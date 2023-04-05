Свист фанатов подтолкнул Месси к уходу из «ПСЖ». Ради «Барселоны» Лео отказался от 400 миллионов?

Новые подробности событий вокруг будущего аргентинской звезды.

Оскорбление футбола

Судя по количеству источников, добывших по своим каналам информацию о решении Лионеля Месси и его семьи, расставание аргентинца с «ПСЖ» по окончании сезона неизбежно. Одним из первых информационную бомбу взорвало агентство AFP, процитировавшее близкий к парижскому клубу источник: «Динамика полностью изменилась. «ПСЖ» все меньше настаивает на продлении контракта. Сделки нет, ухода тоже, но расставание наиболее вероятно».

В этом материале приводится версия, согласно которой изначально Месси настраивался на продолжение парижской эпопеи, однако перевернувшим ситуацию фактором стало поведение фанатов «ПСЖ». После вылета из Лиги чемпионов часть ультрас решила показать Месси, что он — один из виновников провала. Акция прошла на игре с «Ренном», и тогда свист трибун в момент объявления фамилии Лео смешался с аплодисментами.

Но в любом случае это резко контрастировало с тем, какую овацию «Парк де Пренс» устроил Мбаппе. А на игре с «Лионом», когда чемпионы потерпели второе подряд домашнее поражение в лиге 1, ситуация повторилась. За своего игрока вступился главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье, который осудил действия фанатов, напомнил о блестящей игре аргентинца в первой части сезона и заявил, что другие футболисты должны давать команде больше.

Не остались в стороне и футбольные знаменитости. Так, Эмманюэль Пети назвал свист в адрес Месси преступным оскорблением футбола. А Тьерри Анри, выступающий сейчас в роли эксперта Prime Video, заявил: «Стыдно слышать свист на «Парк де Пренс». Я не говорю, что Месси должен уйти из «ПСЖ» или должен остаться. Я рад видеть его во французской лиге. Но улюлюканье в прошлый раз не помогло. Тринадцать голов, тринадцать передач в этом сезоне — мы говорим о лучшем игроке мира. Я хотел бы, чтобы он завершил свою карьеру в «Барсе». Это не информация, а желание. Это о любви к игре, о том, что он сделал для этого клуба. Он не ушел, как должен был. Меня это все еще беспокоит, и я думаю, что его — тоже».

Фото Reuters

Разворот «ПСЖ»?

Но, естественно, дело не только в болельщиках. Например, по данным L'Equipe, Месси не согласен с предложенным «ПСЖ» сокращением зарплаты на 75 процентов. Цифры, правда, кажутся преувеличенными, однако денежный вопрос точно актуален. Однако, как сообщали весьма авторитетные и крайне редко ошибающиеся источники, Лео никогда не требовал оклад уровня Мбаппе, но после триумфа на чемпионате мира рассчитывал на сохранение нынешних условий. А это — 38 миллионов евро в год после уплаты высоких французских налогов.

В свою очередь RMS Sport настаивает, что инициатива исходит от клуба, который в процессе анализа неудач пришел к выводу, что одновременное наличие в составе Месси, Неймара и Мбаппе не приносит результата, поэтому кто-то один должен уйти. По версии данного издания — это аргентинец, чья позиция изменилась после звонков из столицы Каталонии. Судя по всему, речь об общении с главным тренером «Барселоны» Хави.

Плюс, Лео до сих пор не знает, как будет развиваться парижский проект, что и привело к затягиванию казавшихся простыми переговоров. Еще футболиста смущало настойчивое желание клуба избавиться от Неймара. Теперь же Le Parisien утверждает, что «ПСЖ» будет стоить обновленную команду вокруг Мбаппе, поэтому уйдет не только Неймар, но и Месси.

Фото Reuters

10 миллионов вместо 400

Как бы там ни было, «Барселона» все ближе. Хотя ей нужно найти, кем пожертвовать, чтобы к лету сократить платежную ведомость на 200 миллионов евро. Причем это нужно не только для подписания Месси, но и для регистрации новых контрактов Гави, Алонсо, Араухо, Бальде и Сержи Роберто. В этот список нужно добавить и Бускетса, для которого возвращение старого друга является мотивацией задержаться на «Камп Ноу» еще на сезон.

Где взять деньги? Как утверждает известный каталонский журналист Жерар Ромеро, сине-гранатовые ведут переговоры с крупными спонсорами как раз для финансирования возвращения Месси. И это точно не утопия, потому что Лео и деньги — тема для отдельного исследования. Его, кстати, проводили незадолго до расставания аргентинца с «Барсой», взяв за основу подписанный в 2017 году контракт. Как оказалось, за три года капитан принес клубу 619 миллионов евро. После вычета его заработков получилась чистая прибыль в 235 миллионов.

То есть один футболист генерировал треть всех доходов клуба! Тем более соглашения по ряду спонсорских контрактов были составлены таким образом, что выплаты за игры с участием Месси и без него были разными. Когда же форвард перебрался в Париж, «Барса» только за один сезон потеряла 137 миллионов из-за снижения спонсорских поступлений, а также падения продаж футболок и иной атрибутики.

То есть, вложившись в возвращение своей легенды, каталонский клуб не только отобьет все затраты, но и заработает. Как утверждает ряд инсайдеров, уже на этой неделе Месси может получить первое официальное предложение «Барсы». По данным журналистки Fox Sport Argentina Вероники Брунатти, футболисту готовят контракт по схеме «1+1», процент от спонсорских контрактов и доход от запланированного на 2025-й прощального матча в рамках празднования 125-летия клуба.

Foot Mercato развил тему, сообщив, что Месси ради помощи испытывающей проблемы с ФФП «Барсы» готов согласиться на годовой оклад в 10 миллионов. При этом он отклонил официальное предложение саудовского клуба «Аль-Хиляль» с зарплатой в 400 миллионов и до Кубка Америки-2024 не собирается покидать Европу. А если разговоры про согласие получить в 40 раз меньше, чем на Ближнем Востоке, правда, слоган «Барса» — больше, чем клуб", выйдет на космический уровень.