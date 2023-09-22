Последствия скандала с Рубиалесом. Ушел из-за давления УЕФА, футболистки отказываются приезжать в сборную

Луис по-прежнему не хочет извиняться.

Вы все прекрасно помните финал женского ЧМ — и вовсе не благодаря результату матча, а из-за поступка Луиса Рубиалеса. Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) на радостях поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, чем спровоцировал грандиозный скандал.

Спустя месяц история сходит на нет: Рубиалес объявил о намерении уйти с поста, а федерация проводит эпохальные реформы.

Рубиалес покинул пост ради заявки Испании на ЧМ-2030 и отказался от публичных извинений

Луиса с самого начала призывали оставить пост главы федерации. Тот наотрез отказывался идти на поводу, но в начале сентября все-таки сдался. По информации As, ключевую роль сыграл президент УЕФА Александер Чеферин, с которым у Рубиалеса дружеские отношения. Он посоветовал испанцу покинуть должность, так как его пребывание на посту президента могло помешать Испании выиграть право на проведение ЧМ-2030. Напомним, что испанцы подали совместную заявку с Португалией и Марокко.

«Многие поддержали меня за эти три недели, но дело не только во мне, а еще и в том, что такое отношение ко мне может затронуть и тех, кто мне очень дорог. Так что я должен поступить соответствующим образом в данной ситуации», — комментировал свое решение Рубиалес.

Луис Рубиалес и его адвокат. Фото AFP

Кстати, сам Чеферин через несколько дней дал комментарий по делу Рубиалеса и Эрмосо. Глава УЕФА не поддержал поступок испанца, но отметил, что дело слишком раздули.

«То, что сделал Рубиалес, было неуместным и неразумным. Но когда я читаю о том, что это уголовное преступление... Мне как адвокату по уголовным делам это кажется совершенно нелогичным. Это вы, журналисты, довели эту историю до такого уровня. Женский фактор важен в любом деле», — сказал Чеферин.

Через несколько дней Рубиалес около 45 минут давал показания в суде. Изначально были предположения, что прокуратура выдвинет обвинение в сексуальном насилии (за это Луиса могли посадить на 1-4 года). Но во время слушания обвинители просили о запрете Рубиалесу контактировать с Эрмосо и приближаться к ней более чем на 500 метров.

Вердикт суда был таковым: социальная дистанция в 200 метров и запрет на контактирование с футболисткой на момент расследования. Кроме того, суд отказал прокурору в требовании о явке Рубиалеса в суд каждые 15 дней.

Спустя некоторое время Луис должен был выступить на Генеральной ассамблее с заготовленной речью, но отказался это делать. El Mundo привело содержание речи, которую Рубиалесу подготовил нанятый RFEF советник Луис Арройо (его задачей было поправить имидж экс-президента):

«Мне искренне жаль, что я омрачил эту великую победу нашей женской сборной. Первой ошибкой было нарушить границы доверия Дженнифер Эрмосо. Она знает, что здесь не было никакого злого умысла...

Вторая ошибка — я отрицал серьезность, с которой многие оценили мой жест, и оскорбил тех, кто его критиковал. Третья ошибка в том, что на следующий день я не осознал неадекватность своего поведения и не стал оправдываться. Мне следовало тогда сказать то, что я говорю сейчас, тремя словами: «Мне жаль. Простите».

Футболистки сборной Испании. Фото AFP

Чемпионки мира устроили бойкот, но передумали после семичасовых переговоров

В самой женской сборной тоже происходят колоссальные изменения. В начале сентября федерация уволила тренера Хорхе Вильду, который руководил командой с 2015 года и выиграл золото ЧМ. Вместо него назначили Монсеррат Томе, которая пять лет была ассистенткой Вильды.

Спустя пару дней она вызвала чемпионок мира на матчи женской Лиги наций, которые пройдут 22 и 26 сентября, но все 23 футболистки отказались возвращаться в сборную в знак протеста. Бойкот был прекращен лишь после семичасовых переговоров. По информации Relevo, их предупредили о возможных юридических последствиях, которые могут грозить в случае отказа от участия в матчах.

А накануне испанская федерация объявила о знаменательной реформе: отказе дифференциации сборных по половому признаку. Теперь нет никакой мужской и женской команды, есть сборная Испании. Изменение коснулось не только футбольных, но и пляжных и футзальных команд.

«Помимо символического шага, мы хотим, чтобы это решение подразумевало изменение концепции и признание того, что футбол есть футбол, кто бы им ни занимался, — сказал исполняющий обязанности президента федерации Педро Роша. — Нам ни в коем случае не нужно дифференцировать бренды команд. По контексту, по изображениям будет прекрасно понятно, имеем ли мы в виду наших чемпионок или наших чемпионов. Язык формирует нас как общество, и мы считаем, что четкое понимание того, что две сборные равны, позволит нам приблизиться к более эгалитарной концепции футбола».