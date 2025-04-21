Война с судейским корпусом не прекращается.

Испания. Ла лига. 32-й тур.

20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)

«Реал», недавно вылетевший из Лиги чемпионов, рискует остаться и без трофея на внутренней арене. В ла лиге «Барселона» впереди на четыре очка за шесть туров до финиша, а победа в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) далась команде Карло Анчелотти с невероятным трудом.

Параллельно мадридцы при помощи клубного телевидения продолжают бороться с судьями. Это противостояние уже стало главным скандалом текущего сезона в Испании и продолжает набирать обороты.

Что опять не понравилось «Реалу»?

После победы над «Атлетиком» у клубного ТВ «Реала» возникло два вопроса по решениям главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. На 79-й минуте он, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил гол Винисиуса из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в атаке.

«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.

Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала» в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».

Также под прицелом оказался момент с падением Джуда Беллингема в штрафной площади соперника после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Судья не увидел нарушения правил, а коллеги из ВАР-комнаты не позвали его смотреть «телевизор».

«В этом новом футболе пенальти работают против «Реала». В нынешнем сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с «Осасуной»), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» — задались вопросом на видео.

У Переса конфликт с Тебасом

«Реал» весь сезон протестует из-за решений судейского корпуса, а их клубное телевидение уже стало мемом в Испании среди болельщиков остальных команд.

В феврале и вовсе появилась новость о том, что мадридцы могут выйти из чемпионата Испании из-за ситуаций с арбитрами, которые, по мнению «сливочных», преследуют команду и влияют на ее результаты. Издание Sport.es инсайдило: у президента «Реала» Флорентино Переса назрел конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом.

«В клубе возмущены ошибками судей, которые серьезно влияют на результаты команды в этом сезоне. Мадридцы рассматривают варианты с уходом в серию А, бундеслигу или французскую лигу 1», — говорилось в статье.

Хавьер Тебас. Фото Global Look Press

Зачем «Реал» наезжает на судей?

Если коротко: «Королевский клуб» жаждет масштабных изменений в составе испанских рефери и настаивает на чистке во всем судейском корпусе.

В «Реале» хотят добиться отстранений главы комитета арбитров Медины Канталехо и руководителя отдела ВАР — Клоса Гомеса. Как пишет Relevo, позиция мадридцев продиктована тем, что комитет дискредитировал себя после скандала с Хосе Марией Негрейрой — вице-президентом, которому платила «Барселона». Многие судьи ла лиги были связаны с ним.

Санчес Мартинес публично заявлял: о повышении квалификации ему сообщал лично Негрейра, а Альберола Рохас платил сыну вице-президента за услуги по «арбитражному тренингу». Расследование дела до сих пор идет, оба спокойно судят матчи чемпионата.

«Реал» считает, что коррупция ставит под сомнение честность работы органа и настаивает на реформах. Кстати, подобное происходит не в первый раз: например, с 2010-го Перес дважды публично говорил об этом на генеральных ассамблеях клуба.