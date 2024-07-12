Дуэт Уильямс — Ямаль выжигает поля чемпионата Европы.

«Барселона» договорилась о личном контракте с одним из самых ярких игроков чемпионата Европы Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» появился в основе сборной Испании в каждом матче, кроме заключительного тура группового этапа с Албанией (1:0), набрал «1+1» и здорово выглядит с другим юным крайним нападающим «красной фурии» Ламином Ямалем. По информации castelldefelsnoticias, Нико уже ищет дом в Кастельдефельсе — каталонском городке неподалеку от Барселоны. Для заключения сделки сине-гранатовым осталось наскрести денег на опцию выкупа в 58 миллионов евро.

Уже с осени эта пара, вероятно, будет сносить защитников ла лиги и выступит катализатором накаленной чемпионской гонки, которая в Испании складывается редко, — в пяти из последних семи сезонов чемпион объезжал преследователей минимум на 10 баллов. 22-летний Уильямс в «Барсе» может вернуть времена ярких дуэлей в борьбе за первую строчку. Мощь его связки с Ямалем прошла финальную репетицию в Германии.

Как эта пара сыграла на Евро

На флангах сборной Испании находились две взлетные полосы, по которым стартовали Ламин Ямаль и Нико Уильямс. Конечно, большинство внимания привлек 16-летний Ямаль: 1+3 на взрослом Евро и гильотина доя французов в полуфинале — безумие для его возраста. Однако с левого фланга действовал не менее буйный вингер. Нико раскочегарил игру с пока еще действующим чемпионом Европы Италией во втором туре группового этапа (1:0) и выбил 1+1 в 1/8 финала с Грузией (4:1). Лидерский перформанс 22-летнего нападающего окончательно убедил «Барселону» в покупке — она облизывалась на него еще до турнира.

Тинейджеры ворвались в число первых звезд на дебютном крупном турнире в карьере. Ямаль — лучший ассистент наряду с Хави Симонсом (по три), второй по гол+пас (четыре), замкнул топ-10 по npxG (1,7) — ожидаемые голы без учета пенальти. Также он лидер по xA — ожидаемым ассистам. По этой метрике он набрал 2,5 балла — у ближайшего преследователя Коди Гакпо меньше на 0,5. А еще 16-летний школьник вместе с Кристианом Эриксеном выдал больше всех ключевых передач (16).

Чуть более опытный партнер Ямаля не сильно отстал. Уильямс — второй по передачам (12) и третий по кроссам в штрафную (четыре). Вместе с Ламином он второй по ожидаемым ассистам (по 1,8) и восьмой по успешным обводкам (12). Также Нико замыкает топ-10 по совершению действий, приведшим к удару (20).

Нико Уильямс. Фото Global Look Press

Неконтролируемая пара крайних нападающих превратилась в опасное оружие «красной фурии», а сами парни, кажется, отлично сыгрались и сдружились. Уильямс эпизодически сдваивался с Ямалем на правом фланге — особенно часто во втором тайме полуфинала с Францией, когда испанцы реже владели мячом. После игры вингер «Атлетика» запостил фотку с Ламином из раздевалки, которую подписал: «Мой младший брат — MVP». 16-летний алмаз «Барселоны» по ходу турнира тоже нередко выкладывал совместные фотографии с ганским баском.

Янгстеры вместе танцевали после голов в ворота Грузии, а Испанская футбольная федерация выпустила с ними видео на YouTube. Футболисты выгрузили тонны позитива в отношении друг друга, начав с «камня-ножниц-бумаги». Ламин даже сказал, что они с партнером постоянно общаются в соцсетях и делятся забавным увиденным. У них даже дни рождения почти в один день: у Уильямса 12 июля, у Ямаля — 13-го.

«Он (Алекс Бальде. — Прим. «СЭ») сказал мне, что есть парень, прошедший молодежные команды, и он очень хорош, — рассказал Нико о знакомстве с Ямалем. — Тогда я не знал его лично. Мы сразу поладили и не прекращали общение с первой встречи».

Почему трансфер Уильямса вернет «Барсу» в золотую гонку?

Приход Мбаппе в «Реал» выглядел казнью чемпионской интриги в ла лиге. Кто сможет остановить команду с ним, Джудом Беллингемом, Винисиусом, Родриго и другими гениями? Тем более Карло Анчелотти извлекает максимальную пользу даже из игроков типа Хоселу — до высаживания на «Сантьяго Бернабеу» испанец вылетел с «Эспаньолом» в сегунду.

Однако дуэт Уильямса и Ямаля однозначно освежит и преобразит атакующую линию «Барселоны». В прошедшем сезоне, кроме Роберта Левандовски, там не было ни одной настоящей звезды. При этом и поляк регулярно получал критику. Сам Ламин только выходил на топ-уровень и проводил первый сезон во взрослом футболе — перформанс на Евро показал, что он готов к роли полноценного лидера. А Уильямс станет для него фантастически подходящим партнером.

«Качество игры Нико Уильямса соответствует уровню национальной команды, — согласился Андрес Иньеста. — Нико провел превосходный сезон и с клубом, так что его имя будут связывать с большими командами. Его переход в «Барсу» вывел бы клуб на новый уровень».

Янгстеры вдвоем разнесли соперников на Евро — с такими атакующими крыльями каталонцы будут намного опаснее и вариативнее. Оба элитно выводят партнеров на удар: Нико прекрасно загружает мяч в штрафную, а Ламин почаще берет на себя. Но он также обладает топовыми диспетческими способностями — на чемпионате Европы вырезал сразу три ассиста.

К тому же футболисты отлично ладят — взаимодействуют не только на поле, но и в обычной жизни. Идеальный микс для прогресса команды, в которой и сейчас сконцентрировано немало молодых талантов — Фермин Лопес, Витор Роке и другие. «Барселона» с дерзким дуэтом Уильямса и Ямаля сможет конкурировать даже с «Реалом», который по уровню состава взлетел от королевского до императорского.

* Вся статистика с FBref.