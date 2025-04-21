Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 15:45

Клубное ТВ «Реала» снова наезжает на испанских арбитров — даже после победы. Для чего они это делают?

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало судейство в матче с «Атлетиком»
Роман Кольцов
Корреспондент
Федерико Вальверде и Браим Диас спорят с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой во время матча «Реал» — «Атлетик» (1:0).
Федерико Вальверде и Браим Диас спорят с судьей Хуаном Мартинесом Мунуэрой во время матча «Реал» — «Атлетик» (1:0).
Фото Reuters
Telegram Дзен
Война с судейским корпусом не прекращается.
Испания. Ла лига. 32-й тур.
20 апреля, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
1:0
Атлетик

«Реал», недавно вылетевший из Лиги чемпионов, рискует остаться и без трофея на внутренней арене. В ла лиге «Барселона» впереди на четыре очка за шесть туров до финиша, а победа в последнем матче с «Атлетиком» из Бильбао (1:0) далась команде Карло Анчелотти с невероятным трудом.

Параллельно мадридцы при помощи клубного телевидения продолжают бороться с судьями. Это противостояние уже стало главным скандалом текущего сезона в Испании и продолжает набирать обороты.

20&nbsp;апреля. &laquo;Реал&raquo; обыграл &laquo;Атлетик&raquo; (1:0).«Реал» остался в гонке с «Барсой», «Ливерпуль» в одной победе от золота, титул «Интера» под вопросом

Что опять не понравилось «Реалу»?

После победы над «Атлетиком» у клубного ТВ «Реала» возникло два вопроса по решениям главного арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры. На 79-й минуте он, проконсультировавшись с ВАР-центром, отменил гол Винисиуса из-за офсайда у Эндрика, участвовавшего в атаке.

«Где мяч в [изображении] полуавтоматической системы? Его не показывают, вы просто должны поверить. И как мы можем доверять системе Карлоса Клоса Гомеса (глава отдела ВАР в Испании) при поддержке Mediapro, учитывая происходящее каждую неделю? В это нужно поверить, но с нынешним ВАР это невозможно.

Это что-то из третьего мира. Это смех в лицо всем любителям футбола и фанатам «Реала» в частности. При Медине Канталехо это происходило уже множество раз. Им больше нет доверия, они не имеют права заниматься профессиональной деятельностью, но их по-прежнему вознаграждают. Именно поэтому ФИФА не вызвала ни одного испанца (речь об арбитрах) на клубный чемпионат мира. Непонятно, связано это с тем, насколько они плохи, или их подозревают в чем-то так же, как и мы. Это неприемлемо, настоящий позор», — прозвучало в репортаже телевидения «Реала».

Также под прицелом оказался момент с падением Джуда Беллингема в штрафной площади соперника после контакта с защитником Унаи Нуньесом. Судья не увидел нарушения правил, а коллеги из ВАР-комнаты не позвали его смотреть «телевизор».

«В этом новом футболе пенальти работают против «Реала». В нынешнем сезоне были моменты, как, например, с Камавинга в Памплоне (1:1 с «Осасуной»), когда мяч уже не был в игре. Если это пенальти, то почему, черт возьми, в случае с Беллингемом его не было?» — задались вопросом на видео.

У Переса конфликт с Тебасом

«Реал» весь сезон протестует из-за решений судейского корпуса, а их клубное телевидение уже стало мемом в Испании среди болельщиков остальных команд.

В феврале и вовсе появилась новость о том, что мадридцы могут выйти из чемпионата Испании из-за ситуаций с арбитрами, которые, по мнению «сливочных», преследуют команду и влияют на ее результаты. Издание Sport.es инсайдило: у президента «Реала» Флорентино Переса назрел конфликт с главой ла лиги Хавьером Тебасом.

«В клубе возмущены ошибками судей, которые серьезно влияют на результаты команды в этом сезоне. Мадридцы рассматривают варианты с уходом в серию А, бундеслигу или французскую лигу 1», — говорилось в статье.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас
Хавьер Тебас.
Фото Global Look Press

Зачем «Реал» наезжает на судей?

Если коротко: «Королевский клуб» жаждет масштабных изменений в составе испанских рефери и настаивает на чистке во всем судейском корпусе.

В «Реале» хотят добиться отстранений главы комитета арбитров Медины Канталехо и руководителя отдела ВАР — Клоса Гомеса. Как пишет Relevo, позиция мадридцев продиктована тем, что комитет дискредитировал себя после скандала с Хосе Марией Негрейрой — вице-президентом, которому платила «Барселона». Многие судьи ла лиги были связаны с ним.

Джуд Беллингем и&nbsp;Хосе Луис Мунуэра Монтеро в&nbsp;матче &laquo;Реал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Осасуна&raquo; (1:1). 15&nbsp;февраля.«Реал» пытается нанести урон всей ла лиге». В Испании новый судейский скандал

Санчес Мартинес публично заявлял: о повышении квалификации ему сообщал лично Негрейра, а Альберола Рохас платил сыну вице-президента за услуги по «арбитражному тренингу». Расследование дела до сих пор идет, оба спокойно судят матчи чемпионата.

«Реал» считает, что коррупция ставит под сомнение честность работы органа и настаивает на реформах. Кстати, подобное происходит не в первый раз: например, с 2010-го Перес дважды публично говорил об этом на генеральных ассамблеях клуба.

2
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Реал
Читайте также
Теннисистов попросили принимать душ в сопровождении инспектора допинг-контроля
Кучеров в третий раз в карьере выиграл «Арт Росс» лучшему бомбардиру НХЛ
Что не так с исторической победой «Спартака», которую назвали «мегапозором»
Путин рассказал подробности удара ВС РФ по Сумам
В Россию прибыл с визитом султан Омана. Что нужно знать
Дело сестер Хачатурян. Суд готов определить степень вины их отца
Популярное видео
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя