11.2025
Топотун
Презик
14.11.2025
За спорт!
Ну и презик пафосный.
14.11.2025
DaviT MosKv
Вот же говнюк
14.11.2025
Динамов
Месси не раб Лапорте, и по законам Испании на стадион может пройти любой, кто не нарушал законы Испании.
14.11.2025
Timka1401
он к клубу не имеет отношения придурок !
13.11.2025
m_16
Из КНДР люди реально бегут в Китай и Южную Корею. Кто-нибудь бежит в обратном направлении?
13.11.2025
DioRJ
Белинин подобен журналистам западных изданий,описывающих "зверства" Ким Чен Ына,позорник:rage:
13.11.2025
DioRJ
Лженовость явно вброшена на потребу интеллектуально ограниченных фанатов франкистско-нацистского клуба:face_with_symbols_over_mouth:
13.11.2025
DioRJ
Откровенный бред.Лапорта опроверг подобные инсинуации своими изначальными пояснениями.Белинин всё в кучу собрал,додумал и подобным бразом откровенно на....л.
13.11.2025
13.11.2025
Thomas
Да, Месси он такой...
13.11.2025
Сергей Марти
Это был продуманный удар по Лапорте. Видать конкуренты рассчитывали на его неадекватную реакцию, и не ошиблись.
13.11.2025
Алексей Епишин
синдром вахтёра)
13.11.2025
Иньес Андреста
Месси, скажи персоналу, чтобы Лапорту не пускали
13.11.2025
Ю.Ю.
Представить невозможно, чтобы кто-нибудь из персанала не позволил бы Лео пройти на стадион.
13.11.2025
Diman_madridista
Правильно. А вдруг он траву вытопчет или ворота погнёт?
13.11.2025
13.11.2025
Андрей Кадулин
Какое редкостное чмо
13.11.2025
Karimvraf
Бред какой-то, то же самое что не пустить на Лукойл Арену Титова, Тихонова, Онопко. Запретить на Газ арену Аршавина, Кержакова и Малафеева.
13.11.2025
igogohruhru
Лапорта - мелкий функционер эпохи месси
13.11.2025
ValeraK
Черчесов!)
13.11.2025