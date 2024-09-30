В Куртуа полетели пакет с мусором и зажигалки от фанатов «Атлетико». Дерби едва не сорвали

Матч между «Атлетико» и «Реалом» был прерван из-за поведения фанатов

Жара в Мадриде.

Матч 8-го тура ла лиги между мадридскими «Атлетико» и «Реалом», который проходит на стадионе «Сивитас Метрополитано», был приостановлен из-за поведения болельщиков.

Что случилось

На 69-й минуте фанаты хозяев поля забросали штрафную голкипера королевского клуба Тибо Куртуа различными предметами, в том числе зажигалками и мусорными пакетами. Увидев это, главный арбитр Матео Бускетс Феррер принял решение увести команды с поля. Отметим, что для 30-летнего судьи это было первое мадридское дерби в карьере.

Не помогли даже разговоры футболистов и главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, которые подошли к трибунам и попросили болельщиков успокоиться. Команды находились в раздевалке примерно 20 минут, после чего игра была возобновлена.

Досталось и табличке Куртуа

Не так давно табличку Куртуа на аллее славы «Атлетико» закидали мусором. На ней оставили пивные банки, окурки и банановую кожуру. Это уже не первый случай, когда памятный знак бельгийца подвергается вандализму — руководство клуба даже думало убрать ее.

Тибо выступал за «матрасников» с 2011 по 2014 год. В футболке «Атлетико» он отыграл 154 матча, но отношение болельщиков этого клуба к бельгийцу резко изменилось после его трансфера из «Челси» в «Реал» в 2018 году.

Фото AFP

Что происходило в матче до этого

Футболисты «Реала» открыли счет на 64-й минуте — отличился защитник Эдер Милитао. По ходу матча болельщики «Атлетико» свистом реагировали на действия Винисиуса: перед игрой фанаты мадридского клуба собирались прийти на дерби в масках, чтобы труднее было идентифицировать их личности.

Как клубы выступают в этом сезоне

Подопечные Карло Анчелотти перед стартом 8-го тура располагались на втором месте в турнирной таблице. Команда Диего Симеоне шла на третьей строчке.