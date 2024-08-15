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На отца Ямаля напали с ножом! Он госпитализирован в тяжелом состоянии

Отца Ямаля госпитализировали с ножевым ранением
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Ламин Ямаль и Мунир Насрауи.
Фото Global Look Press
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Но Ламин не покинул расположение «Барселоны».

«Барселона» на этой неделе планировала спокойно подготовиться к старту сезона, намеченному на субботу, но теперь идиллия нарушена. Издание La Vanguardia вечером 14 августа сообщило, что отец главной звезды каталонцев Ламина Ямаля Мунир Насрауи госпитализирован с ножевым ранением. Что об этом известно?

На Мунира напали после того, как облили водой. Он якобы выгуливал собаку под чужими окнами

По данным испанских медиа, нападение на Мунира произошло около 9 часов вечера по местному времени. Отец Ямаля выгуливал собаку, когда на одной из парковок на него напали несколько человек (не меньше четырех) и ранили его ножом. Как сообщает RAC1, ударов было точно больше одного.

Насрауи оперативно доставили в больницу — данные о его состоянии разнятся, но все медиа сходятся на том, что его жизни ничего не угрожает. Хотя чаще всего положение дел называется тяжелым, но стабильным.

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль (справа) сравнивает счет в&nbsp;полуфинале Евро-2024 против Франции (2:1). Мы видели миг для истории: Ямаль первым забил на Евро и ЧМ в 16 лет. Подросток перевернул матч, который вывел новую прекрасную Испанию в финал

В момент, когда отцу Ямаля оказывали помощь, отряды каталонской полиции Моссос оцепили район, в котором произошло нападение. Это принесло плоды — менее чем через два часа были задержаны трое из четырех предполагаемых преступников. Всем им грозит срок за покушение на убийство.

Моссос выдвинул гипотезу о нападении — полицейские считают, что драка на парковке стала продолжением более раннего конфликта. Службам стало известно, что за несколько часов до инцидента с поножовщиной Мунир уже попал в скандал — выгуливал собаку под окнами местных жителей и был облит водой с балкона.

Впрочем, на появившихся позднее видео инцидента видно, что отец Ямаля, одетый в игровую футболку сына, действительно толкался с несколькими местными жителями. При этом собаки рядом нет, а Мунир действовал гораздо агрессивнее, чем его оппоненты — настолько, что полиции пришлось его оттягивать. Так что были ли в действительности вода и собака, о которой сообщалось ранее, — вопрос.

Испанские медиа пишут, что Ямаль, несмотря на серьезность инцидента, остался в расположении «Барселоны». Каталонский клуб постоянно на связи с больницей и Моссосом и следит за всем происходящим.

Мунир Насрауи.
Фото Global Look Press

Район, где произошло нападение — почти марокканское гетто. Но там обожают Ямаля

На самом деле в Испании не сильно удивились — все дело в районе, где случился инцидент. Нападение произошло в Рокафонде, одном из кварталов города Матаро на севере провинция Барселона. У местности дурная репутация — испанские медиа пишут, что здесь проживает большое количество марокканских мигрантов, уровень доходов низкий, а преступность — высокая.

Именно в этом районе живет Мунир, и здесь же родился и вырос Ламин Ямаль. И, несмотря на всю неблагополучность Рокафонды, футболист не забывает малую родину и празднует голы, показывая пальцами «304» — последние цифры почтового индекса родного квартала.

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Район в ответ не забывает Ямаля — после победы Испании на Евро и успешного выступления там каталонского вундеркинда Рокафонду украсили многочисленные граффити с нападающим. «У нас всегда была плохая репутация в преступности и других вещах, и хорошо, что есть кто-то настолько важный, кто может пролить другой свет на наши окрестности», — говорил о Ямале Росио Эсканделл, глава ассоциации жителей Рокафонды.

«Люди очень взволнованы Ямалем, потому что ничего подобного здесь раньше не случалось. Это дает детям еще больше желания заниматься спортом и другими вещами. Радостно наконец-то увидеть район по телевизору в приятном ключе», — объяснял один из местных жителей изданию Aletihad.

Фото Global Look Press

Что вообще известно про отца Ямаля?

В действительности не так много. Трудно назвать даже его точный возраст — издание The Sun пишет, что он родился в 1990-е и на Евро-2024 ему было «около 35 лет». На турнире это даже стало предметом для шуток, ведь если это правда так, то Мунир на три года младше партнера Ямаля по сборной — 38-летнего Хесуса Наваса.

Что точно известно, так это имя и тот факт, что мужчина — марокканский мигрант. И, конечно, что Мунир обожает Ламина, постоянно поддерживает его на всех играх с самого детства и сильно за него болеет. Забавно, что при этом Насрауи фанат мадридского «Реала» и, по некоторым данным, даже встречался с Флорентино Пересом.

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Чем занимается Насрауи, неизвестно. Английские таблоиды на Евро рассказывали, что в молодости Мунир пытался играть в футбол, но у него ничего не вышло. Поэтому большую часть времени он перебивался случайными заработками, работая в том числе на стройке.

Еще есть данные, что в молодости Мунир был тем еще хулиганом и более-менее остепенился только после рождения Ламина. Так что не совсем удивительно, что он попал в такую ситуацию — Насрауи, по всей видимости, человек довольно вспыльчивый.

Ламин Ямаль
Футбол
ФК Барселона
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