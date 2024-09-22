Тер Штеген получил серьезную травму в матче с «Вильярреалом». Его унесли на носилках

Вратарь кричал от боли.

«Барселона» успешно стартовала в чемпионате Испании, победив во всех шести турах. Команда Ханси Флика оторвалась от своего ближайшего преследователя — «Реала» — на 4 очка. В этом большая заслуга вратаря Марка-Андре тер Штегена, но, скорее всего, ближайшие матчи каталонцам придется провести без него.

Что произошло

На 44-й минуте встречи с «Вильярреалом» (5:1) немецкий голкипер вышел из ворот и поймал мяч, который летел с угла поля. Приземлившись на газон, тер Штеген громко вскрикнул, просигнализировав главному арбитру о том, что у него проблемы с правым коленом.

После помощи медиков вратарь покинул газон на носилках. По предварительной информации каталонского радио RAC1, тер Штеген получил разрыв связки надколенника и пропустит до 8 месяцев. Вместо него вышел Иньяки Пенья, который, видимо, теперь станет основным голкипером команды.

Кроме того, травма немца означает, что и сборная Германии, вероятно, проведет ближайшие матчи Лиги наций без своего основного голкипера. Тер Штеген долгие годы был вторым номером «Бундестим», но летом Мануэль Нойер завершил карьеру, и вратарь «Барсы» стал первым выбором Юлиана Нагельсманна. Сменщики тер Штегена в сборной — Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».

Кто такой Пенья

В прошлом сезоне тер Штеген пропустил почти три месяца из-за травмы спины. Тогда его подменял Пенья. Испанец провел 17 матчей во всех турнирах, пропустив 32 мяча, лишь 3 раза он оставлял свои ворота сухими.

Иньяки находится в системе «Барсы» с 13 лет. В 2022 году он уезжал в аренду в «Галатасарай», но затем вернулся обратно.

Этим летом сообщалось, что каталонцы ищут нового голкипера на роль второго номера. Издание Mundo Deportivo писало о переговорах между клубом и Давидом де Хеа, но в итоге сделка не состоялась — экс-игрок «Манчестер Юнайтед» перебрался в «Фиорентину». Теперь 25-летний Пенья получит еще один шанс проявить себя.

Иньяки Пенья. Фото Global Look Press

Неплохой календарь

Впереди у «Барсы» не самые серьезные соперники — «Хетафе», «Осасуна», «Янг Бойз» и «Алавес». Важнейший отрезок начнется в конце октября, когда каталонцы поочередно встретятся с «Севильей», «Баварией» и мадридским «Реалом». Для сине-гранатовых крайне важно, чтобы тер Штеген был готов к этим встречам.

Сборная Германии в октябрьских матчах Лиги наций встретится с Боснией и Нидерландами.