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Сегодня, 19:30

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами. Уникальный случай для ла лиги

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» может пройти в Майами
Егор Сергеев
Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль в матче против «Атлетико».
Фото Global Look Press
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Историческое событие для чемпионата Испании.

Президент ла лиги Хавьер Тебас работает над тем, чтобы матч 18-го тура между «Барселоной» и «Атлетико» Мадрид прошел за пределами Испании — в американском Майами. По данным газеты El Pais, данную инициативу подтверждают различные источники в отрасли, с которыми были проведены консультации.

Это уже могло произойти раньше

Идея проведения матча чемпионата в Майами не нова. В 2018 году была предпринята попытка провести в США встречи «Жирона» — «Барселона» и «Вильярреал» — «Атлетико», но противодействие со стороны ФИФА, УЕФА и прежде всего Королевской испанской футбольной федерации, которую возглавлял Луис Рубиалес, помешало этому. Сейчас ситуация изменилась, поскольку Рубиалес больше не возглавляет федерацию, и отношения между ней и ла лигой стали крепче после прихода Педро Рочи.

ФИФА и УЕФА также теперь более открыты к диалогу. Например, Александер Чеферин в интервью Men In Blazers говорил, что решающие матчи Лиги чемпионов могут состояться в Америке.

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«Футбол в наши дни очень популярен в США. Американцы готовы к лучшему, и они будут следить за европейскими клубами так же, как и европейские болельщики следят за клубами НБА. Это очень важный, многообещающий рынок на будущее».

Согласно регламенту, сначала идею проведения встречи за пределами Испании должна одобрить местная федерация, затем УЕФА, а последнее слово остается за ФИФА.

При этом маловероятно, что Джанни Инфантино откажет после того, как ФИФА весной прошлого года пришла к мировому соглашению с компанией Relevent, которая обвиняла организацию в незаконном запрете иностранным клубам и лигам проводить официальные матчи в США.

Рейнилду Мандава («Атлетико») и Фермин Лопес («Барселона»).
Фото Global Look Press

«Матрасники» поддерживают идею

В «Атлетико» признают, что готовы активно участвовать в такого рода инициативах, позволяющих расширить бренд ла лиги за пределами Испании с последующими экономическими выгодами для всех клубов. Представители «Барселоны» пока не давали никаких комментариев.

Сам Хавьер Тебас в интервью El Pais в марте 2024-го говорил, что планирует вернуться к идее проведения матчей в штате Флорида.

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«Я считаю, что сейчас федерации нужно, чтобы мы провели только одну игру в Майами. Не вижу смысла играть там больше одной встречи. Пока мы остановимся на этом».

Таким образом, если Тебас добьется одобрения от Королевской испанской футбольной федерации, УЕФА и ФИФА, то поединок между «Барселоной» и «Атлетико» пройдет 21 или 22 декабря на стадионе «Хард Рок» в Майами, который вмещает более 70 тысяч человек. И это будет первая встреча в истории ла лиги, сыгранная в Америке.

Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
УЕФА

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