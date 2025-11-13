Видео
13 ноября, 20:30

Лапорта накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»: Лео приезжал в Барселону инкогнито

Президент «Барселоны» накажет сотрудников, пустивших Месси на «Камп Ноу»
Артем Белинин
Корреспондент
Лионель Месси инкогнито посетил стадион «Камп Ноу».
Фото соцсети
И заявил, что однажды вернется.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта зол из-за неожиданного визита экс-нападающего каталонцев Лионеля Месси на «Камп Ноу». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Внутреннее расследование

По данным издания, Лапорта не знал о визите Месси на стадион «Барселоны» и не давал разрешения на пропуск. Теперь функционер намерен провести внутреннее расследование, чтобы установить, кто именно пустил Лео на «Камп Ноу», и наказать нарушителей.

Mundo Deportivo отмечает, что Лапорта настаивает на неукоснительном соблюдении должностных инструкций. По мнению президента, Месси не должен был без разрешения и ведома клуба посещать стадион, несмотря на свой легендарный статус.

Тайный визит

Приезд Лео действительно наделал много шума — аргентинец посетил «Камп Ноу», который сейчас находится на реконструкции, ночью 10 ноября. И сразу же выложил фотографии.

Как стало известно позднее, Месси не согласовывал визит с клубом и лично обратился к персоналу с просьбой запустить его внутрь. Работавшие на арене люди без проблем открыли двери легенде клуба.

По итогам поездки Лео написал в социальных сетях, что мечтает вновь поиграть за «Барселону». «Вчера вечером вернулся в место, по которому скучаю всей душой. Место, где я был безмерно счастлив, где вы, ребята, тысячу раз заставляли меня чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. Надеюсь, однажды я смогу вернуться, и не просто для красивого прощания — чего мне так и не удалось сделать...» — заявил Месси.

Многие в Испании сразу же посчитали, что так Лео анонсирует возможное возвращение или даже участие в президентской гонке «Барселоны», которая намечена на весну следующего года.

Лионель Месси.«Не хочу быть обузой»: Месси может не сыграть на ЧМ и очень хочет вернуться в Барселону

Последнее вполне вероятно. Как недавно сообщало издание ABC, Месси может поддержать на выборах кого-нибудь из оппонентов Лапорты, с которым у него натянутые отношения.

А вот возвращение в «Барселону» в качестве игрока исключено — во всяком случае при нынешнем президенте. Он сам об этом заявил, рассказывая о последствиях визита Лео на арену. «Месси на «Камп Ноу»? Я не знал об этом. Думаю, это такой приятный порыв. Спонтанный акт гордости за «Барселону». Здесь его дом.

У нас хорошие отношения. Я не посылал ему никаких сообщений. Мы любим его здесь. Тут его дом, и он знает об этом. Мы всегда говорили: было бы правильно, если бы он получил самый красивый прием. Думаю, однажды это случится и будет великолепно. Но нереально говорить о возвращении Лео Месси в «Барселону» в качестве игрока», — отметил Лапорта в интервью Catalunya Radio.

Посмотрим, как сложится в итоге. Возможно, решение по возвращению Лео принимать будет другой руководитель.

    Лионель Месси
    Футбол
    ФК Барселона
    ФК Интер Майами
    Жоан Лапорта
