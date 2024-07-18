«Матч» получил права на показ чемпионата Испании на 7 лет. Для Okko это сюрприз

Ла лига вернулась на федеральное ТВ.

Что случилось?

В четверг, 18 июля, «Матч ТВ» объявил о возвращении трансляций чемпионата Испании по футболу на каналы своего холдинга. Генеральный продюсер «Матча» Александр Тащин в своем Telegram-канале отметил: «Чемпионат Испании снова в большом эфире. Ла лига и сегунда с нами на ближайшие семь лет! Также на наших каналах мы продолжим показывать Кубок и Суперкубок Испании».

И что такого?

Прежде всего удивляет длительность контракта — семь лет, хотя обычно цикл подобных соглашений равен пяти годам. Смущает и то, что в последние три сезона правами на ла лигу обладал стриминговый сервис «Okko Спорт». Скорее всего, эти два факта взаимосвязаны.

Дело в том, что в июне 2021 года «Сбер» объявил о покупке компании «Телеспорт», крупнейшего в России обладателя медиаправ на спортивные трансляции. В рамках этой сделки банк получил права на эксклюзивный показ матчей испанской ла лиги в России, которые были переданы платформе «Okko спорт» (тогда она принадлежала «Сберу»). В 2022 году «Сбер» из-за санкций вынужден был избавиться от Okko и передал права на него генеральному директору онлайн-кинотеатра Сергею Шишкину.

Фото Global Look Press

Как отреагировали в Okko?

По данным Telegram-канала «Первый спорт», в стриминговом сервисе не понимают, каким образом права на ла лигу оказались у «Матча»: «Вероятно, компания, которая владела телеправами на ла лигу, «тайно» перепродала их «Матч ТВ» — на Okko ла лиги больше не будет», — пишет источник.

Okko никогда не объявлял, на сколько лет он приобрел пакет трансляций, но тот же «Первый спорт» сообщает о наличии у него действующего контракта на показ до 2026 года. Кроме того, на днях SMM Okko анонсировал в своем канале, что в новом сезоне планирует показать ряд чемпионатов, в том числе ла лигу и сегунду.

«СЭ» обратился в Okko напрямую, но в онлайн-кинотеатре пока воздерживаются от комментариев. «Матч» пока не отвечает на запрос.

Возможен ли совместный показ?

На чемпионате Европы 2024 года Okko и «Матч ТВ» транслировали матчи совместно и даже рекламировали друг друга. Однако сейчас никто подобных заявлений не делал. Упомянутый выше источник «Первого спорта» настаивает на том, что на Okko трансляций из Испании не будет. Кроме того, на сайте самой ла лиги уже обновился список вещателей чемпионата на сезон-2024/25: там указан только «Матч».

Список вещателей ла лиги в России в сезоне-2024/25.

Возможно, нестыковки связаны с юридическими проблемами самой компании Telesport, которая передала права на ла лигу Okko в 2021 году. Весной 2024 года ФНС потребовала признать банкротом ООО «Телеспорт Медиа» — подразделение АО «Телеспорт Груп» (оператора рынка спортивного маркетинга), а главе компании Петру Макаренко предъявили обвинение в мошенничестве, он был отправлен под домашний арест.

Ранее Okko получил эксклюзивные права на показ Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций на три года.